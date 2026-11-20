हॉलीवुड में 2000 के दशक के दौरान एक से बढ़कर एक क्राइम-थ्रिलर फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने अपनी शानदार कहानी और जबरदस्त सस्पेंस से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. इन फिल्मों में एक्शन के साथ ऐसे ट्विस्ट देखने को मिले, जो आपको आखिरी पल तक स्क्रीन से बांधे रखेंगे.

अगर आपको मर्डर मिस्ट्री, बदले की कहानी और दिमाग घुमा देने वाले क्लाइमैक्स वाली फिल्में पसंद हैं, तो ये 7 हॉलीवुड फिल्में आपको जरूर देखनी चाहिए. इनमें से कुछ फिल्मों के आखिरी सीन्स ऐसे हैं, जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

'द डार्क नाइट'

क्रिस्टोफर नोलन के निर्देशन में बनी ये फिल्म साल 2008 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी बैटमैन और खतरनाक जोकर के बीच की जंग पर आधारित है, जहां जोकर पूरे गोथम शहर में तबाही मचाने की कोशिश करता है. फिल्म को भारत में अमेजन प्राइम वीडियो और जियोहॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

'किल बिल: वॉल्यूम 1'

क्वेंटिन टैरेंटिनो के निर्देशन में बनी ये फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी एक महिला हत्यारे की है, जिसे शादी के दिन गोली मार दी जाती है, लेकिन बचने के बाद वो अपने दुश्मनों से बदला लेने निकल पड़ती है. इसे भारत में प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'कैसीनो रॉयल'

जेम्स बॉन्ड सीरीज की ये फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें डेनियल क्रेग पहली बार एजेंट 007 के किरदार में नजर आए थे. कहानी में बॉन्ड को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उसे आतंकवादियों के लिए पैसा जुटाने वाले शख्स को पोकर गेम में हराना होता है. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.

'द बॉर्न अल्टीमेटम'

साल 2007 में रिलीज हुई इस फिल्म में मैट डेमन ने जेसन बॉर्न का किरदार निभाया है. कहानी एक ऐसे शख्स की है, जो अपनी असली पहचान और अतीत के राज जानने के लिए खतरनाक मिशन पर निकलता है और इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं. भारत में ये जी5 पर रेंट पर देखी जा सकती है.

'ग्लैडिएटर'

रिडली स्कॉट के निर्देशन में बनी ये फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई थी, जिसमें रसेल क्रो लीड रोल में नजर आए थे. इसकी कहानी रोमन जनरल मैक्सिमस की है, जिसे धोखे से गुलाम बना दिया जाता है और वो ग्लैडिएटर बनकर अपने परिवार की मौत का बदला लेने के साथ अपना सम्मान वापस पाने की लड़ाई लड़ता है. ये फिल्म भारत में अमेजन प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.

'ओल्डबॉय'

साउथ कोरियाई फिल्म 'ओल्डबॉय' साल 2003 में रिलीज हुई थी और इसकी कहानी बेहद चौंकाने वाली है. इसमें एक शख्स को बिना कोई वजह बताए 15 साल तक कैद रखा जाता है और रिहा होने के बाद वो ये पता लगाने निकलता है कि आखिर उसके साथ ऐसा किसने और क्यों किया. फिल्म को भारत में अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

'इप मैन'

डॉनी येन स्टारर ये फिल्म साल 2008 में रिलीज हुई थी, जो मार्शल आर्ट के दिग्गज इप मैन की जिंदगी से प्रेरित है. इसकी कहानी चीन पर जापानी हमले के दौरान की है, जब इप मैन को अपने परिवार और शहर के लोगों की सुरक्षा के लिए मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है. ये फिल्म भारत में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.