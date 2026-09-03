Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीमल्लिका शेरावत या कोई और? कौन जीतेगा 'द ट्रेटर्स 2'? ग्रैंड फिनाले की डेट और टाइम कंफर्म

मल्लिका शेरावत या कोई और? कौन जीतेगा 'द ट्रेटर्स 2'? ग्रैंड फिनाले की डेट और टाइम कंफर्म

'द ट्रेटर्स 2' अब अपने ग्रैंड फिनाले के करीब पहुंच गया है. शो के 6 फाइनलिस्ट्स के बीच ट्रॉफी के लिए जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं फिनाले कब और कहां देख सकते हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 03 Sep 2026 03:47 PM (IST)
Preferred Sources

करण जौहर का पॉपुलर रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स 2' अब अपने ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ चुका है. 21 कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू हुए इस शो में अब सिर्फ 6 खिलाड़ी ट्रॉफी की रेस में बचे हैं. हर एपिसोड के साथ बढ़ते सस्पेंस और ट्विस्ट के बीच अब फैंस की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर कौन 'द ट्रेटर्स 2' का विजेता बनेगा. आइए जानते हैं 'द ट्रेटर्स 2' के ग्रैंड फिनाले को आप कब और कहां देख सकते हैं.

कौन हैं 'द ट्रेटर्स 2' के 6 फाइनलिस्ट्स?
'द ट्रेटर्स 2' का ग्रैंड फिनाले 3 सितंबर को रात 8 बजे अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा. शो के आखिरी 6 फाइनलिस्ट्स में क्रिस्टल डी'सूजा, रिदा थराना, मल्लिका शेरावत, शालिनी पासी, दलीप ताहिल और साहिल सलाथिया शामिल हैं. क्रिस्टल शुरुआत से ही ट्रेटर रही हैं, जबकि शाहनील गिल के बाहर होने के बाद रिदा थराना को एपिसोड 8 में ट्रेटर बनाया गया था. अब इन 6 खिलाड़ियों में कौन इनोसेंट है और कौन ट्रेटर, यही फिनाले का सबसे बड़ा सवाल है. इस गेम में आखिरी पल तक किसी पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Johar (@karanjohar)

ये भी पढ़ें:- TV Serial Spoilers: रक्षाबंधन पर दिग्विजय देगा अनुपमा को सरप्राइज, अनु को खुद से दूर करेगा आर्यवर्धन

आखिर 'द ट्रेटर्स' का गेम है क्या?
'द ट्रेटर्स' एक ऐसा रियलिटी गेम शो है, जिसमें सभी कंटेस्टेंट्स साथ मिलकर खेलते हैं, लेकिन शुरुआत में कुछ खिलाड़ियों को गुपचुप तरीके से 'ट्रेटर' बना दिया जाता है. बाकी कंटेस्टेंट्स 'इनोसेंट' होते हैं और उनका मकसद ट्रेटर्स को पहचानकर उन्हें गेम से बाहर करना होता है. वहीं, ट्रेटर्स का काम बाकी खिलाड़ियों को धोखा देकर एक-एक करके गेम से बाहर करना और खुद अंत तक पहुंचना होता है. हर दिन कंटेस्टेंट्स अलग-अलग टास्क करते हैं, जिसके जरिए प्राइज मनी बढ़ती है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Johar (@karanjohar)

इसके बाद रात में ट्रेटर्स गुपचुप तरीके से किसी एक इनोसेंट खिलाड़ी को गेम से बाहर कर देते हैं. अगले दिन बाकी कंटेस्टेंट्स को सिर्फ इतना पता चलता है कि उनका एक साथी अब गेम का हिस्सा नहीं है. यही धोखे, रणनीति और भरोसे का खेल 'द ट्रेटर्स' को बाकी रियलिटी शोज से अलग बनाता है.

