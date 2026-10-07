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OTT पर मौजूद हैं साउथ की ये जबरदस्त 5 कॉमेडी-थ्रिलर फिल्में, मिस मत करना
अगर आप कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते है, तो साउथ की इन पांच फिल्मों को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें. 'जथि रत्नालु' से लेकर 'डॉक्टर' तक ये सारी फिल्में ओटीटी पर मौजूद है.
साउथ में ऐसी कई फिल्में बनी हैं, जिनमें कॉमेडी के साथ सस्पेंस और थ्रिल का जबरदस्त तड़का देखने को मिलता है. इन फिल्मों की कहानी आपको हंसाने के साथ-साथ आखिर तक स्क्रीन से बांधे रखती है.
अगर आप भी कुछ अलग और मजेदार देखना चाहते हैं, तो ओटीटी पर मौजूद इन 5 कॉमेडी-थ्रिलर फिल्मों को अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.
जथि रत्नालु
- 'जथि रत्नालु' साल 2021 में आई एक तेलुगु ब्लॉकबस्टर कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है.
- फिल्म में नवीन पॉलीशेट्टी, प्रियदर्शी, राहुल रामकृष्ण और फारिया अब्दुल्ला जैसे कलाकार हैं.
- फिल्म की कहानी तीन लापरवाह दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो नौकरी की तलाश में हैदराबाद आते हैं, लेकिन वहां वे एक राजनीतिक मर्डर मिस्ट्री और साजिश में फंस जाते हैं.
- इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
एजेंट साई श्रीनिवास आत्रेय
- 'एजेंट साई श्रीनिवास आत्रेया' साल 2019 में रिलीज हुई तेलुगु की एक ब्लैक कॉमेडी, मिस्ट्री और इन्वेस्टिगाटिव थ्रिलर फिल्म है.
- ये एक छोटे शहर के जासूस की कहानी है, जो रेलवे ट्रैक पर मिलने वाली लावारिस लाशों के रहस्य की जांच करते हुए खुद एक मर्डर केस में फंस जाता है.
- 'एजेंट साई श्रीनिवास आत्रेया' में नवीन पॉलिशेट्टी और श्रुति शर्मा लीड रोल में हैं.
- ये फिल्म प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
मंडेला
- 2021 की तमिल फिल्म 'मंडेला' कॉमेडी-ड्रामा और सटायर / इलेक्शन थ्रिलर फिल्म है.
- इसमें योगी बाबू लीड रोल में है.
- 'मंडेला' एक गरीब नाई की कहानी है, जिसके एक अकेले वोट पर पूरे गांव का चुनाव टिक जाता है और उसकी किस्मत बदल जाती है.
- इसे आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
डॉक्टर
- 'डॉक्टर' एक साल 2021 में रिलीज हुई एक सुपरहिट तमिल एक्शन-कॉमेडी और ब्लैक कॉमेडी फिल्म है.
- इसमें शिवकार्तिकेयन, प्रियंका अरुल मोहन, और विनय राय जैसे कलाकार हैं.
- ये कहानी वरुण, एक मिलिट्री डॉक्टर है, जो अपनी मंगेतर की किडनैप हुई भतीजी को बचाने के लिए एक खतरनाक मानव तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करता है.
- ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
मुकुंदन उन्नी एसोसिएट्स
- 'मुकुंदन उन्नी एसोसिएट्स' साल 2022 में रिलीज़ हुई एक मलयालम डार्क कॉमेडी क्राइम फिल्म है.
- फिल्म में विनीत श्रीनिवासन, सूरज वेंजारामूडु, और आरशा चांदनी बैजू जैसे कलाकार हैं.
- ये फिल्म एडवोकेट मुकुंदन उन्नी की है, जो एक वकील है. करियर में असफलता और पैसों की तंगी से जूझते हुए वो अमीर बनने के लिए गैर-कानूनी रास्ते चुनता है.
- ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है.
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