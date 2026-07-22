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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में आज क्या-क्या हुआ? अब 2 सितंबर को फाइनल होगा महासचिव और CEO का नाम!

राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में आज क्या-क्या हुआ? अब 2 सितंबर को फाइनल होगा महासचिव और CEO का नाम!

Ram Mandir Trust: राम मंदिर ट्रस्ट की एक बैठक 22 जुलाई को हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले किए गए. हालांकि सदस्यों और सीईओ के नाम पर फैसला नहीं हुआ है.

Written By : विशाल पाण्डेय, अवधेश कुमार मिश्र |  Updated at : 22 Jul 2026 06:09 PM (IST)
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अयोध्या में बुधवार, 22 जुलाई को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक संपन्न हुई. बैठक में श्रावण मास में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या की तैयारियों, दान गणना व्यवस्था, नए सीईओ की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पदों की पूर्ति और मीडिया संवाद को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. वहीं, चढ़ावा अनियमितता मामले में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट नहीं आने के कारण इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में तय किया गया कि श्रावण मास में संभावित भीड़ को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं और मजबूत की जाएंगी.

चढ़ावा अनियमितता मामले की जांच कर रही एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिलने के कारण इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई. ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं और न्यायालय के आदेशों का भी संज्ञान लिया. बैठक में मंदिर परिसर के सीसीटीवी सिस्टम की समीक्षा की गई. ट्रस्ट ने संतोष जताया कि चढ़ावा गणना कक्ष सहित सभी कैमरों की पहुंच पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों को उपलब्ध है.

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एक सचिव नियुक्त करने की भी स्वीकृति

सोने और चांदी के चढ़ावे की शुद्धता जांचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक संस्थान की टकसाल (मिंट) के साथ चल रही व्यवस्था को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुए एमओयू के तहत बैंक की जिम्मेदारियों और कथित त्रुटियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई. ट्रस्ट ने अनियमितताओं के सामने आने के बाद बैंक की प्रतिक्रिया और गंभीरता पर निराशा व्यक्त करते हुए वित्त समिति को बैंक से संबंधों और मानक प्रक्रियाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के चयन के लिए गठित समिति ने बड़ी संख्या में आवेदन मिलने का हवाला देते हुए एक माह का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे ट्रस्ट ने मंजूरी दे दी. इस बीच प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रखने के लिए एक सचिव नियुक्त करने की भी स्वीकृति दी गई.

ट्रस्ट ने कहा कि विभिन्न आरोपों और दुष्प्रचार के बावजूद राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, जो रामभक्तों की अटूट आस्था का प्रमाण है. ट्रस्ट ने संत समाज, देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और अवधवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया.

धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया

मीडिया के साथ नियमित संवाद बनाए रखने के लिए ट्रस्ट ने आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का भी फैसला किया. बैठक में ट्रस्ट के रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए बताया गया कि इसे पूरा होने में अभी कुछ और सप्ताह लगेंगे.

इसके अलावा मंदिर की पूजा-पद्धति की परंपरागत प्रामाणिकता और शुद्धता बनाए रखने के लिए धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया गया. समिति की अध्यक्षता स्वामी गोविंद देव गिरि करेंगे, जबकि इसमें विभिन्न पीठों और संत परंपराओं के प्रमुख संतों को सदस्य बनाया गया है. साथ ही पूज्य युगपुरुष स्वामी परमानंद जी का नाम भी समिति में शामिल किया गया.

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अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक का पहला चरण संपन्न हो गया है. बैठक के बाद शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने बताया कि ट्रस्ट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन मंदिर में दर्शन व्यवस्था और अन्य प्रबंधन देखने के लिए एक प्रबंध समिति गठित की जाएगी तथा एक सीईओ की भी नियुक्ति की जाएगी. हालांकि रिक्त सदस्य पदों और सीईओ के नाम पर इस बैठक में सहमति नहीं बन सकी. उन्होंने कहा कि इन दोनों मुद्दों पर अंतिम फैसला अब 2 सितंबर को होने वाली अगली ट्रस्ट बैठक में लिया जाएगा. पहले सत्र के समाप्त होने के बाद थोड़े अंतराल के पश्चात बैठक का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसके बाद बैठक के निष्कर्षों पर विस्तृत जानकारी साझा किए जाने की संभावना है.

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
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Published at : 22 Jul 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS
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