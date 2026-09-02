'बिग बॉस 20' में मनोज तिवारी की बेटी की एंट्री, सलमान के शो में रीति तिवारी का नाम कंफर्म

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 20 में होगी मनोज तिवारी की बेटी की एंट्री, सलमान के शो में रीति तिवारी का नाम कंफर्म

Bigg Boss 20 में होगी मनोज तिवारी की बेटी की एंट्री, सलमान के शो में रीति तिवारी का नाम कंफर्म

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' से एक और पॉपुलर नाम जुड़ गया है. मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी शो में बतौर कंटेस्टेंट नजर आने वाली हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 02 Sep 2026 10:40 AM (IST)
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सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. शो में कौन-कौन से सेलेब्स बतौर कंटेस्टेंट एंट्री लेंगे, इसे लेकर लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं. अब शो में एक और नाम कंफर्म हो गया है. सलमान खान के शो में मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी की एंट्री होने वाली है.

'बिग बॉस 20' में नजर आएंगी रीति तिवारी
'बिग बॉस तक' की रिपोर्ट के मुताबिक, मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी 'बिग बॉस 20' में एंट्री करने वाली कंफर्म कंटेस्टेंट हैं. बता दें कि रीति एक पॉपुलर सिंगर, सॉन्गराइटर और कंपोजर हैं. वो लगातार म्यूजिक बना रही हैं, जिसमें कवर सॉन्ग्स के साथ-साथ उनके ओरिजिनल गाने भी शामिल हैं. साल 2024 में उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर पॉलिटिक्स में भी कदम रखा.

ये भी पढ़ें:-'इरुमुडी' ने रचा इतिहास, बनी साल की पहली 100% प्रॉफिट कमाने वाली तेलुगु फिल्म

कौन-कौन ले सकता है शो में एंट्री?
'बिग बॉस 20' के कंफर्म कंटेस्टेंट्स में एक्टर रोहेड खान और बादशाह की एक्स वाइफ ईशा रिखी का नाम भी शामिल है. वहीं, शो में कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, मैरी कॉम, आम्रपाली दुबे, काजी तौकीर, खुशी दुबे, गीता बसरा, शौविक चक्रवर्ती, अमन गांधी और अर्शिफा खान जैसे सेलेब्स के भी नजर आने की खबरें हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 02 Sep 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Rhiti Tiwari MANOJ TIWARI Bigg Boss 20
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