Most Awaited Films: साल 2026-2027 तक रलीज होंगी 7 सबसे बड़ी फिल्में, लिस्ट में महेश बाबू की 'वाराणसी' से शाहरुख खान की 'किंग' तक शामिल
Most Awaited Films: महेश बाबू की 'वाराणसी' से रणबीर कपूर की 'रामायण' तक तकरीबन 7 बड़ी फिल्में दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए आने वाली हैं. जानते हैं ये फिल्में कब-कब रिलीज होंगी?
बाहुबली और आरआरआर के बाद, एसएस राजामौली ने 15 नवंबर को अपनी अपकमिंग फिल्म, वाराणसी का पहला टीज़र जारी किया था.ये फिल्म एक टाइम ट्रैवल स्टोरी लग रही है जो 512 ईस्वी पूर्व की है.टीजर में महेश बाबू का रुद्र के रूप में पहला लुक जारी किया गया था. वहीं फैंस अब इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इन सबके बीच बता दें कि वाराणसी के अलावा रणबीर कपूर और शाहरुख खान सहित कई कलाकारों की कई बड़ी फिल्में साल 2026 से 2027 तक रिलीज होंगी. चलिए यहां पूरी लिस्ट जान लेते हैं कि कौन सी फिल्म कब रिलीज होगी?
2026 से 2027 के बीच रिलीज होंगी ये 7 बड़ी फिल्में
जो लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा अच्छी भारतीय रिलीज़ नहीं हैं तो उन्हें बता दें कि साल 2026 से 2027 के बीच 7 सबसे बड़ी फिल्में रिलीज होंगी. इनमें रणबीर कपूर की रामायण पार्ट 1 जहां 2026 में आएगा तो इसका दूसरा पार्ट साल 2027 में रिलीज किया जाएगा.
शाहरुख खान की ‘किंग’ कब होगी रिलीज?
शाहरुख खान के बर्थडे पर हाल ही में सुपरस्टार की अपकमिंग फिल्म किंग की पहली झलक रिलीज की गई थी. इसे देखने के बाद फैंस इस फिल्म की रिलीज को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं. किंग में शाहरुख खान के साथ पहली बार उनकी बेटी सुहाना खान भी स्क्रीन शेयर करती नजर आएगी. फिल्म के अन्य कलाकारों में अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण भी हैं. ये फिल्म भी मच अवेटेड फिल्म है और ये अगले साल 2026 में रिलीज होगी.
वाराणसी कब होगी रिलीज?
हाल ही में वाराणसी की टीजर रिलीज किया गया है. जिसमें महेश बाबू रुद्र के रूप में अपने पहले लुक में बैल की सवारी करते नज़र आए, जिसे भगवान शिव का अवतार माना जाता है. इस फिल्म के निर्माता एसएस राजामौली हैं. इस अपकमिंग बड़ी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने मंदाकिनी का किरदार निभाया है और पृथ्वीराज सुकुमारन कुंभा के किरदार में हैं. ये फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी.
अन्य बड़ी रिलीज ये हैं
वहीं ड्रैगन (जूनियर एनटीआर-प्रशांत नील के साथ टेंटेटिव टाइटल) 2026 में रिलीज होगी. वहीं यश की टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फ़ॉर ग्रोन-अप्स भी 2026 में ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इनके अलावा प्रभास की स्पिरिट भी अगले साल यानी 2026 में ही बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. एटली, अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण स्टारर AA22XA6 भी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, ये फिल्म भी अगले साल यानी 2026 में बड़े पर्दे पर आएगी. इन सब फिल्मों को लेकर फैंस में अभी से बेहद एक्साइटमेंट हैं.
