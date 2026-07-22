एक्टर सुधीर पांडे को अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है. उन्होंने 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' जैसी फिल्में की हैं. हाल ही में एक्टर ने उन एक्टर्स के बारे में बात की जो काफिले लेकर चलते हैं. उन्होंने ऐसे एक्टर्स पर गुस्सा जाहिर किया और कहा कि वो प्रोड्यूसर्स का पैसा बर्बाद करते हैं. साथ ही सुधीर ने कैरेक्टर्स एक्टर्स को लेकर भी रिएक्ट किया है.

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एक्टर्स करते हैं पैसी की बर्बादी

सिद्धार्थ कनन से बातचीत में सुधीर पांडे ने बताया कि कैरेक्टर एक्टर्स को मुश्किल से बड़ी वैन मिलती है. उन्होंने कहा, 'हमारे जैसे कैरेक्टर एक्टर्स को मुश्किल से बड़ी वैनिटी वैन मिलती है. अक्सर हमें छोटी वैनिटी वैन दी जाती है. जो एक्टर पूरे काफिले के साथ आते हैं वो फेक लगते हैं. वो पैसे की बर्बादी है. अगर वो अपने पैसे खर्च कर रहे हैं तो बात अलग है. लेकिन प्रोड्यूसर्स अगर पे कर रहे हैं तो ये बर्बादी है. जितना पैसा बर्बाद होता है उतने में एक छोटे बजट क फिल्म बन जाए. आप विश्वास नहीं करेंगे जितना पैसा पानी की बोतल पर खर्च होता है उतने में एक छोटे बजट की फिल्म बन जाए.'



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आगे जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भी टीम लेकर चलते हैं इस पर उन्होंने कहा, 'मेरे पास टीम नहीं है. एक समय था जब मैं बीमार था और मुझे अपना खाना लेकर जाना पड़ता था और दवाईयां समय पर लेनी होती थी तब मैं एक लड़के को मदद के लिए साथ रखता था. मैं खुद उसे पे करता था. कई प्रोड्यूसर्स ने कहा कि वो इसका खर्च उठा लेंगे लेकिन मैं हमेशा कहा कि मैं पे करूंगा.'

एक्टर ने ये भी कहा कि इंडस्ट्री में बड़े स्टार्स और सपोर्टिंग एक्टर्स के बीच में असमानता रहती है. आप इसका कुछ नहीं कर सकते. ये बेकार कल्चर का हिस्सा बन गया है. उन्होंने कहा, 'हम लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं लेकिन इससे बहुत दूर हैं. जो भी पावर में आता है किसी भी फील्ड में वो हुक्म देता है और लोग उसे फॉलो करते हैं. आप उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते हैं.'