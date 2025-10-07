आज का जमाना ओटीटी का है. ऐसे में टीवी पर आने वाले रिएलिटी शोज अब ओटीटी पर भी लोगों को खूब मनोरंजन कर रहा है. हाल ही में ऑरमैक्स मीडिया ने एक लिस्ट जारी की और उन शोज का नाम बताया, जो इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखे गए. चलिए देखते हैं इसमें पहले नंबर पर किसने कब्जा किया और कौन टॉप 5 में रहा.

1. बिग बॉस 19 - सलमान खान के पॉपुलर रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ ने लगातार दूसरी बार बाकी शोज को पटखनी दी है. इस हफ्ते भी ऑरमैक्स मीडिया की लिस्ट में सबसे पहला नाम ‘बिग बॉस 19’ का है. शो ने 7.7 मिलियन व्यूज के साथ नंबर वन पर कब्जा किया. बता दें कि पिछले हफ्ते इस 7.5 मिलियन व्यूज मिले थे.





2. राइज एंड फॉल - अशनीर ग्रोवर को ‘राइज एंड फॉल’ का नाम इस बार भी लिस्ट में दूसरे नंबर पर ही रहा. इस शो में भी कई टीवी स्टार्स नजर आ रहे हैं. लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के बाहर जाने के बाद शो की टीआरपी भी काफी गिर गई है. इस हफ्ते शो को 4.2 मिलियन व्यूज ही मिले हैं.





3. पति पत्नी और पंगा - इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ‘पति पत्नी और पंगा’ का नाम है. जिसे एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी होस्ट कर रहे हैं. पिछले हफ्ते शो में शादी सीजन चला था. दरअसल अविका गौर ने मिलिंद चंदवानी संग इसी शो पर सात फेरे लिए हैं. जिसकी वजह से शो की टीआरपी में भी तगड़ा उछाल देखने को मिला. शो 2.2 मिलियन व्यूज मिले हैं.





4. कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 - अमिताभ बच्चन का क्विज रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ इस बार टॉप 3 की लिस्ट से बाहर हो गया है. सोनी लिव पर स्ट्रीम होने वाले इस शो इस हफ्ते 1.7 मिलियन व्यूज मिले हैं.





5. बिग बॉस तेलुगू सीजन 9 - टॉप 5 में ‘बिग बॉस तेलुगू सीजन 5’ ने अपनी जगह बनाई है. इसे साउथ स्टार नागार्जुन होस्ट करते हैं. शो को 1.5 मिलियन व्यूज मिले है. इस आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.





