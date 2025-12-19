नए साल पर OTT धमाका: जनवरी 2026 में आ रही हैं ये मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज

नए साल की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार अंदाज के साथ होने वाली है. जनवरी 2026 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मोस्ट अवेटेड सीरीज की एंट्री होगी जिससे आपके बिंज वॉचिंग का एक्सपीरियंस एक लेवल और अपग्रेड हो जाएगा. हिंदी समेत हॉलीवुड की ये सीरीज इस लिस्ट का हिस्सा है.

जनवरी में होगा ओटीटी पर डबल धमाल

1. लूपिन सीजन 4

नेटफ्लिक्स की ये जबरदस्त सीरीज अपने नए सीजन के साथ ऑडियंस के मनोरंजन के लिए एक बार फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी. कहानी की शुरुआत वही से होगी जहां से सीजन 3 में इसकी एंडिंग हुई थी. असाने डियोप को ब्लैक पर्ल चुराने के लिए गिरफ्तार किया गया था अब सीजन 4 में इसी कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा. बता दें, 1 जनवरी से ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करने के लिए रेडी हो जाएगी.

2. फ्रीडम एट मिडनाइट सीजन 2

बीते साल 15 नवंबर को इस सीरीज को रिलीज किया गया था. इसके बाद इसकी कहानी और किरदारों को दर्शकों से बहुत प्यार मिला और ऑडियंस ने किस सीरीज को खूब पसंद किया था. निखिल आडवाणी द्वारा निर्मित ये सीरीज फिर एक बार अपने नए सीजन के साथ 9 जनवरी से सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी. दूसरे सीजन में इंडियन पाकिस्तान पार्टीशन के ब्रूटल इफेक्ट्स को दिखाया जाएगा.

3. तस्करी

इमरान हाशमी भी अपनी नई सीरीज लेकर ओटीटी पर धमाल मचाने वाले हैं. उनके इस नए सीरीज के अनाउंसमेंट ने ही फैंस को न्यू ईयर गिफ्ट दे दिया है और अब ऑडियंस बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं. इस सीरीज का टीजर रिलीज हो चुका है और इसमें इमरान हाशमी कस्टम ऑफिसर की भूमिका में नजर आ रहे हैं. बता दें, ये सीरीज 14 जनवरी को रिलीज होगी.

4. अ नाइट ऑफ द सेवन किंग्डम

गेम ऑफ थ्रोन्स की स्पिन ऑफ सीरीज 'अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम' का भी ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार है. सीरीज के टीजर ने तो दर्शकों के एक्साइटमेंट को तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था. सीरीज में आपको 'डंक' और 'एग' की पूरी जर्नी देखने को मिलेगी. डंक के स्क्वायर से लेकर नाइट बनने की जर्नी को दर्शाया गया है. ये सीरीज 19 जनवरी से जिओ हॉटस्टार पर स्ट्रीम करेगी.

5. ब्रिजर्टन सीजन 4

नेटफ्लिक्स की ये हिट सीरीज 2020 से लगातार अपने फैंस का एंटरटेनमेंट कर रहा है. अब इसके चौथे सीजन के भी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है. इस बार सीरीज की कहानी में बेनेडिक्ट पर ज्यादा फोकस किया जाएगा. इस सीजन बेनेडिक्ट और सोफी की लव स्टोरी दिखाई जाएगी. नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज 29 जनवरी को रिलीज होगी.