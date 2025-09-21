लोग प्यार को एक अहसास कहते हैं. पर जब इस अहसास का ओवरडोज हो जाए तो कुछ भी हो सकता है. एक सही इंसान, एक सही रिश्ता, आसपास के रिश्ते भी रास्ते से भटक जाते हैं. अगर वो ओवर पजेसिव हो गए या ओवर एंबिशियस तो फिर तो मुश्किल होनी है. प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही साइकोलॉजिकल-थ्रिलर वेब सीरीज 'द गर्लफ्रेंड' में मां-बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच रिश्ते के कई रूप देखने को मिलेंगे.

पहले ही एपिसोड से आएगा मजा

अगर आप थ्रिलर देखते हैं तो आपको पहले ही एपिसोड से मजा आने वाला है. कहानी की शुरुआत ही हैपनिंग से होती है. मां और बेटे की गर्लफ्रेंड की लड़ाई कब खूनी हो जाती है इसका अहसास अगर आप द गर्लफ्रेंड देखेंगे तो आपको बखूबी पता चलेगा.

शक-सस्पेंस और सनक का दौर

वेब सीरीज में अहम रोल निभाने वाली रॉबिन राइट मां (लॉरा) बनी हैं. उनके बेटे के किरदार में हैं लॉरी डेविडसन और उनकी गर्लफ्रेंड चेरी बनी हैं ब्रिटिश एक्टर ओलिविया कुक. लॉरा की फैमिली में सबकुछ सही चल रहा होता है कि एक दिन उनका बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आता है और यहीं से शक-सस्पेंस और सनक का दौर शुरू होता है. मां को बेटे की गर्लफ्रेंड लो-क्लास की लगती है, झूठ बोलने वाली लगती है और ओवरऑल पसंद नहीं आती. गर्लफ्रेंड यानी चेरी भी समझ जाती है, उसकी अपनी खामियां भी हैं और धीरे-धीरे झूठ का पुलिंदा बना लेती है. सीरीज में लॉरा और चेरी का अपना-अपना वर्जन दिखाया जाता है, जिससे आप कनेक्ट करते हैं. सीरीज में काफी इंटीमेसी दिखाई गई है.

मां जीतेगी या गर्लफ्रेंड?

6 एपिसोड की इस वेबसीरीज में मां की यही कोशिश रहती है कि उसका बेटा उसके पास रहे, साथ रहे, गलत लड़की के हाथ में नहीं पड़े. वहीं गर्लफ्रेंड लड़के को ना सिर्फ अपना बनाए रखना चाहती है बल्कि किसी भी कीमत पर उसे अपना सच नहीं पता चलने देना चाहती है. हालांकि, मां को गर्लफ्रेंड का सच पता चल जाता है इसलिए अच्छा-बुरा वो हर प्रयास करती है कि अपने बेटे को रोक ले. एकबारगी तो बेटे के लिए उसका प्यार सनक के लेवल पर चला जाता है. वेब सीरीज के बीच में एक बार तो अपको ऐसा लगेगा कि मां सही या गर्लफ्रेंड? आप ये नहीं सोच पाएंगे.

एक्टिंग की बात करें तो ओल्डएज मैच्योर बोल्ड कैरेक्टर निभाने में रॉबिन राइट का कोई तोड़ नहीं है. उनके कैरेक्टर में डॉमिनेंश, कंट्रोलिंग इमोशन देखने को मिलता है. उनका अंदाज, कंट्रोलिंग पावर आपको हाउस ऑफ कार्ड्स की क्लेयर अंडरवुड की याद भी दिलाएगा. चेरी के किरदार में ब्रिटिश एक्टर ओलिविया ने भी शानदार परफॉर्म किया है. कैरेक्टर में वो डूबी हुई लगती हैं. मम्मा बॉय के तौर पर लॉरी का कैरेक्टर और मजबूत हो सकता था और अगर सीरीज का दूसरा सीजन आता है, तो उसमें इसके चांसेस भी हैं. मां और गर्लफ्रेंड की लड़ाई में पिसते हुए एक बेटे का इमोशन आपको पर्दे पर उतना उभरकर नहीं देखने को मिलेगा. हो सकता है कि मेकर ने जानबूझकर इसे ऐसा रखा है.

कहां देख सकते हैं द गर्लफ्रेंड? (Where to Watch The Girlfriend on OTT)

द गर्लफ्रेंड को आप अमेजन प्राइम पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं. सीरीज को IMDB पर 7.2 रेटिंग मिली है. द गर्लफ्रेंड इंग्लिश भाषा में उपलब्ध है. सीरीज को रॉबिन राइट और Andrea Harkin ने डायरेक्ट किया है.