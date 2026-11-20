अगर आपको मर्डर मिस्ट्री, क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस से भरी कहानियां देखना पसंद है, तो ये सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. इनमें कहीं पुलिस एक अनसुलझे कत्ल की गुत्थी सुलझाती नजर आएगी, तो कहीं पुराने राज और संदिग्ध किरदार कहानी को और उलझा देंगे. 'कोहरा' से लेकर 'द सिनर' और 'मारे ऑफ ईस्टटाउन' तक, इन सीरीज में ऐसे ट्विस्ट हैं, जो आपको आखिरी एपिसोड तक सोचने पर मजबूर कर देंगे.

'द सिनर'

जेसिका बील, बिल पुलमैन और क्रिस्टोफर एबॉट जैसे सितारों से सजी सीरीज 'द सिनर' की कहानी कोरा टैनेट्टी नाम की एक महिला के इर्द-गिर्द घूमती है. एक दिन वह समुद्र किनारे अपने परिवार के साथ मौजूद होती है, तभी अचानक एक अनजान शख्स की चाकू मारकर हत्या कर देती है.

हैरानी की बात यह है कि उसे खुद नहीं पता होता कि उसने ऐसा क्यों किया. इसके बाद डिटेक्टिव हैरी एम्ब्रोस इस मामले की जांच शुरू करता है और कोरा के अतीत से जुड़े कई चौंकाने वाले राज सामने आते हैं. इस सीरीज के हर सीजन में एक अलग केस दिखाया गया है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'कोहरा'

पंजाब की पृष्ठभूमि पर बनी वेब सीरीज 'कोहरा' की कहानी एक NRI युवक की हत्या से शुरू होती है. युवक की लाश उसकी शादी से कुछ दिन पहले मिलती है. इस केस की जांच की जिम्मेदारी दो पुलिस अधिकारियों बलबीर सिंह और अमरपाल गरुंडी को सौंपी जाती है.

जांच आगे बढ़ने के साथ परिवार के कई राज, रिश्तों में तनाव और लोगों के छिपे हुए सच सामने आने लगते हैं. रणदीप झा के निर्देशन में बनी इस सीरीज में बरुण सोबती, सुविंदर विक्की, हरलीन सेठी और वरुण बडोला मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

'मेयर ऑफ ईस्टटाउन'

इस सीरीज में केट विंसलेट ने डिटेक्टिव मारे शीहान का किरदार निभाया है. कहानी अमेरिका के एक छोटे से शहर ईस्टटाउन की है, जहां एक युवा मां की हत्या हो जाती है. मारे को इस केस की जांच सौंपी जाती है, लेकिन उसके सामने पहले से ही एक पुराना अनसुलझा मामला है.

एक तरफ वह हत्यारे की तलाश कर रही होती है, तो दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी भी कई परेशानियों से गुजर रही होती है. सात एपिसोड की इस सीरीज में केट विंसलेट के अलावा जूलियन निकोलसन, इवान पीटर्स और जीन स्मार्ट जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. इसका निर्देशन क्रेग जोबेल ने किया है. यह सीरीज जियो हॉटस्टार पर मौजूद है.

'शार्प ऑब्जेक्ट्स'

'शार्प ऑब्जेक्ट्स' की कहानी कैमिली प्रीकर नाम की एक क्राइम रिपोर्टर की है, जिसे अपने पुराने शहर में दो लड़कियों की हत्या की खबर कवर करने के लिए भेजा जाता है. वहां पहुंचने के बाद उसका सामना अपने पुराने जख्मों और परिवार से जुड़े कई राज से होता है.

जैसे-जैसे वह दोनों हत्याओं की जांच करती है, वैसे-वैसे उसके सामने कई ऐसे सच आते हैं, जो उसकी अपनी जिंदगी से भी जुड़े होते हैं. इस सीरीज में एमी एडम्स, पेट्रीसिया क्लार्कसन, एलाइजा स्कैनलेन और क्रिस मेसिना जैसे कलाकार नजर आते हैं. इसका निर्देशन जीन-मार्क वाली ने किया है. इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'केरल क्राइम फाइल्स'

अजु वर्गीज, लाल, इंद्रन्स और अर्जुन राधाकृष्णन जैसे कलाकारों से सजी 'केरल क्राइम फाइल्स' की कहानी कोच्चि के एक लॉज में मिली एक महिला की लाश से शुरू होती है. पुलिस को मौके से सिर्फ एक सुराग मिलता है, जो लॉज के रजिस्टर में दर्ज एक फर्जी पते से जुड़ा होता है.

इसके बाद पुलिस अधिकारी इस हत्या के पीछे छिपे शख्स की तलाश शुरू करते हैं. जांच के दौरान कई नए खुलासे होते हैं. वहीं, इसके दूसरे सीजन में एक पुलिसकर्मी के लापता होने का मामला दिखाया गया है. इस सीरीज का निर्देशन अहमद कबीर ने किया है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'ट्रू डिटेक्टिव'

'ट्रू डिटेक्टिव' एक एंथोलॉजी क्राइम सीरीज है, यानी इसके हर सीजन में नई कहानी, नए किरदार और अलग मर्डर केस देखने को मिलता है. पहले सीजन में दो पुलिस अधिकारियों की कहानी दिखाई गई है, जो लुइसियाना में हुए एक रहस्यमयी कत्ल की जांच करते हैं. 17 साल पुराने इस केस की परतें खुलने के साथ कई डरावने और चौंकाने वाले राज सामने आते हैं. सीरीज में अपराध की जांच के साथ पुलिस अधिकारियों की निजी जिंदगी को भी दिखाया गया है.

इसमें मैथ्यू मैककोनहे, वुडी हैरेलसन, महेरशाला अली और जोडी फोस्टर जैसे कलाकार नजर आते हैं. पहले सीजन का निर्देशन कैरी जोजी फुकुनागा ने किया है. इस सीरीज को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.