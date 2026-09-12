नीम करौली बाबा पर बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ लगातार चमत्कार कर रही है. इस फिल्म को सिनेमाघरों रिलीज हुए 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसकी रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. किसी ने सोचा भी नहीं था कि बिना बड़े स्टार वाली कम बजट की फिल्म बॉलीवुड की बड़ी फ़िल्मों को हरा देगी. रिलीज के 36वें दिन यानी छठे फ्राइडे को भी इसने भौकाल मचा दिया और डबल डिजिट में कलेक्शन कर हर किसी को हैरान कर दिया. यहां ‘हनुमान अंश’ की 36वें दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जान सकते हैं.

‘हनुमान अंश’ ने 36वें दिन कितनी की कमाई?

साल 2026 में 'हनुमान अंश' ने वह कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. इस सादगी भरी फिल्म कमें दर्शक इतनी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि इसके आगे फ्राइडे को लेटेस्ट रिलीज हुई सैफ अली खान और अक्षय कुमार की फिल्म 'हैवान' भी नहीं टिक पाई. इसी के साथ प्रियदर्शन की डायरेक्ट की गई ‘हैवान’ के मुकाबले ‘हनुमान अंश’ ने फ्राइडे को बॉक्स ऑफ़िस पर 2.1 गुना ज़्यादा कमाई की. इतना ही नहीं इसने क्राइम थ्रिलर मिर्जापुर द मूवी को भी शुक्रवार को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘हनुमान अंश’ ने रिलीज के 36वें दिन 10.50 करोड़ की रिकॉर्ड कमाई की है.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 36 दिनों की नेट कमाई अब 173.63 करोड़ रुपये हो गई है.

जबकि इसकी ग्रॉस कमाई 205.15 करोड़ रुपये हुई है.

'हनुमान अंश' का वीकवाइज कलेक्शन

पहला हफ्ता- 1.08 करोड़

दूसरा हफ्ता- 0.40 करोड़

तीसरा हफ्ता-10.40 करोड़

चौथा हफ्ता-61 करोड़

पांचवा हफ्ता- 90.25 करोड़

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‘हनुमान अंश’ बनी 36वें दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

बता दें कि ‘हनुमान अंश’ ने 36वें दिन 10.50 करोड़ कमाकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. दरअसल ये 36वें दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. इसी के साथ इसने धुरंधर 2 से लेकर छावा, स्त्री 2 और पठान सहित बॉलीवुड की सभी बड़ी फिल्मों को मात दे दी है.

ये हैं 36वें दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

हनुमान अंश- 10.50 करोड़

धुरंधर-3.50 करोड़

छावा-2.00 करोड़

स्त्री 2-1.65 करोड़

पुष्पा (हिंदी)- 1.50 करोड़

धुरंधर 2- 1.48 करोड़

‘हनुमान अंश’ के बारे में

बता दें कि विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित 'हनुमान अंश' लक्ष्मण दास की बायोपिक है, जो आगे चलकर नीम करौली बाबा बने. इस फिल्म में शोभिनव सत्या ने नीम करौली बाबा का किरदार निभाया है. वहीं फिल्म के अन्य कलाकारों में चंदन के आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी सहित कई शामिल हैं. बता यें कि ये फिल्म 7 अगस्त को रिलीज हुई थी. अब 11 सितंबर को ये ग्लोबल ऑडियंस के लिए भी रिलीज हो गई है. वहीं 18 सितंबर को ये तुलुगु में सिनेमाघरों में पहुंचेगी.

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