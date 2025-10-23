They Call Him OG OTT Release: कब और कहां देख सकते हैं पवन कल्याण की धांसू फिल्म, ओटीटी पर भी होगा जलवा
They Call Him OG OTT Release: पवन कल्याण की फिल्म दे कॉल हिम ओजी ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो गई है.
पवन कल्याण अपनी जबरदस्त एक्टिंग से हर बार लोगों को इंप्रेस कर देते हैं. उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने हैं. उनकी फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' सिनेमाघरों पर 25 सितंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया था. थिएटर रिलीज के 1 महीने बाद ही ये फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है. ओटीटी पर भी पवन कल्याण का जलवा देखने वाला होगा.
'दे कॉल हिम ओजी' पवन कल्याण की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है. इस फिल्म से इमरान हाशमी ने साउथ में कदम रखा है और आते ही वो साउथ में छा गए हैं. इमरान हाशमी ने साउथ में दिखा दिया है कि वो कितने शानदार एक्टर हैं. नेगेटिव रोल में इमरान हाशमी ने सभी को इंप्रेस कर दिया है. अब ओटीटी पर भी ये जादू देखने को मिलेगा. आइए आपको बताते हैं ये फिल्म कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी.
कब और कहां होगी रिलीज
पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम ओजी' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके 'दे कॉल हिम ओजी' की रिलीज के बारे में जानकारी दी है. फिल्म को पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- 'बॉम्बे ने कई तूफ़ान देखे हैं. बस एक तूफ़ान ने निशान छोड़ा और वो है 'दे कॉल हिम ओजी'. 'दे कॉल हिम ओजी' देखें, अब नेटफ्लिक्स पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में.'
नेटफ्लिक्स के इस पोस्ट के बाद से फैंस बेहद खुश हैं. उन्होंने इस पोस्ट पर कमेंट किए. एक ने लिखा- 'मूवी ऑफ द ईयर.' वहीं दूसरे ने लिखा- 'ओजी फिल्म सभी पावरस्टार फैंस के लिए हमेशा याद रखने वाली है.'
बॉक्स ऑफिस पर की इतनी कमाई
पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम ओजी' के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने इंडिया में 219 करोड़ और वर्ल्डवाइड 282 करोड़ का कलेक्शन किया है. 'दे कॉल हिम ओजी' ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.