ये भी पढ़ें:- हैरी पॉटर की जादुई दुनिया में फिर होगी वापसी, रिलीज हुआ दमदार टीजर

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Karan Johar The Traitors 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
मल्लिका शेरावत या कोई और? कौन जीतेगा 'द ट्रेटर्स 2'? ग्रैंड फिनाले की डेट और टाइम कंफर्म
मल्लिका शेरावत या कोई और? कौन जीतेगा 'द ट्रेटर्स 2'? ग्रैंड फिनाले की डेट और टाइम कंफर्म
ओटीटी
'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' के लिए निमिषा सजयन ने बढ़ाया था 14 किलो वजन, बोलीं, 'किसी बुरे सपने जैसा था'
'बुरा सपने जैसा था', 'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' के लिए वजन बढ़ाने पर बोलीं निमिषा सजयन
ओटीटी
आर माधवन की GDN की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ?
GDN ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई डिटेल्स
ओटीटी
तापसी पन्नू की 'गांधारी' का 'महाभारत' से है खास कनेक्शन? एक्ट्रेस ने खोला राज
तापसी पन्नू की फिल्म का नाम 'गांधारी' क्यों रखा गया? एक्ट्रेस ने खोला राज
Advertisement

वीडियोज

NEPAL में अंधेरी सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोग, 900 की मौत..ड्रोन भी दे गए जवाब तस्वीरें रुला देंगी!
UP-Bihar Flood Alert News: यूपी-बिहार में कहर बरपा रही गंगा! | Varanasi Flood | PM Modi
UP-Bihar Flood Alert News: बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी ने घुमाया फोन...दिया बड़ा ऑर्डर! | Varanasi
UP-Bihar Flood Alert News: यूपी-बिहार में Ganga का रौद्र रुप! बाढ़ से त्राहिमाम... | Waether
UP-Bihar Flood Alert News | Gandak Nadi: बिहार से यूपी तक...बाढ़ का खतरनाक मंजर! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल बाढ़: अपनों के इंतजार में टूटे लोग, बेबसी में पुतलों का कर रहे अंतिम संस्कार
नेपाल बाढ़: अपनों के इंतजार में टूटे लोग, बेबसी में पुतलों का कर रहे अंतिम संस्कार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले CM योगी की नई रणनीति! 2 घंटे में पोस्ट किए 2 रील्स, अब क्या कहा?
यूपी चुनाव से पहले CM योगी की नई रणनीति! 2 घंटे में पोस्ट किए 2 रील्स, अब क्या कहा?
इंडिया
CJP के खिलाफ बनी CJP D, कहा- 'अभिजीत दीपके ने...'
CJP के खिलाफ बनी CJP D, कहा- 'अभिजीत दीपके ने...'
क्रिकेट
इंजमाम उल हक के भतीजे इमाम पर क्यों लग सकता है 2 साल का बैन?
इंजमाम उल हक के भतीजे इमाम पर क्यों लग सकता है 2 साल का बैन?
बॉलीवुड
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- किस दिन वर्ल्डवाइड होगी रिलीज?
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- वर्ल्डवाइड रिलीज डेट
पंजाब
'CM मान की पत्नी पर लगे आरोपों की हो जांच', SAD ने DGP को लिखा पत्र
'CM मान की पत्नी पर लगे आरोपों की हो जांच', SAD ने DGP को लिखा पत्र
इंडिया
CJP का साथ क्यों दिया? सोनम वांगचुक का खुलासा, बोले-'पाकिस्तान में...'
CJP का साथ क्यों दिया? सोनम वांगचुक का खुलासा, बोले-'पाकिस्तान में...'
ट्रेंडिंग
अब होगी डायरेक्ट सप्लाई... भैंस ही बाइक पर टांग लाया दूधिया; वीडियो वायरल
अब होगी डायरेक्ट सप्लाई... भैंस ही बाइक पर टांग लाया दूधिया; वीडियो वायरल
ABP NEWS
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
ABP NEWS
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
ABP NEWS
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
ABP NEWS
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
ABP NEWS
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
Embed widget