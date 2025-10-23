साउथ सुपरस्टार प्रभास आज यानी 23 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सुपरस्टार ने साल 2002 की तेलुगु फिल्म 'ईश्वर' से एक्टिंग डेब्यू किया था और अब उनके करियर को 23 साल हो चुके हैं. अपने फिल्मी करियर में अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने खूब दौलत कमाई है. इसी का नतीजा है कि एक्टर के पास भारत के साथ-साथ विदेश में भी प्रॉपर्टी है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास का हैदराबाद के पोश इलाकों में से एक, जुब्ली हिल्स में आलीशान बंगला है. 84 एकड़ में फैले इस महलनुमा घर में बाहुबली एक्टर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. 60 करोड़ रुपए के कीमत वाले इस घर में एक शानदार जिम है जिसमें 1.5 करोड़ के इक्विप्मेंट्स मौजूद हैं. इतना ही नहीं, प्रभास के इस बंगले में एक स्विमिंग पूल और एक बगीचा भी है.

आंध्र प्रदेश और मुंबई में हैं प्रभास की प्रॉपर्टीज

प्रभास के पास आंध्र प्रदेश के भीमावरम में शानदार फार्महाउस भी है. उनके हैदराबाद वाले घर की तरह ये भी 84 एकड़ में फैला हुआ है. जिम, स्पोर्ट्स ग्राउंड और स्विमिंग पूल वाले इस घर को प्रभास ने सालों पहले महज 1.05 करोड़ रुपए में खरीदा था. लेकिन अब इसकी कीमत काफी बढ़ चुकी है. इसके अलावा प्रभास की सपनों के शहर मुंबई में भी कई प्रॉपर्टीज मौजूद हैं.







इटली में भी शानदार विला

प्रभास के पास इटली में एक खूबसूरत विला भी है जिसे उन्होंने किराए पर दिया हुआ है. हॉउसिंग डॉट कॉम की मानें तो सुपरस्टार को इस विला से हर महीने 40 लाख रुपए किराया मिलता है.

प्रभास की नेटवर्थ कितनी है? (Prabhs's Net Worth)

'बाहुबली' एक्टर प्रभास के पास धन-दौलत की कोई कमी नहीं है. आलीशान बंगलों को मालिक एक्टर के पास लग्जीरियस गाड़ियों का भी शानदार कलेक्शन है. एक्टर रोल्स-रॉयस फैंटम, एक लेम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, एक रेंज रोवर और एक जगुआर एक्सजे जैसी गाड़ियों के मालिक हैं. इसके अलावा बीएमडब्ल्यू एक्स5 और एक बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज भी उनके कार कलेक्शन का हिस्सा हैं. प्रभास की टोटल नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए बताई जाती है.

प्रभास का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट पर प्रभास अब 'बाहुबली- द एपिक' में दिखाई देंगे जो कि 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. इसके बाद वो 'द राजा साब' में नजर आएंगे. ये फिल्म 9 जनवरी 2026 को पर्दे पर आएगी. प्रभास के पास 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2898 एडी 2' जैसी फिल्में भी पाइपलाइन में हैं.