तमिल सुपरस्टार सूर्या की फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन किया. अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है. 'विश्वनाथ एंड संस' 11 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और आते ही इसने ओटीटी पर धमाल मचा दिया है.

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'विश्वनाथ एंड संस' का ओटीटी पर जलवा

'विश्वनाथ एंड संस' ने ओटीटी पर दस्तक देते ही धमाल मचा दिया है. फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज के महज 24 घंटे के अंदर नंबर 1 की जगह हासिल कर ली है. फिलहाल ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. 'विश्वनाथ एंड संस' ने अजय देवगन की 'धमाल 4', आर. माधवन की 'GND' और तापसी पन्नू की 'गांधारी' को पीछे छोड़ दिया है.

नेटफ्लिक्स पर इन भाषाओं में देखें 'विश्वनाथ एंड संस'

'विश्वनाथ एंड संस' ने सिनेमाघरों में दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. जिन लोगों ने फिल्म को थिएटर में देखा, उन्हें ये काफी पसंद आई. अब लोग इस फिल्म को घर बैठे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में देखा जा सकता है. फॉर्च्यून फोर सिनेमाज के बैनर तले बनाई गई इस फिल्म को सितारा एंटरटेनमेंट्स ने प्रोड्यूस किया है. वेंकी एटलुरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सूर्या के साथ ममिता बैजू, राधिका सरथकुमार और रवीना टंडन जैसी एक्ट्रेसेस भी अहम किरदारों में हैं.

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'विश्वनाथ एंड संस' ने कमाए इतने करोड़ रुपये

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' का टोटल नेट कलेक्शन 121.50 करोड़ रुपये रहा. वहीं, दुनियाभर में फिल्म ने 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन अब 205.55 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, फिल्म का दुनियाभर में टोटल ग्रॉस कलेक्शन 250 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है.

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