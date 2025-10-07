एक्सप्लोरर
मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, शादी के बाद पहली बार पति मिलिंद संग स्पॉट हुईं अविका गौर, खूब दिए पोज
Abika Gor Pics: अविका गौर को शादी के बाद पहली बार टीवी शो 'पति पत्नी और पंगा' में स्पॉट किया गया. जहां वो पति मिलिंद चंदवानी के साथ पोज देती नजर आई...
टीवी की आनंदी यानि बालिका वधू अब रियल लाइफ में मिलिंद चंदवानी की वधू बन चुकी हैं. दोनों की शादी हाल ही में रिएलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ के सेट पर हुई है. जिसकी तस्वीरें खूब वायरल भी हो रही हैं. वहीं दुल्हन बनने के बाद अब एक्ट्रेस ने अपनी पहली पब्लिक अपीरियंस दी. उन्हें पति के साथ स्पॉट किया गया.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 07 Oct 2025 03:50 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, शादी के बाद पहली बार पति मिलिंद संग स्पॉट हुईं अविका
टेलीविजन
10 Photos
कितनी बदल गई हैं 'मीरा', चाइल्ड आर्टिस्ट आशिका भाटिया का बदल गया है लुक, देखकर लग जाएगा झटका
टेलीविजन
10 Photos
गोला की 10 क्यूट तस्वीरें, मां भारती सिंह की प्रेग्नेंसी पर बेटे का रिएक्शन है वायरल
टेलीविजन
10 Photos
शरारतों में करीना कपूर के जेह से भी आगे है भारती सिंह का बेटा गोला, मां-पापा को करता है खूब परेशान
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
विश्व
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, शादी के बाद पहली बार पति मिलिंद संग स्पॉट हुईं अविका
टेलीविजन
10 Photos
कितनी बदल गई हैं 'मीरा', चाइल्ड आर्टिस्ट आशिका भाटिया का बदल गया है लुक, देखकर लग जाएगा झटका
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion