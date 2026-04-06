हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीना कोई, ना हीरोइन... 2 घंटे 8 मिनट की फ्लॉप फिल्म ने ओटीटी पर आते ही कर दी सबकी छुट्टी, बनी नंबर 1

ना कोई, ना हीरोइन... 2 घंटे 8 मिनट की फ्लॉप फिल्म ने ओटीटी पर आते ही कर दी सबकी छुट्टी, बनी नंबर 1

Vadh 2 Hit On OTT Platform Netflix: ओटीटी पर एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है, जिसमें कोई हीरो है और ना ही हीरोइन. ये फिल्म थिएटर में फ्लॉप मगर ओटीटी पर हिट है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Apr 2026 11:12 PM (IST)
Preferred Sources

ओटीटी पर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म या फिर सीरीज को रिलीज किया जाता है. पिछले कुछ दिनों से थियेटर से लेकर ओटीटी तक पर 'धुरंधर 2' और 'धुरंधर' धाक जमाए बैठी हुई थी. ऐसे में अब इस हफ्ते ट्रेंडिंग लिस्ट में बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है. आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर फिल्म अब नंबर से खिसकर नीचे आ गई है. वहीं, इंडिया में टॉप पर एक क्राइम थ्रिलर फिल्म आ गई है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, उसमें ना तो हीरो है और ना हीरोइन. इसमें लीड रोल में 66 साल की अभिनेत्री और 62 साल के एक्टर हैं. फिल्म की कहानी शंभूनाथ मिश्रा और मंजू सिंह की है. मंजू सिंह झूठे आरोपों में जेल में उम्र कैद की सजा काट रही होती है और शंभू पुलिस महकमे में कॉन्सटेबल की नौकरी करता है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है. बेटा विदेश में सेटल है और शंभू लोन के बोझ तले तबा होता है. इस बीच वह मंजू सिंह से जेल में चोरी-चोरी मिलता है. एक तरफ प्यार और ओल्ड एज रोमांस देखने के लिए मिलता है तो दूसरी ओर एक मर्डर मिस्ट्री. इस फिल्म का टाइटल 'वध 2' है.

आखिरी तक नहीं चलता हत्यारे का पता

फिल्म 'वध 2' की कहानी में तब ट्विस्ट आता है, जब जेल में एक मर्डर हो जाता है और इसकी हत्या मंजू सिंह यानी कि नीना गुप्ता के हाथों हो जाता है. अब ये मर्डर कब क्यों और कैसे होता है फिर लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाता है? इन सब सवालों के बारे में जानने के लिए फिल्म देखनी होगी. इस पूरे क्राइम संजय मिश्रा उनका साथ देते हैं लेकिन फंसता कोई और है. इसका क्लाइमैक्स इतना खतरनाक है कि अपराध साबित होने के बाद भी ये सिद्ध नहीं हो पाता है.

ना कोई, ना हीरोइन... 2 घंटे 8 मिनट की फ्लॉप फिल्म ने ओटीटी पर आते ही कर दी सबकी छुट्टी, बनी नंबर 1

बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप मगर ओटीटी पर हिट हुई 'वध 2'

गौरतलब है कि संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म 'वध 2' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी. ये बजट भी वसूल पाने में सफल नहीं हो पाई थी. रिपोर्ट्स की मानें तो इसका बजट 10 करोड़ था लेकिन बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की मानें तो इसका लाइफटाइम कलेक्शन 3.61 करोड़ रहा था. लेकिन अब जब इसे ओटीटी पर रिलीज किया गया तो लोगों ने इसे यहां पर काफी पसंद किया और ये नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर इस हफ्ते ट्रेंड कर रही है.

इसके साथ ही अगर 'वध 2' की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात की जाए तो इसे 7.4 रेटिंग मिली है. अभी भी फिल्म को इंडिया में खूब देखा जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 06 Apr 2026 11:12 PM (IST)
Tags :
Netflix OTT Neena Gupta
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
ना कोई, ना हीरोइन... 2 घंटे 8 मिनट की फ्लॉप फिल्म ने ओटीटी पर आते ही कर दी सबकी छुट्टी, बनी नंबर 1
ना कोई, ना हीरोइन... 2 घंटे 8 मिनट की फ्लॉप फिल्म ने ओटीटी पर आते ही कर दी सबकी छुट्टी, बनी नंबर 1
ओटीटी
1 घंटे 54 मिनट की हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म, 60 देशों में 2 हफ्ते से कर रही नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड
1 घंटे 54 मिनट की हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म, 60 देशों में 2 हफ्ते से कर रही नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड
ओटीटी
'तीन-चार-चार शादियां करना सही है क्या? अरमान मलिक और पायल को चंद्रिका दीक्षित ने अब दिया जवाब
'तीन-चार-चार शादियां करना सही है क्या? अरमान मलिक और पायल को चंद्रिका दीक्षित ने अब दिया जवाब
ओटीटी
'एक रात के लिए 50 लाख', बिजनेसमैन ने मेल पर की गंदी डिमांड, चंद्रिका दीक्षित बोलीं- मेरे पास सबूत है
'एक रात के लिए 50 लाख', बिजनेसमैन ने मेल पर की गंदी डिमांड, चंद्रिका दीक्षित का छलका दर्द
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘नेताओं की हत्या से नहीं रुकेगा ईरान’, US अटैक पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान
‘नेताओं की हत्या से नहीं रुकेगा ईरान’, US अटैक पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान
राजस्थान
जयपुर में फिर केमिकल से भरा टैंकर पलटा, गैस रिसाव से मचा हड़कंप
जयपुर में फिर केमिकल से भरा टैंकर पलटा, गैस रिसाव से मचा हड़कंप
आईपीएल 2026
आवेश खान की इस हरकत पर मचा बवाल, BCCI से शिकायत करेगी सनराइजर्स हैदराबाद, जानें पूरा मामला
आवेश खान की इस हरकत पर मचा बवाल, BCCI से शिकायत करेगी सनराइजर्स हैदराबाद
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को झटका, महाभियोग नोटिस खारिज, भड़के डेरेक ओ'ब्रायन बोले- BJP ने बनाया मजाक
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को झटका, महाभियोग नोटिस खारिज, भड़के डेरेक ओ'ब्रायन
विश्व
Explained: अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर, कैसे ईरान जंग ने बदला हवा का रुख
अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! कैसे ईरान युद्ध के बाद मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर?
हेल्थ
Excessive Yawning Causes: बार-बार आ रही है जम्हाई तो हल्के में न लें, जानें किन-किन बीमारियों का खतरा?
बार-बार आ रही है जम्हाई तो हल्के में न लें, जानें किन-किन बीमारियों का खतरा?
इंडिया
पिता-बेटे को पुलिस कस्टडी में बर्बरता और मौत पर चला कानून का डंडा, 9 पुलिसवालों को मौत की सजा
पिता-बेटे को पुलिस कस्टडी में बर्बरता और मौत पर चला कानून का डंडा, 9 पुलिसवालों को मौत की सजा
महाराष्ट्र
Maharashtra: ढोंगी बाबा अशोक खरात पर ED का शिकंजा, 130 खातों की होगी जांच, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज
महाराष्ट्र: ढोंगी बाबा अशोक खरात पर ED का शिकंजा, 130 खातों की होगी जांच, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget