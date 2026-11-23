साउथ इंडियन सिनेमा में ऐसी कई क्राइम थ्रिलर फिल्में बनी हैं, जिनकी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक आपको स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देगी. इनमें मर्डर मिस्ट्री, खतरनाक अपराध और ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जिनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है.

अगर आपको सस्पेंस और क्राइम से भरपूर फिल्में देखना पसंद है, तो नेटफ्लिक्स पर मौजूद साउथ की ये 5 फिल्में बिल्कुल मिस न करें. इनकी कहानी आपको आखिर तक स्क्रीन से बांधे रखेगी.

महाराजा

विजय सेतुपति की तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'महराजा' साल 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी एक नाई के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने घर से गायब हुए कूड़ेदान को ढूंढने के लिए पुलिस के पास पहुंचता है, लेकिन जांच के दौरान कई चौंकाने वाले राज खुलते हैं. ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. ये हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है.

इरट्टा

ये मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी दो जुड़वां पुलिस अफसरों की है, जिनमें से एक की पुलिस स्टेशन में मौत हो जाती है और इसके बाद शुरू होती है एक रहस्यमयी जांच. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

ऑफिसर ऑन ड्यूटी

कुंचाको बोबन स्टारर मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म 'ऑफिसर ऑन ड्यूटी' साल 2025 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी एक पुलिस अफसर की है, जो नकली सोने से जुड़े मामले की जांच करते हुए एक खतरनाक अपराध की दुनिया में पहुंच जाता है. ये फिल्म हिंदी भाषा में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.

फॉरेंसिक

टोविनो थॉमस की ये मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म 2020 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट पुलिस के साथ मिलकर लड़कियों की हत्या करने वाले सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करता है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

कन्नई नंबाथे

उदयनिधि स्टालिन की ये तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी एक ऐसे शख्स की है, जो अनजाने में मर्डर के एक मामले में फंस जाता है और फिर खुद को बचाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करता है. ये फिल्म भी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.