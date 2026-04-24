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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीThe Kerala Story 2 OTT Release Date: ‘द केरल स्टोरी 2’ की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें ऑनलाइन कहां देख सकते हैं फिल्म

The Kerala Story 2 OTT Release Date: ‘द केरल स्टोरी 2’ की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें ऑनलाइन कहां देख सकते हैं फिल्म

The Kerala Story 2 OTT Release Date: ‘द केरल स्टोरी 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया. अब थिएट्रिकल सफर खत्म होने के बाद ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Apr 2026 05:01 PM (IST)
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‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ की ओटीटी रिलीज डेट का ऐलान हो गया है कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 27 फरवरी को थियेटर में रिलीज हुई थी. थियेटर में ये फिल्म करीब सात हफ्ते तक चली और अच्छा कलेक्शन किया. आपको बताते हैं कि किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म स्ट्रीम होने वाली है और किस दिन से इसे आप देख पाएंगे.

पहले जानते हैं  ‘द केरल स्टोरी 2’ की कमाई 
‘द केरल स्टोरी 2’ ने भारत में फिल्म का कुल 52.25 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. 28 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'द केरल स्टोरी 2' ने मेकर्स को अच्छा रिटर्न भी दिया. इस फिल्म ने मेकर्स को करीब  24.25 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमवाया.

‘द केरल स्टोरी 2’ ओटीटी पर कहां स्ट्रीम होगी

विपुल शाह की ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होगी. Zee5 ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी अनाउंसमेंट की है. Zee5 ने लिखा- हर परफेक्ट रोमांस के पीछे एक सोची-समझी साजिश छिपी हो सकती है. देखिए वह पल, जब दिव्या, नेहा और सुरेखा के सुनहरे सपने एक खौफनाक सपने में बदल गए. ‘द केरल स्टोरी 2’ को 8 मई से ज़ी5 पर देखें. 

बता दें कि कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा मुख्य भूमिका में हैं. निर्देशक ने फिल्म के जरिए उन लड़कियों की कहानी को उजागर किया है जिन्हें एक खास समुदाय के कुछ लड़के प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं.

काफी विवादों के बाद रिलीज हुई थी फिल्म

'द केरल स्टोरी 2- गोज बियॉन्ड' को रिलीज से पहले काफी कानून पचड़े झलने पड़े. तय रिलीज डेट के एक दिन बाद ये फिल्म सिनेमाघरों में चल पाई.

केरल हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले इस पर रोक लगा दी थी. कोर्ट में ये दलील दी गई थी कि फिल्म का विषय से समाज में सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है और सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है. कोर्ट ने इन दलीलों को गंभीरता से लेते हुए फिलहाल फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का फैसला किया था. 

फिल्म को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने भी कड़ा विरोध जाहिर किया था और इसे प्रोपेगेंडा और सेकुलरिज्म पर खतरा करार दिया था.

बाद में मेकर्स इसे लेकर केरल हाई कोर्ट की एक खंडपीठ के पास पहुंचे जिसने अंतरिम रोक हटाई. मेकर्स ने कोर्ट से अपील की थी कि रिलीज से एक दिन पहले जारी किए गए सस्पेंशन से काफी फाइनेंशियल नुकसान होगा और देश भर में डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में रुकावट आएगी.

फिल्म को मिली अच्छी ओपनिंग

इस वजह से फिल्म शुक्रवार को रिलीज नहीं हो पाई. शनिवार से थियेटर में फिल्म दिखाई गई. पहले दिन फिल्म को करीब 4.65 करोड़ की ओपनिंग मिली. ये फिल्म करीब  56 दिनों तक थियेटर में चली है. 

सैकनिक की रिपोर्ट के मुताबिक 'द केरल स्टोरी 2' ने वर्ल्डवाइड 62.33 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं, इस फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 52.92 करोड़ है.

अब ये फिल्म ज़ी5 पर 8 मई से स्ट्रीम होने वाली है.

Published at : 24 Apr 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
OTT Release The Kerala Story 2
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