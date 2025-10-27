मलाइका अरोड़ा ने अपने 50वें जन्मदिन को बेहद शानदार और यादगार अंदाज़ में मनाया. इस खास मौके पर उन्होंने अपने बेटे, बहन और मां के साथ जमकर सेलिब्रेशन किया. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इनसाइड तस्वीरों में उनका हर लुक और हर पल ग्लैमर, प्यार और खुशियों से भरा नजर आया. उन्होंने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा “मेरा दिल भर आया है. आप सभी के प्यार, शुभकामनाओं और मेरे 50वें जन्मदिन को खास बनाने के लिए धन्यवाद…”.