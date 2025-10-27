हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड3 टियर केक, रेड बैलून और शैंपेन...मलाइका ने बेटे- बहन संग मनाया अपने 50वें बर्थडे का जश्न, शेयर की Inside तस्वीर

3 टियर केक, रेड बैलून और शैंपेन...मलाइका ने बेटे- बहन संग मनाया अपने 50वें बर्थडे का जश्न, शेयर की Inside तस्वीर

Malaika’s 50th Bash: मलाइका अरोड़ा ने अपना 50वां जन्मदिन बेटे अरहान और बहन अमृता अरोड़ा के साथ धूमधाम से मनाया. इस मौके पर उन्होंने रेड बलून, केक और शैंपेन के साथ पार्टी की तस्वीरें शेयर कीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Oct 2025 12:07 PM (IST)
Malaika’s 50th Bash: मलाइका अरोड़ा ने अपना 50वां जन्मदिन बेटे अरहान और बहन अमृता अरोड़ा के साथ धूमधाम से मनाया. इस मौके पर उन्होंने रेड बलून, केक और शैंपेन के साथ पार्टी की तस्वीरें शेयर कीं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा हमेशा अपनी फिटनेस और स्टाइल के लिए सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपना 50वां जन्मदिन बेहद खास अंदाज़ में सेलिब्रेट किया. इस मौके पर उनके साथ बेटा अरहान और बहन अमृता अरोड़ा भी मौजूद रहीं, जहां शानदार डेकोरेशन, रेड बलून और शैंपेन ने पार्टी का मज़ा दोगुना कर दिया.

1/9
मलाइका अरोड़ा ने अपने 50वें जन्मदिन को बेहद शानदार और यादगार अंदाज़ में मनाया. इस खास मौके पर उन्होंने अपने बेटे, बहन और मां के साथ जमकर सेलिब्रेशन किया. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इनसाइड तस्वीरों में उनका हर लुक और हर पल ग्लैमर, प्यार और खुशियों से भरा नजर आया. उन्होंने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा “मेरा दिल भर आया है. आप सभी के प्यार, शुभकामनाओं और मेरे 50वें जन्मदिन को खास बनाने के लिए धन्यवाद…”.
मलाइका अरोड़ा ने अपने 50वें जन्मदिन को बेहद शानदार और यादगार अंदाज़ में मनाया. इस खास मौके पर उन्होंने अपने बेटे, बहन और मां के साथ जमकर सेलिब्रेशन किया. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इनसाइड तस्वीरों में उनका हर लुक और हर पल ग्लैमर, प्यार और खुशियों से भरा नजर आया. उन्होंने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा “मेरा दिल भर आया है. आप सभी के प्यार, शुभकामनाओं और मेरे 50वें जन्मदिन को खास बनाने के लिए धन्यवाद…”.
2/9
इस तस्वीर में मलाइका बेहद स्टाइलिश शिमरी गाउन में नजर आईं. इस बॉडी-हगिंग ड्रेस के साथ उन्होंने अपने बाल खुले रखे और डार्क रेड नेकपीस से अपने लुक में एलीगेंस जोड़ा. यह लुक उनके क्लास और कॉन्फिडेंस दोनों को खूबसूरती से दिखा रहा है.
इस तस्वीर में मलाइका बेहद स्टाइलिश शिमरी गाउन में नजर आईं. इस बॉडी-हगिंग ड्रेस के साथ उन्होंने अपने बाल खुले रखे और डार्क रेड नेकपीस से अपने लुक में एलीगेंस जोड़ा. यह लुक उनके क्लास और कॉन्फिडेंस दोनों को खूबसूरती से दिखा रहा है.
3/9
इस लुक में वो येलो हॉल्टर नेक ड्रेस में दिखाई दीं, हाथों में रेड बैलून लिए मुस्कुराती मलाइका की ये तस्वीर बेहद पॉजिटिव वाइब दे रही थी. इस फोटो से झलकता है कि मलाइका हर पल को सेलिब्रेट करना जानती हैं.
इस लुक में वो येलो हॉल्टर नेक ड्रेस में दिखाई दीं, हाथों में रेड बैलून लिए मुस्कुराती मलाइका की ये तस्वीर बेहद पॉजिटिव वाइब दे रही थी. इस फोटो से झलकता है कि मलाइका हर पल को सेलिब्रेट करना जानती हैं.
4/9
इस तस्वीर में उन्होंने बेबी पिंक ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बेहद फ्रेश और ग्रेसफुल लग रही थीं. इस ड्रेस के साथ उनका एक्सप्रेशन और एनर्जी ने साफ दिखाया कि वो अपने इस खास दिन को पूरी तरह एंजॉय कर रही थीं.
इस तस्वीर में उन्होंने बेबी पिंक ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बेहद फ्रेश और ग्रेसफुल लग रही थीं. इस ड्रेस के साथ उनका एक्सप्रेशन और एनर्जी ने साफ दिखाया कि वो अपने इस खास दिन को पूरी तरह एंजॉय कर रही थीं.
5/9
इसके बाद उनकी मां जॉयस अरोड़ा और बहन अमृता अरोड़ा के साथ ली गई तस्वीरें सामने आईं. तीनों का साथ देखने लायक था. उन्होंने इस मौके पर परिवार के साथ कुछ इमोशनल और प्यारे पल बिताए.
इसके बाद उनकी मां जॉयस अरोड़ा और बहन अमृता अरोड़ा के साथ ली गई तस्वीरें सामने आईं. तीनों का साथ देखने लायक था. उन्होंने इस मौके पर परिवार के साथ कुछ इमोशनल और प्यारे पल बिताए.
6/9
बर्थडे सेलिब्रेशन का सबसे अट्रैक्टिव पल था उनका 3-टियर बर्थडे केक. ब्लू कलर का यह ट्रॉपिकल थीम वाला केक बेहद खूबसूरत था, जिस पर “माल्ले” लिखा हुआ था. अमृता और अरहान के साथ मलाइका ने केक काटा और सभी दोस्तों ने उन्हें चीयर्स करते हुए ढेर सारा प्यार दिया. इस दौरान माहौल में हंसी, शैंपेन और मस्ती का रंग छा गया.
बर्थडे सेलिब्रेशन का सबसे अट्रैक्टिव पल था उनका 3-टियर बर्थडे केक. ब्लू कलर का यह ट्रॉपिकल थीम वाला केक बेहद खूबसूरत था, जिस पर “माल्ले” लिखा हुआ था. अमृता और अरहान के साथ मलाइका ने केक काटा और सभी दोस्तों ने उन्हें चीयर्स करते हुए ढेर सारा प्यार दिया. इस दौरान माहौल में हंसी, शैंपेन और मस्ती का रंग छा गया.
7/9
पार्टी की रात का रेड थीम डेकोर हर किसी का ध्यान खींच रहा था. लाल लाईट्स और ग्लिटरी आउटफिट्स के बीच मलाइका का ग्लैमरस लुक पूरी पार्टी की शान था. वो दोस्तों के साथ डांस करती और मुस्कुराती दिखीं. उनके चेहरे से यह साफ था कि वो अपने 50वें साल को कितनी खूबसूरती से एंजॉय कर रही हैं.
पार्टी की रात का रेड थीम डेकोर हर किसी का ध्यान खींच रहा था. लाल लाईट्स और ग्लिटरी आउटफिट्स के बीच मलाइका का ग्लैमरस लुक पूरी पार्टी की शान था. वो दोस्तों के साथ डांस करती और मुस्कुराती दिखीं. उनके चेहरे से यह साफ था कि वो अपने 50वें साल को कितनी खूबसूरती से एंजॉय कर रही हैं.
8/9
इस तस्वीर में मलाइका का पोल्का डॉट आउटफिट वाकई शोस्टॉपर लुक था. उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट पोल्का प्रिंट वाले स्ट्रक्चर्ड गाउन को बेहद ग्रेस के साथ कैरी किया. इस ड्रेस का यूनिक बबल स्टाइल हेमलाइन और कॉर्सेट फिट टॉप इसे रेट्रो और मॉडर्न दोनों टच दे रहा था. उन्होंने इस लुक को मिनिमल मेकअप, टाइट बन हेयरस्टाइल और बोल्ड रेड नेकपीस के साथ बैलेंस किया, जिससे पूरा आउटफिट और भी एलीगेंट लग रहा था.
इस तस्वीर में मलाइका का पोल्का डॉट आउटफिट वाकई शोस्टॉपर लुक था. उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट पोल्का प्रिंट वाले स्ट्रक्चर्ड गाउन को बेहद ग्रेस के साथ कैरी किया. इस ड्रेस का यूनिक बबल स्टाइल हेमलाइन और कॉर्सेट फिट टॉप इसे रेट्रो और मॉडर्न दोनों टच दे रहा था. उन्होंने इस लुक को मिनिमल मेकअप, टाइट बन हेयरस्टाइल और बोल्ड रेड नेकपीस के साथ बैलेंस किया, जिससे पूरा आउटफिट और भी एलीगेंट लग रहा था.
9/9
मलाइका ने अपने पोस्ट में अपने दोस्तों और परिवार को दिल से धन्यवाद दिया. मलाइका ने एक बार फिर साबित किया कि ऐज सिर्फ एक नंबर है ग्रेस और ग्लैमर कभी कम नहीं होते.
मलाइका ने अपने पोस्ट में अपने दोस्तों और परिवार को दिल से धन्यवाद दिया. मलाइका ने एक बार फिर साबित किया कि ऐज सिर्फ एक नंबर है ग्रेस और ग्लैमर कभी कम नहीं होते.
Published at : 27 Oct 2025 12:07 PM (IST)
Tags :
Amrita Arora Arhan Khan MALAIKA ARORA

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो व्हाइट हाउस में नहीं होते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो व्हाइट हाउस में नहीं होते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
विश्व
अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समंदर में क्रैश, जानें कैसे हो गया भयानक हादसा
अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समंदर में क्रैश, जानें कैसे हो गया भयानक हादसा
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

LIC का Smart Move! Tata Consumer और Dabur में बढ़ाई हिस्सेदारी| Paisa Live
IRCTC Fail, अब छठ के बाद ऐसे करें सस्ती Flight Booking वापसी के लिए!| Paisa Live
DU की छात्रा पर हुआ एसिड अटैक, रिपोर्ट में जो आया वो सुनकर रह जाएंगे दंग
यमुना के पानी पर AAP का चैलेंज BJP ने किया स्वीकार, रविंद्र नेगी पी गए मटमैला पानी
दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो व्हाइट हाउस में नहीं होते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो व्हाइट हाउस में नहीं होते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
विश्व
अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समंदर में क्रैश, जानें कैसे हो गया भयानक हादसा
अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समंदर में क्रैश, जानें कैसे हो गया भयानक हादसा
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
टेलीविजन
सतीश शाह की जलती चिता के सामने क्यों 'साराभाई...' की टीम ने गाया था शो का थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
सतीश शाह की चिता के सामने क्यों साराभाई...की टीम ने गाया था थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
ट्रेंडिंग
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
नौकरी
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
ऑटो
Hero Splendor vs Honda Shine: डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
Hero Splendor या Honda Shine, डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget