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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सीजन 2 और 3 से बेहतर', आ गया 'मिर्जापुर द मूवी' का फर्स्ट रिव्यू

'सीजन 2 और 3 से बेहतर', आ गया 'मिर्जापुर द मूवी' का फर्स्ट रिव्यू

'मिर्जापुर द मूवी' को रिलीज होने में चंद घंटे बचे है उससे पहले इसका फर्स्ट रिव्यू आ गया है. इस फिल्म को ओटीटी के सीजन 2 और 3 से काफी बेहतर बताया जा रहा है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 03 Sep 2026 01:51 PM (IST)
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'मिर्जापुर द मूवी' मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. वेब सीरीज के तौर पर ये पहले ही ओटीटी पर धाक जमा चुकी है. वहीं अब बड़े पर्दे पर भी इसके भौकाल मचाने की पूरी उम्मीद है. वैसे ही सीरीज के तमाम पॉपुलर किरदारों को सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस की एक्साइटमेंट भी पीक पर है. जहां पंकज त्रिपाठी बेरहम कालीन भैया के रोल में वापसी करेंगे तो वहीं अली फजल गुड्डू पंडित के अपने किरदार में गर्दा उड़ाते दिखेंगे. इन सबके बीच अब 'मिर्जापुर द मूवी' का फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है. जानते हैं ये फिल्म कैसी है?

'मिर्जापुर द मूवी' का फर्स्ट रिव्यू आउट
'मिर्जापुर द मूवी' को लेकर सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी चर्चा हो रही है और यह फिल्म कुछ ही घंटों में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. वहीं बड़े पर्दे पर दस्तक देने से पहले  ऑनलाइन इसका फर्स्ट रिव्यू वायरल हो रहा है. इस फर्स्ट रिव्यू की वजह से लोगों में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.

फर्स्ट रिव्यू के तौर पर वायरल हो रही पोस्ट में दावा किया गया है कि यह फिल्म प्राइम वीडियो की हिट सीरीज के दूसरे और तीसरे सीजन से कहीं बेहतर है. पोस्ट में लिखा है, "मिर्जापुर द मूवी अंदर की खबरें, मिर्जापुर के फैंस, बस शो की टिकट बुक कर लें. इसे सीज़न 1 के लेवल का न समझें, लेकिन यह निश्चित रूप से सीज़न 2 और 3 से कहीं बेहतर है. जो लोग मिर्जापुर सीरीज नहीं देखते, उनके लिए भी यह देखने लायक गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर होगी."

 

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'मिर्जापुर द मूवी' की रिलीज डेट और रनटाइम
'मिर्जापुर द मूवी' 4 सितंबर, शुक्रवार को जन्माष्टमी के छुट्टी पर सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इसे हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है. इसे सेंसर बोर्ड से 'ए' सर्टिफिकेट मिला है और खबरों के मुताबिक इसका रन टाइम 3 घंटे 17 मिनट है.

'मिर्जापुर द मूवी' कास्ट
'मिर्जापुर द मूवी' में कई कलाकारों ने कमबैक किया है. इनमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, श्रिया पिलगांवकर, शीबा चड्ढा, हर्षिता गौर अभिषेक बनर्जी और अनंग्शा बिस्वास शामिल हैं. वहीं  जितेंद्र कुमार, रवि किशन और सोनल चौहान की फिल्म में नई एंट्री है.  

गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी 'मिर्ज़ापुर द मूवी' पुनीत कृष्णा की कहानी पर आधारित हैय इस फ़िल्म को फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने प्रोड्यूस किया है.

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Published at : 03 Sep 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
मिर्जापुर: द फिल्म
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