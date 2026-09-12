ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीरिलीज के 24 घंटे में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1, OTT पर गर्दा उड़ा रही है 'विश्वनाथ एंड संस'

रिलीज के 24 घंटे में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1, OTT पर गर्दा उड़ा रही है 'विश्वनाथ एंड संस'

Vishwanath & Sons: सूर्या की फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' ने ओटीटी पर दस्तक देते ही धमाल मचा दिया है. फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज के महज 24 घंटे के अंदर नंबर 1 की जगह हासिल कर ली है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 12 Sep 2026 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

तमिल सुपरस्टार सूर्या की फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन किया. अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है. 'विश्वनाथ एंड संस' 11 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और आते ही इसने ओटीटी पर धमाल मचा दिया है.

ये भी पढ़ें:- अमीषा पटेल की मां के घर से 5 लाख के डायमंड कंगन गायब, 40 साल की हाउस हेल्प गिरफ्तार

'विश्वनाथ एंड संस' का ओटीटी पर जलवा
'विश्वनाथ एंड संस' ने ओटीटी पर दस्तक देते ही धमाल मचा दिया है. फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज के महज 24 घंटे के अंदर नंबर 1 की जगह हासिल कर ली है. फिलहाल ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. 'विश्वनाथ एंड संस' ने अजय देवगन की 'धमाल 4', आर. माधवन की 'GND' और तापसी पन्नू की 'गांधारी' को पीछे छोड़ दिया है. 

रिलीज के 24 घंटे में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1, OTT पर गर्दा उड़ा रही है 'विश्वनाथ एंड संस

नेटफ्लिक्स पर इन भाषाओं में देखें 'विश्वनाथ एंड संस'
'विश्वनाथ एंड संस' ने सिनेमाघरों में दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. जिन लोगों ने फिल्म को थिएटर में देखा, उन्हें ये काफी पसंद आई. अब लोग इस फिल्म को घर बैठे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में देखा जा सकता है. फॉर्च्यून फोर सिनेमाज के बैनर तले बनाई गई इस फिल्म को सितारा एंटरटेनमेंट्स ने प्रोड्यूस किया है. वेंकी एटलुरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सूर्या के साथ ममिता बैजू, राधिका सरथकुमार और रवीना टंडन जैसी एक्ट्रेसेस भी अहम किरदारों में हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Suriya Sivakumar (@actorsuriya)

'विश्वनाथ एंड संस' ने कमाए इतने करोड़ रुपये
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' का टोटल नेट कलेक्शन 121.50 करोड़ रुपये रहा. वहीं, दुनियाभर में फिल्म ने 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन अब 205.55 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, फिल्म का दुनियाभर में टोटल ग्रॉस कलेक्शन 250 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ें:-'घमासान' से 'विश्वनाथ एंड सन्स' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हुईं 6 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 12 Sep 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Netflix Suriya Vishwanath & Sons
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'प्यार, दोस्ती और गलत फैसले...', आलिया भट्ट की 'डोंट बी शाई' का धांसू ट्रेलर रिलीज
आलिया भट्ट की 'डोंट बी शाई' का धांसू ट्रेलर रिलीज, जानें- कब होगी रिलीज
ओटीटी
Netflix लाया 'हर टाइप का फनी' थीम, 'धमाल 4',  कपिल शर्मा शो Season 5 सहित 6 नए कॉमेडी शोज का ऐलान
नेटफ्लिक्स ने 6 नए कॉमेडी शोज का किया ऐलान, देखें पूरी लिस्ट
ओटीटी
'राइज एंड फॉल 2' के होस्ट बने वीरेंद्र सहवाग, यूजर्स बोले- 'अशनीर से तो काफी बेहतर हैं'
'राइज एंड फॉल 2' के होस्ट बने वीरेंद्र सहवाग, यूजर्स बोले- 'अशनीर से तो काफी बेहतर हैं'
ओटीटी
'घमासान' से 'विश्वनाथ एंड सन्स' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हुईं 6 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच
फ्राइडे को OTT पर रिलीज हुईं 6 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Janhit With Chitra Tripathi: Iran के चक्रव्यूह में फंसे Trump!। Iran-Israel War
Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेता सौरव दास मोदी सरकार पर भड़के, बोले- 'इंस्टाग्राम पर मेरी...'
CJP नेता सौरव दास मोदी सरकार पर भड़के, बोले- 'इंस्टाग्राम पर मेरी...'
राजस्थान
'अब सुसाइड करना पड़ेगा', एशियन गेम्स से बाहर हुईं दिव्यांशी का भावुक वीडियो
'अब सुसाइड करना पड़ेगा', एशियन गेम्स से बाहर हुईं दिव्यांशी का भावुक वीडियो
इंडिया
शी जिनपिंग ब्रिक्स के लिए दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर किसने किया रिसीव?
शी जिनपिंग ब्रिक्स के लिए दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर किसने किया रिसीव?
साउथ सिनेमा
170 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
विश्व
हमारे मिलिट्री बेस पर हुए हमले में चीन का हाथ! BRICS के बीच अमेरिका का बड़ा आरोप
हमारे मिलिट्री बेस पर हुए हमले में चीन का हाथ! BRICS के बीच अमेरिका का बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं अखिलेश यादव के लंबी मूंछों वाले चाचा? मंच पर सपा चीफ ने दिलवाया था ताव
कौन हैं अखिलेश यादव के लंबी मूंछों वाले चाचा? मंच पर सपा चीफ ने दिलवाया था ताव
टेक्नोलॉजी
रात में भी अच्छी फोटो कैसे लेगा iPhone 18 pro? समझें नई टेक्नोलॉजी
रात में भी अच्छी फोटो कैसे लेगा iPhone 18 pro? समझें नई टेक्नोलॉजी
Home Tips
Squeaky Door: दरवाजे से आ रही चर्र-चर्र की आवाज, बढ़ई बुलाए बिना करें ठीक
दरवाजे से आ रही चर्र-चर्र की आवाज, बढ़ई बुलाए बिना करें ठीक
ABP NEWS
क्या शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है?
क्या शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है?
ABP NEWS
क्या आज दिल्ली में दुनिया की बड़ी हस्तियाँ जुट रही हैं?
क्या आज दिल्ली में दुनिया की बड़ी हस्तियाँ जुट रही हैं?
ABP NEWS
लखनऊ में आयुष डॉक्टरों को पुलिस की धमकी?
लखनऊ में आयुष डॉक्टरों को पुलिस की धमकी?
ABP NEWS
क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के पीछे तस्कर हैं?
क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के पीछे तस्कर हैं?
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
Embed widget