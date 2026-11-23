नेटफ्लिक्स ने हाल ही में अपनी पहली पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' का ऐलान कर दिया है. इसमें फवाद खान से माहिरा खान तक कई पॉपुलर एक्टर्स नजर आने वाले हैं. हाल ही में इसका पहला पोस्टर भी जारी कर दिया गया है.

साथ ही इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है. आइए जानते हैं ये ओटीटी पर कब दस्तक देगी.

4 दिसंबर को होगा का प्रीमियर

सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' को मोमिना दुरैद ने इसे बनाया और प्रोड्यूस किया है. नेटफ्लिक्स गोल्डन के इंस्टाग्राम पेज पर सीरीज का पहला पोस्टर शेयर किया गया है, जिसमें सभी कलाकार एक साथ नजर आ रहे हैं.

इस पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, 'तीन पीढ़ियां. छह प्रेम कहानियां. एक सवाल... क्या हमारे दिलों में मौजूद प्यार काफी है? 'जो बचे हैं संग समेट लो - ऑल द लव आवर हार्ट्स कैरी' का प्रीमियर 4 दिसंबर को होगा.'

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सीरीज में नजर आएंगे ये सितारे

इस रोमांटिक ड्रामा में फवाद खान, माहिरा खान, सनम सईद और अहद रजा मीर, हानिया आमिर, हमजा अली अब्बासी, इकरा अजीज, माया अली, बिलाल अशरफ, खुशाल खान, नादिया जमील, उमैर राणा और समीना अहमद जैसे कलाकार नजर आएंगे.

क्या है कहानी?

इस सीरीज की कहानी सिकंदर नाम के एक शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जो हार्वर्ड में कानून की पढ़ाई कर रहा होता है. एक दर्दनाक हादसे के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो खुद को सबसे दूर कर लेता है. इसी दौरान इटली में उसकी मुलाकात लीजा से होती है, जो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है और अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रही है. धीरे-धीरे दोनों करीब आते हैं और उनकी कहानी प्यार, दर्द और खुद को नए सिरे से पहचानने के सफर को दिखाती है.

इस सीरीज की कहानी फरहत इश्तियाक के 2009 में 'खवातीन डाइजेस्ट' में छपे उपन्यास पर आधारित है, जिसे 2013 में किताब के रूप में प्रकाशित किया गया था.

वहीं, इस सीरीज के जरिए फवाद खान और माहिरा खान की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आएगी. इससे पहले दोनों की जोड़ी पाकिस्तानी सीरियल 'हमसफर' में खूब पसंद की गई थी. इसके अलावा दोनों पाकिस्तानी फिल्म 'द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट' में भी साथ काम कर चुके हैं.