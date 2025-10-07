हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनमांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, शादी के बाद पहली बार पति मिलिंद संग स्पॉट हुईं अविका गौर, खूब दिए पोज

मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, शादी के बाद पहली बार पति मिलिंद संग स्पॉट हुईं अविका गौर, खूब दिए पोज

Abika Gor Pics: अविका गौर को शादी के बाद पहली बार टीवी शो 'पति पत्नी और पंगा' में स्पॉट किया गया. जहां वो पति मिलिंद चंदवानी के साथ पोज देती नजर आई...

By : सखी चौधरी  | Updated at : 07 Oct 2025 03:59 PM (IST)
Abika Gor Pics: अविका गौर को शादी के बाद पहली बार टीवी शो 'पति पत्नी और पंगा' में स्पॉट किया गया. जहां वो पति मिलिंद चंदवानी के साथ पोज देती नजर आई...

टीवी की आनंदी यानि बालिका वधू अब रियल लाइफ में मिलिंद चंदवानी की वधू बन चुकी हैं. दोनों की शादी हाल ही में रिएलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ के सेट पर हुई है. जिसकी तस्वीरें खूब वायरल भी हो रही हैं. वहीं दुल्हन बनने के बाद अब एक्ट्रेस ने अपनी पहली पब्लिक अपीरियंस दी. उन्हें पति के साथ स्पॉट किया गया.

1/7
अविका गौर और उनके पति मिलिंद चंदवानी को मंगलवार के दिन पैपराजी ने रिएलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ के सेट पर स्पॉट किया.
अविका गौर और उनके पति मिलिंद चंदवानी को मंगलवार के दिन पैपराजी ने रिएलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ के सेट पर स्पॉट किया.
2/7
ये पहली बार है जब दोनों शादी के बाद एकसाथ नजर आए हैं. दोनों ने ट्रेडिशनल लुक में पैप्स को खूब पोज दिए.
ये पहली बार है जब दोनों शादी के बाद एकसाथ नजर आए हैं. दोनों ने ट्रेडिशनल लुक में पैप्स को खूब पोज दिए.
3/7
इन तस्वीरों में अविका गौर सुर्ख लाल अनारकली सूट पहने हुए नजर आ रही हैं. मांग में सिंदूर और गले का मंगलसूत्र उनकी खूबसूरती और बढ़ा रहा है.
इन तस्वीरों में अविका गौर सुर्ख लाल अनारकली सूट पहने हुए नजर आ रही हैं. मांग में सिंदूर और गले का मंगलसूत्र उनकी खूबसूरती और बढ़ा रहा है.
4/7
एक्ट्रेस ने अपना ये लुक लाइट मेकअप और कर्ली बालों के साथ पूरा किया है. उनके चेहरे पर शादी का ग्लो साफ नजर आ रहा है.
एक्ट्रेस ने अपना ये लुक लाइट मेकअप और कर्ली बालों के साथ पूरा किया है. उनके चेहरे पर शादी का ग्लो साफ नजर आ रहा है.
5/7
शो के सेट पर जाने से पहले अविका गौर ने अपने पति मिलिंद के साथ कई सारे पोज दिए. दोनों की जोड़ी पर फैंस खूब प्यार भी लुटा रहे हैं.
शो के सेट पर जाने से पहले अविका गौर ने अपने पति मिलिंद के साथ कई सारे पोज दिए. दोनों की जोड़ी पर फैंस खूब प्यार भी लुटा रहे हैं.
6/7
बता दें कि अविका और मिलिंद ने कई साल की डेटिंग के बाद एक-दूजे संग शादी रचाई है. कुछ महीनों पहले ही दोनों की सगाई भी हुई थी.
बता दें कि अविका और मिलिंद ने कई साल की डेटिंग के बाद एक-दूजे संग शादी रचाई है. कुछ महीनों पहले ही दोनों की सगाई भी हुई थी.
7/7
अविका गौर टीवी का फेमस नाम है. जिनका करियर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ‘बालिका वधू’ से शुरू हुआ था. इसके बाद वो ‘ससुराल सिमर’ का समेत कई हिट शोज और वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं.
अविका गौर टीवी का फेमस नाम है. जिनका करियर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ‘बालिका वधू’ से शुरू हुआ था. इसके बाद वो ‘ससुराल सिमर’ का समेत कई हिट शोज और वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं.
Published at : 07 Oct 2025 03:50 PM (IST)
Tags :
Avika Gor Milind Chandwani TV News Pati Patni Aur Panga

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
विश्व
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Shoe Attack on CJI: CJI Gawai पर Supreme Court में हमला! वकील ने CJI की ओर फेंका जूता!|ABPLIVE
2025 Mahindra Thar facelift walkaround review| Auto Live
Tesla Model Y India Long Range review and test drive | Auto Live
New Mahindra Bolero, Bolero Neo Walkaround: What has changed? | Auto Live
Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर 'फाइनल' बैठक आज, RJD-Congress का गणित!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
विश्व
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
बॉलीवुड
‘स्वर्ग से भी सुंदर…’ बेयोंसे के घर की Inside तस्वीरें, 8 एकड़ में फैले मेंशन को देख शाहरुख खान का मन्नत भूल जाएंगे
बेयोंसे के घर की इनसाइड तस्वीरें, 1600 करोड़ के मालिबू मेंशन के सामने शाहरुख का मन्नत है बुहत छोटा
ट्रेंडिंग
इन्हें देख याद आ जाएंगे जय और वीरू! बिल्ली और बंदर की दोस्ती की हर तरफ हो रही चर्चा- वीडियो वायरल
इन्हें देख याद आ जाएंगे जय और वीरू! बिल्ली और बंदर की दोस्ती की हर तरफ हो रही चर्चा- वीडियो वायरल
शिक्षा
नितीश कुमार या लालू प्रसाद यादव कौन कितना पढ़ा-लिखा? जानकर आपको नहीं होगा यकीन
नितीश कुमार या लालू प्रसाद यादव कौन कितना पढ़ा-लिखा? जानकर आपको नहीं होगा यकीन
जनरल नॉलेज
एक दो नहीं, पूरे 102 बच्चे पैदा किए थे इस इंसान ने, पोते-पोतियों की संख्या सुनकर उड़ जाएंगे होश
एक दो नहीं, पूरे 102 बच्चे पैदा किए थे इस इंसान ने, पोते-पोतियों की संख्या सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
Embed widget