टॉप एक्ट्रेस के रिजेक्शन से जब टूटा मिथुन चक्रवर्ती का दिल, बर्दाश्त नहीं कर पाए थे सदमा!
Mithun Chakraborty: 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती फिल्म डायरेक्टर-प्रोड्यूसर की पहली पसंद थे. वे अपनी पसंद की अभिनेत्रियों संग काम करते थे. लेकिन कुछ ही दिनों बाद बहुत सारी चीजें अचानक बदल गईं.
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने 1970 के दशक में 'मृगनयनी' से फिल्मी करियर की शुरुआत की. डिस्को डांसर से उन्हें देशभर में पहचान मिली. अपने दमदार अभिनय और डांस स्टाइल से मिथुन ने हर दौर में दर्शकों का दिल जीता और भारतीय सिनेमा में खास मुकाम बनाया. लेकिन क्या आप जानते हैं मिथुन के संग काम करने से एक बार श्रीदेवी ने मना कर दिया था. इससे दादा बुरी तरह टूट गए थे.
मिथुन की फिल्म को श्रीदेवी ने किया था मना
ये दिलचस्प किस्सा 1990 की सुपरहिट फिल्म 'प्यार के नाम कुर्बान' की कास्टिंग से जुड़ा है. फिल्म में मिथुन की जोड़ी डिंपल कपाड़िया संग बनी थीं. डायरेक्टर बब्बर सुभाष ने इसे निर्देशित किया था. imdb की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म की पहली पसंद श्रीदेवी थीं. उनके मना करने के बाद डिंपल को इस फिल्म में काम करने का मौका मिला.
रिपोर्ट के अनुसार, श्रीदेवी ने मिथुन के साथ अपने ब्रेकअप की वजह से फिल्म में काम करने से मना किया था. जब इस बारे में मिथुन को मालूम हुआ तो काफी दुखी हो गए थे.उन्हें श्रीदेवी का यूं मना करना अच्छा नहीं लगा. हालांकि, उन्होंने कुछ नहीं और डिंपल के साथ इस फिल्म की शूटिंग खत्म की. बाद यह फिल्म बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म साबित हुई.
फिल्मों से लिया ब्रेक
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो श्रीदेवी पहले मिथुन चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में थीं. हालांकि ये रिश्ता करीब 2 साल बाद टूट गया. मिथुन से अलग होते ही श्रीदेवी ने बोनी कपूर संग शादी रचा लीं.
वहीं अचानक से मिथुन ने फिल्मों से ब्रेक लेकर ऊटी में होटल बिजनेस शुरू कर दिया. उन दिनों मिथुन लगातार फ्लॉप फिल्में देने लगे थे. उनका पर्सनल और प्रोफेशनल करियर दोनों ही ढलान पर आ गया था.
इन चीजों से परेशान होकर उन्होंने थोड़े दिनों के लिए फिल्मों से दूरी बना ली थी. हालांकि उन्होंने फिर से 2005 में फिल्मों में वापसी की. फिल्म 'ऐलान' से मिथुन ने ग्रे शेड्स निभाकर अपने करियर की नई पारी की शुरुआत की थी.
