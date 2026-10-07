ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT पर मौजूद हैं साउथ की ये जबरदस्त 5 कॉमेडी-थ्रिलर फिल्में, मिस मत करना

OTT पर मौजूद हैं साउथ की ये जबरदस्त 5 कॉमेडी-थ्रिलर फिल्में, मिस मत करना

अगर आप कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते है, तो साउथ की इन पांच फिल्मों को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें. 'जथि रत्नालु' से लेकर 'डॉक्टर' तक ये सारी फिल्में ओटीटी पर मौजूद है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 07 Oct 2026 02:44 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ में ऐसी कई फिल्में बनी हैं, जिनमें कॉमेडी के साथ सस्पेंस और थ्रिल का जबरदस्त तड़का देखने को मिलता है. इन फिल्मों की कहानी आपको हंसाने के साथ-साथ आखिर तक स्क्रीन से बांधे रखती है. 

अगर आप भी कुछ अलग और मजेदार देखना चाहते हैं, तो ओटीटी पर मौजूद इन 5 कॉमेडी-थ्रिलर फिल्मों को अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ओटीटी
'रत्सासन' से लेकर 'पोर थोजिल' तक, साउथ की इन 5 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के आगे हॉलीवुड भी फेल
हॉलीवुड को भी टक्कर देती हैं साउथ की ये 5 क्राइम थ्रिलर, ओटीटी पर हैं मौजूद
ओटीटी
'राइज एंड फॉल 2' एपिसोड 12 रिव्यू: प्रियंका चाहर चौधरी ने पलटा गेम, शहजान पूनावाला बने अल्टीमेट रूलर
'राइज एंड फॉल 2': प्रियंका चाहर चौधरी ने पलटा गेम, शहजान पूनावाला बने अल्टीमेट रूलर
ओटीटी
'राइज एंड फॉल 2' में बड़ा ट्विस्ट, करण पटेल ने अचानक छोड़ा शो, तेज प्रताप यादव भी हुए बाहर
'राइज एंड फॉल 2' में बड़ा ट्विस्ट, करण पटेल ने अचानक छोड़ा शो, तेज प्रताप यादव भी हुए बाहर
ओटीटी
'राइज एंड फॉल 2': पेंटहाउस में लगा बॉलीवुड का तड़का, तेजू भैया बने संजय दत्त तो स्वरा भास्कर बनीं मुमताज
पेंटहाउस में लगा बॉलीवुड का तड़का, तेजू भैया बने संजय दत्त तो स्वरा भास्कर बनीं मुमताज

जथि रत्नालु

  • 'जथि रत्नालु' साल 2021 में आई एक तेलुगु ब्लॉकबस्टर कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है.
  • फिल्म में नवीन पॉलीशेट्टी, प्रियदर्शी, राहुल रामकृष्ण और फारिया अब्दुल्ला जैसे कलाकार हैं.
  • फिल्म की कहानी तीन लापरवाह  दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो नौकरी की तलाश में हैदराबाद आते हैं, लेकिन वहां वे एक राजनीतिक मर्डर मिस्ट्री और साजिश में फंस जाते हैं.
  • इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

एजेंट साई श्रीनिवास आत्रेय 

  • 'एजेंट साई श्रीनिवास आत्रेया' साल 2019 में रिलीज हुई तेलुगु की एक ब्लैक कॉमेडी, मिस्ट्री और इन्वेस्टिगाटिव थ्रिलर फिल्म है.
  • ये एक छोटे शहर के जासूस की कहानी है, जो रेलवे ट्रैक पर मिलने वाली लावारिस लाशों के रहस्य की जांच करते हुए खुद एक मर्डर केस में फंस जाता है.
  • 'एजेंट साई श्रीनिवास आत्रेया' में नवीन पॉलिशेट्टी और श्रुति शर्मा लीड रोल में हैं.
  • ये फिल्म प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.

OTT पर मौजूद हैं साउथ की ये जबरदस्त 5 कॉमेडी-थ्रिलर फिल्में, मिस मत करना

मंडेला

  • 2021 की तमिल फिल्म 'मंडेला' कॉमेडी-ड्रामा और सटायर / इलेक्शन थ्रिलर फिल्म है.
  • इसमें योगी बाबू लीड रोल में है.
  • 'मंडेला' एक गरीब नाई की कहानी है, जिसके एक अकेले वोट पर पूरे गांव का चुनाव टिक जाता है और उसकी किस्मत बदल जाती है.
  • इसे आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

OTT पर मौजूद हैं साउथ की ये जबरदस्त 5 कॉमेडी-थ्रिलर फिल्में, मिस मत करना

डॉक्टर

  • 'डॉक्टर' एक साल 2021 में रिलीज हुई एक सुपरहिट तमिल एक्शन-कॉमेडी और ब्लैक कॉमेडी फिल्म है.
  • इसमें शिवकार्तिकेयन, प्रियंका अरुल मोहन, और विनय राय जैसे कलाकार हैं.
  • ये कहानी वरुण, एक मिलिट्री डॉक्टर है, जो अपनी मंगेतर की किडनैप हुई भतीजी को बचाने के लिए एक खतरनाक मानव तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करता है.
  • ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

मुकुंदन उन्नी एसोसिएट्स

  • 'मुकुंदन उन्नी एसोसिएट्स' साल 2022 में रिलीज़ हुई एक मलयालम डार्क कॉमेडी क्राइम फिल्म है.
  • फिल्म में विनीत श्रीनिवासन, सूरज वेंजारामूडु, और आरशा चांदनी बैजू जैसे कलाकार हैं.
  • ये फिल्म एडवोकेट मुकुंदन उन्नी की है, जो एक वकील है. करियर में असफलता और पैसों की तंगी से जूझते हुए वो अमीर बनने के लिए गैर-कानूनी रास्ते चुनता है.
  • ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Jathi Ratnalu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'रत्सासन' से लेकर 'पोर थोजिल' तक, साउथ की इन 5 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के आगे हॉलीवुड भी फेल
हॉलीवुड को भी टक्कर देती हैं साउथ की ये 5 क्राइम थ्रिलर, ओटीटी पर हैं मौजूद
ओटीटी
'राइज एंड फॉल 2' एपिसोड 12 रिव्यू: प्रियंका चाहर चौधरी ने पलटा गेम, शहजान पूनावाला बने अल्टीमेट रूलर
'राइज एंड फॉल 2': प्रियंका चाहर चौधरी ने पलटा गेम, शहजान पूनावाला बने अल्टीमेट रूलर
ओटीटी
'राइज एंड फॉल 2' में बड़ा ट्विस्ट, करण पटेल ने अचानक छोड़ा शो, तेज प्रताप यादव भी हुए बाहर
'राइज एंड फॉल 2' में बड़ा ट्विस्ट, करण पटेल ने अचानक छोड़ा शो, तेज प्रताप यादव भी हुए बाहर
ओटीटी
'राइज एंड फॉल 2': पेंटहाउस में लगा बॉलीवुड का तड़का, तेजू भैया बने संजय दत्त तो स्वरा भास्कर बनीं मुमताज
पेंटहाउस में लगा बॉलीवुड का तड़का, तेजू भैया बने संजय दत्त तो स्वरा भास्कर बनीं मुमताज
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी का सेवा के 25 साल पूरे करने पर Gen-Z को संदेश- 'युवा साथियों से कहूंगा कि...'
PM मोदी का सेवा के 25 साल पूरे करने पर Gen-Z को संदेश- 'युवा साथियों से कहूंगा कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लड़ाई फिर 80-20 पर आ गई...', UP चुनाव से पहले CM योगी का बड़ा दावा
'लड़ाई फिर 80-20 पर आ गई...', UP चुनाव से पहले CM योगी का बड़ा दावा
इंडिया
CJP का 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले बड़ा कदम, पुलिस से मिल सौरव दास बोले- 'जब तक...'
CJP का 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले बड़ा कदम, पुलिस से मिल सौरव दास बोले- 'जब तक...'
बॉलीवुड
चेक बाउंस केस : राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए 1.15 करोड़, बाकी रकम के भुगतान का दिया भरोसा
चेक बाउंस केस : राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए 1.15 करोड़, बाकी रकम के भुगतान का दिया भरोसा
स्पोर्ट्स
भारत करेगा 2036 ओलंपिक की मेजबानी? रेस में और 6 देश भी शामिल; आया IOA का बयान
भारत करेगा 2036 ओलंपिक की मेजबानी? रेस में और 6 देश भी शामिल; आया IOA का बयान
बिहार
'ज्ञानेश कुमार को इतना…', RJD सांसद मनोज झा का दो टूक जवाब
'ज्ञानेश कुमार को इतना…', RJD सांसद मनोज झा का दो टूक जवाब
इंडिया
CEC नियुक्ति कानून पर फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट? CJI बोले- 'विचार करेंगे'
CEC नियुक्ति कानून पर फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट? CJI बोले- 'विचार करेंगे'
एग्रीकल्चर
गाय-भैंस के थन में दिखें ये बदलाव तो हो जाएं सावधान, घट सकता है दूध
गाय-भैंस के थन में दिखें ये बदलाव तो हो जाएं सावधान, घट सकता है दूध
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget