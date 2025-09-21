हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीThe Girlfriend: मां-गर्लफ्रेंड की खूनी लड़ाई, ये वेब सीरीज देखकर घूम जाएगा आपका माथा

The Girlfriend: मां-गर्लफ्रेंड की खूनी लड़ाई, ये वेब सीरीज देखकर घूम जाएगा आपका माथा

सीरीज में इश्क, जुनून, झूठ-फरेब सब कुछ देखने को मिलेगा और जब इसमें सस्पेंस का तड़का लगता है तो मजा दोगुना हो जाता है. आइए जानते हैं कहां देख सकते हैं ये सीरीज.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 21 Sep 2025 11:20 AM (IST)

लोग प्यार को एक अहसास कहते हैं. पर जब इस अहसास का ओवरडोज हो जाए तो कुछ भी हो सकता है. एक सही इंसान, एक सही रिश्ता, आसपास के रिश्ते भी रास्ते से भटक जाते हैं. अगर वो ओवर पजेसिव हो गए या ओवर एंबिशियस तो फिर तो मुश्किल होनी है. प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही साइकोलॉजिकल-थ्रिलर वेब सीरीज 'द गर्लफ्रेंड' में मां-बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच रिश्ते के कई रूप देखने को मिलेंगे. 

पहले ही एपिसोड से आएगा मजा
अगर आप थ्रिलर देखते हैं तो आपको पहले ही एपिसोड से मजा आने वाला है. कहानी की शुरुआत ही हैपनिंग से होती है. मां और बेटे की गर्लफ्रेंड की लड़ाई कब खूनी हो जाती है इसका अहसास अगर आप द गर्लफ्रेंड देखेंगे तो आपको बखूबी पता चलेगा. 

शक-सस्पेंस और सनक का दौर

वेब सीरीज में अहम रोल निभाने वाली रॉबिन राइट मां (लॉरा) बनी हैं. उनके बेटे के किरदार में हैं लॉरी डेविडसन और उनकी गर्लफ्रेंड चेरी बनी हैं ब्रिटिश एक्टर ओलिविया कुक. लॉरा की फैमिली में सबकुछ सही चल रहा होता है कि एक दिन उनका बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आता है और यहीं से शक-सस्पेंस और सनक का दौर शुरू होता है. मां को बेटे की गर्लफ्रेंड लो-क्लास की लगती है, झूठ बोलने वाली लगती है और ओवरऑल पसंद नहीं आती. गर्लफ्रेंड यानी चेरी भी समझ जाती है, उसकी अपनी खामियां भी हैं और धीरे-धीरे झूठ का पुलिंदा बना लेती है. सीरीज में लॉरा और चेरी का अपना-अपना वर्जन दिखाया जाता है, जिससे आप कनेक्ट करते हैं. सीरीज में काफी इंटीमेसी दिखाई गई है. 

मां जीतेगी या गर्लफ्रेंड?
6 एपिसोड की इस वेबसीरीज में मां की यही कोशिश रहती है कि उसका बेटा उसके पास रहे, साथ रहे, गलत लड़की के हाथ में नहीं पड़े. वहीं गर्लफ्रेंड लड़के को ना सिर्फ अपना बनाए रखना चाहती है बल्कि किसी भी कीमत पर उसे अपना सच नहीं पता चलने देना चाहती है. हालांकि, मां को गर्लफ्रेंड का सच पता चल जाता है इसलिए अच्छा-बुरा वो हर प्रयास करती है कि अपने बेटे को रोक ले. एकबारगी तो बेटे के लिए उसका प्यार सनक के लेवल पर चला जाता है. वेब सीरीज के बीच में एक बार तो अपको ऐसा लगेगा कि मां सही या गर्लफ्रेंड? आप ये नहीं सोच पाएंगे. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Robin Wright (@robingwright)

एक्टिंग की बात करें तो ओल्डएज मैच्योर बोल्ड कैरेक्टर निभाने में रॉबिन राइट का कोई तोड़ नहीं है. उनके कैरेक्टर में डॉमिनेंश, कंट्रोलिंग इमोशन देखने को मिलता है. उनका अंदाज, कंट्रोलिंग पावर आपको हाउस ऑफ कार्ड्स की क्लेयर अंडरवुड की याद भी दिलाएगा. चेरी के किरदार में ब्रिटिश एक्टर ओलिविया ने भी शानदार परफॉर्म किया है. कैरेक्टर में वो डूबी हुई लगती हैं. मम्मा बॉय के तौर पर लॉरी का कैरेक्टर और मजबूत हो सकता था और अगर सीरीज का दूसरा सीजन आता है, तो उसमें इसके चांसेस भी हैं. मां और गर्लफ्रेंड की लड़ाई में पिसते हुए एक बेटे का इमोशन आपको पर्दे पर उतना उभरकर नहीं देखने को मिलेगा. हो सकता है कि मेकर ने जानबूझकर इसे ऐसा रखा है. 

कहां देख सकते हैं द गर्लफ्रेंड? (Where to Watch The Girlfriend on OTT)
द गर्लफ्रेंड को आप अमेजन प्राइम पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं. सीरीज को IMDB पर 7.2 रेटिंग मिली है. द गर्लफ्रेंड इंग्लिश भाषा में उपलब्ध है. सीरीज को रॉबिन राइट और Andrea Harkin ने डायरेक्ट किया है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read
Published at : 21 Sep 2025 11:20 AM (IST)
Tags :
The Girlfriend
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
भोजपुरी सिनेमा
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
भोजपुरी सिनेमा
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
इंडिया
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
राजस्थान
Rajasthan: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
राजस्थान: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
जनरल नॉलेज
Oldest University Of UP: यह है यूपी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, जानिए क्यों कहते हैं इसे पूरब का ऑक्‍सफोर्ड?
यह है यूपी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, जानिए क्यों कहते हैं इसे पूरब का ऑक्‍सफोर्ड?
यूटिलिटी
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, लिस्ट में कहीं आपका भी नाम तो नहीं
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, लिस्ट में कहीं आपका भी नाम तो नहीं
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget