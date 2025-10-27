स्पाई-थ्रिलर सीरीज द फैमिली मैन 3 का लोगों को बेसब्री से इंतजार था. इस सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं और दोनों ही हिट साबित हुए हैं. फैंस लंबे समय से इसके तीसरे सीजन का इंतजार कर रहे थे. मनोज बाजपेयी कई बार सीरीज को लेकर बात करते नजर आए हैं लेकिन रिलीज डेट की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई थी. अब मेकर्स ने फैंस को खुशखबरी दे दी है. ये सीरीज जल्द ही रिलीज होने वाली है और इसकी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट भी होने वाली है.

प्राइम वीडियो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी है. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें बताया है कि वो रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कब करने वाले हैं. प्राइम वीडियो ने लिखा- श्रीकांत तिवारी रास्ते में हैं. द फैमिली मैन की रिलीज डेट कल अनाउंस होगी.

Srikant Tiwari is on the way! #TheFamilyManOnPrime date out tomorrow! pic.twitter.com/ddF8O5NCqE — prime video IN (@PrimeVideoIN) October 27, 2025

फैंस हुए खुश

प्राइम वीडियो का ये वीडियो देखकर फैंस बहुत खुश हो गए हैं. वो कमेंट करके खुशी जाहिर कर रहे हैं. एक ने लिखा- श्रीकांत तिवारी का इंतजार कर रहे हैं. वहीं दूसरे ने लिखा- वो किसी मिशन पर हैं. एक ने लिखा- अब आएगा मजा.

इस साल की शुरुआत में, प्राइम वीडियो ने द फैमिली मैन सीज़न 3 का पहला टीज़र जारी किया था, जो इस फ्रैंचाइजी के राष्ट्रीय सुरक्षा ड्रामा, डार्क ह्यूमर और फैमिल स्ट्रगल का मिक्सचर के एक रोमांचक सीक्वल की ओर इशारा करता है. टीजर में कोविड-19 महामारी के बैकग्राउंड में भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर चीन के एक गुप्त हमले से जुड़ी एक राजनीतिक कहानी का हिंट दिया था.

इस सीरीज के लिखा राज, डीके और सुमन कुमार हैं और डायलॉग सुमित अरोड़ा ने लिखे हैं. इस सीजन में राज और डीके के साथ सुमन कुमार और तुषार सेठ भी निर्देशन की कमान संभालेंगे.

