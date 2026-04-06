ओटीटी पर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म या फिर सीरीज को रिलीज किया जाता है. पिछले कुछ दिनों से थियेटर से लेकर ओटीटी तक पर 'धुरंधर 2' और 'धुरंधर' धाक जमाए बैठी हुई थी. ऐसे में अब इस हफ्ते ट्रेंडिंग लिस्ट में बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है. आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर फिल्म अब नंबर से खिसकर नीचे आ गई है. वहीं, इंडिया में टॉप पर एक क्राइम थ्रिलर फिल्म आ गई है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, उसमें ना तो हीरो है और ना हीरोइन. इसमें लीड रोल में 66 साल की अभिनेत्री और 62 साल के एक्टर हैं. फिल्म की कहानी शंभूनाथ मिश्रा और मंजू सिंह की है. मंजू सिंह झूठे आरोपों में जेल में उम्र कैद की सजा काट रही होती है और शंभू पुलिस महकमे में कॉन्सटेबल की नौकरी करता है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है. बेटा विदेश में सेटल है और शंभू लोन के बोझ तले तबा होता है. इस बीच वह मंजू सिंह से जेल में चोरी-चोरी मिलता है. एक तरफ प्यार और ओल्ड एज रोमांस देखने के लिए मिलता है तो दूसरी ओर एक मर्डर मिस्ट्री. इस फिल्म का टाइटल 'वध 2' है.

आखिरी तक नहीं चलता हत्यारे का पता

फिल्म 'वध 2' की कहानी में तब ट्विस्ट आता है, जब जेल में एक मर्डर हो जाता है और इसकी हत्या मंजू सिंह यानी कि नीना गुप्ता के हाथों हो जाता है. अब ये मर्डर कब क्यों और कैसे होता है फिर लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाता है? इन सब सवालों के बारे में जानने के लिए फिल्म देखनी होगी. इस पूरे क्राइम संजय मिश्रा उनका साथ देते हैं लेकिन फंसता कोई और है. इसका क्लाइमैक्स इतना खतरनाक है कि अपराध साबित होने के बाद भी ये सिद्ध नहीं हो पाता है.

बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप मगर ओटीटी पर हिट हुई 'वध 2'

गौरतलब है कि संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म 'वध 2' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी. ये बजट भी वसूल पाने में सफल नहीं हो पाई थी. रिपोर्ट्स की मानें तो इसका बजट 10 करोड़ था लेकिन बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की मानें तो इसका लाइफटाइम कलेक्शन 3.61 करोड़ रहा था. लेकिन अब जब इसे ओटीटी पर रिलीज किया गया तो लोगों ने इसे यहां पर काफी पसंद किया और ये नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर इस हफ्ते ट्रेंड कर रही है.

इसके साथ ही अगर 'वध 2' की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात की जाए तो इसे 7.4 रेटिंग मिली है. अभी भी फिल्म को इंडिया में खूब देखा जा रहा है.