सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' इस साल 25 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इसे दुनियाभर में 91 करोड़ से ज्यादा की कमाई की.

दीपक कुमार मिश्रा के डायरेक्शन में बनी ये सुपरनैचुरल एक्शन-थ्रिलर ये फिल्म अब ओटीटी पर भी आ गई है. आइए जानते हैं इसे आप ओटीटी पर कहां देख सकते हैं.

ओटीटी पर कहां देखें 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट'

सिनेमाघरो में रिलीज होने के करीब 2 महीने बाद 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है. जो दर्शक थिएटर में इसे नहीं देख पाए थे वो अब फिल्म को आसानी से ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हैं.

'द वन' की कहानी

'द वन' एक लोककथा आधारित थ्रिलर फिल्म है, जिसमें मुंबई का एक आधुनिक इंजीनियर अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचने बिहार के अपने पैतृक गांव लौटता है. वहां के एक रहस्यमयी जंगल में सूर्यास्त के बाद न जाने की पुरानी परंपरा को तोड़ने के बाद, वो वन देवी से जुड़े खतरनाक रहस्यों और गांव के संकट में फंस जाता है.

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फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया ने पति-पत्नी का किरदार निभाया है. उनके अलावा इसमें श्वेता तिवारी, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल और अनूप सोनी भी अहम भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म को एकता कपूर और शोभा कपूर ने प्रोड्यूस किया है. बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड ने TVF मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शंस के साथ मिलकर इस फिल्म को प्रेजेंट किया है, जबकि 11:11 प्रोडक्शंस के बैनर तले इसका निर्माण हुआ है.

'द वन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन