एक्सप्लोरर
3 टियर केक, रेड बैलून और शैंपेन...मलाइका ने बेटे- बहन संग मनाया अपने 50वें बर्थडे का जश्न, शेयर की Inside तस्वीर
Malaika’s 50th Bash: मलाइका अरोड़ा ने अपना 50वां जन्मदिन बेटे अरहान और बहन अमृता अरोड़ा के साथ धूमधाम से मनाया. इस मौके पर उन्होंने रेड बलून, केक और शैंपेन के साथ पार्टी की तस्वीरें शेयर कीं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा हमेशा अपनी फिटनेस और स्टाइल के लिए सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपना 50वां जन्मदिन बेहद खास अंदाज़ में सेलिब्रेट किया. इस मौके पर उनके साथ बेटा अरहान और बहन अमृता अरोड़ा भी मौजूद रहीं, जहां शानदार डेकोरेशन, रेड बलून और शैंपेन ने पार्टी का मज़ा दोगुना कर दिया.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 27 Oct 2025 12:07 PM (IST)
Tags :Amrita Arora Arhan Khan MALAIKA ARORA
बॉलीवुड
10 Photos
49 साल की ये एक्ट्रेस आज भी हैं हुस्न परी, पहली ही फिल्म ने निकाला था बजट का 400%, देखें फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
कॉर्पोरेट जॉब छोड़ फिल्मों में बनाया नाम, पुराने दिनों की याद में कुब्रा सैत ने शेयर किया पोस्ट
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो व्हाइट हाउस में नहीं होते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
विश्व
अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समंदर में क्रैश, जानें कैसे हो गया भयानक हादसा
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion