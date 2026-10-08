पवन सिंह के समर्थन ने दिलाई पहचान, अब ‘राइज एंड फॉल 2’ में सोनम मलिक की वाइल्ड कार्ड एंट्री

हरियाणा की युवा अभिनेत्री सोनम मलिक जल्द ही रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आने वाली हैं. शो में उनकी एंट्री को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है. भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकीं सोनम अब लगातार नए प्रोजेक्ट्स के जरिए अपने करियर को आगे बढ़ा रही हैं.

सोनम मलिक ने भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है. खास तौर पर भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के साथ उनका जुड़ाव उन्हें चर्चा में ला चुका है. सोनम ने पवन सिंह के साथ चर्चित गाने आरा के ओठलाली में काम किया था. इस गाने को दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली और दोनों की जोड़ी को लेकर भी खूब चर्चा हुई.

पवन सिंह के समर्थन में खुलकर आई थीं सोनम

सोनम मलिक उस वक्त भी सुर्खियों में रही थीं, जब उन्होंने पवन सिंह के समर्थन में खुलकर अपनी बात रखी थी. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके बयान और पवन सिंह के साथ उनके प्रोफेशनल जुड़ाव को लेकर चर्चाएं तेज हुई थीं.

अब मनोरंजन जगत में यह भी चर्चा है कि पवन सिंह ने सोनम के करियर को आगे बढ़ाने में मदद करने की बात कही है. हालांकि, इस संबंध में कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, इसलिए इसे फिलहाल इंडस्ट्री में चल रही चर्चा के तौर पर ही देखा जा रहा है.

‘डाक खाना’ के बाद अब हिंदी फिल्म महक की तैयारी

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के बाद सोनम मलिक ने चौपाल ओरिजिनल की हरियाणवी फिल्म/प्रोजेक्ट डाक खाना में भी काम किया है, जो रिलीज हो चुका है. इस प्रोजेक्ट में सोनम मलिक के साथ Ndee Kundu नजर आए हैं.

वहीं, सोनम मलिक अब जल्द ही हिंदी सिनेमा में भी कदम रखने जा रही हैं. उनकी आगामी हिंदी फिल्म का नाम महक बताया जा रहा है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बनी हुई है और सोनम के प्रशंसक उन्हें हिंदी फिल्म में नए अंदाज में देखने के लिए उत्साहित हैं.

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अब राइज एंड फॉल 2 में दिखेगा नया अंदाज

डाक खाना के बाद हिंदी फिल्म महक और अब राइज एंड फॉल सीजन 2 में वाइल्ड कार्ड एंट्री सोनम मलिक के करियर के लिए अहम पड़ाव माने जा रहे हैं.

अब देखना दिलचस्प होगा कि रियलिटी शो में सोनम अपने गेम, रणनीति और व्यक्तित्व से दर्शकों को कितना प्रभावित कर पाती हैं और उनकी एंट्री शो के मौजूदा समीकरणों को किस तरह बदलती है.

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