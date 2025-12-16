तेलुगू सिनेमा और वेब सीरीज के चाहने वालों के लिए इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखने के लिए कई रोमांचक और दिलचस्प कंटेंट लाइनअप है. अगर आप सोच रहे हैं कि इस हफ्ते क्या स्ट्रीम किया जाए, तो हम आपके लिए कुछ बेहतरीन तेलेगु फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट लेकर आए हैं. ये सभी कंटेंट अपने-अपने अंदाज और कहानी के साथ दर्शकों को जरूर पसंद आएंगे. चाहे आप एक्शन के शौकीन हों, रोमांस पसंद करते हों या थ्रिलर की तलाश में हों, इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है.

इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

नयनम

नयनम एक तेलुगु साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसे स्वाति प्रकाश मंत्रिप्रगड़ा ने डायरेक्ट किया है. सीरीज में वरुण संदेश, प्रियंका जैन, उत्तेज, अली रेज़ा, रेखा निरोशा और हरीश अहम भूमिकाओं में हैं. कहानी एक ऐसे डॉक्टर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने गलत प्रयोगों के जरिए लोगों की निजी ज़िंदगी देखने लगता है और धीरे-धीरे एक खतरनाक रास्ते पर चला जाता है. टोटल 6 एपिसोड वाली यह सीरीज़ 19 दिसंबर 2025 से जी5 पर स्ट्रीम होगी.

प्रेमंते

प्रेमंते एक तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसे नवनीत श्रीराम ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में प्रियदर्शी पुलिकोंडा और आनंदी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं, जबकि सुमा कनकाला, वेनेला किशोर, हाइपर आदी और ऑटो राम प्रसाद सपोर्टिंग रोल में हैं. कहानी एक अरेंज मैरिज के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां शादी के बाद कुछ राज सामने आने से रिश्ते में उतार-चढ़ाव आते हैं. यह फिल्म 19 दिसंबर 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

दिव्य दृष्टि

दिव्य दृष्टि एक तेलुगु हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन कबीर लाल ने किया है. फिल्म में ईशा चावला, सुनील और कमल कामराजू अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं. कहानी दो बहनों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें फ्यूचर देखने और बदलने की शक्ति मिली होती है, लेकिन यही ताकत उनके लिए खतरा बन जाती है. यह फिल्म डायरेक्ट ओटीटी रिलीज़ के जरिए 19 दिसंबर 2025 से SunNXT पर स्ट्रीम होगी.

राजू वेड्स रामबाई

राजू वेड्स रामबाई एक तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइलू कंपति ने किया है. फिल्म में अखिल उद्देमारी और तेजस्वी राव लीड रोल में नजर आते हैं. यह फिल्म तेलंगाना के एक गांव में बसती राजू (एक मैरिज बैंड मालिक) और रामबाई (एक कॉलेज जाने वाली लड़की) के बीच सच्ची घटना से प्रेरित प्रेम कहानी दिखाती है, जहां सामाजिक दबाव और परिवार की इज्जत प्रेम के रास्ते में बाधा बनते हैं. यह फिल्म 18 दिसंबर 2025 से ETVWin पर स्ट्रीम होगी.

फार्मा

फार्मा एक मेडिकल थ्रिलर ड्रामा सीरीज है, जिसका निर्देशन पी आर अरुण ने किया है. इसमें निविन पॉली लीड रोल में नजर आते हैं, जबकि राजित कपूर, नरेन, वीणा नंदकुमार, श्रुति रामचंद्रन, मुथुमणि और आलेख कपूर अहम किरदार निभाते हैं. कहानी एक युवा मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के सफर को दिखाती है, जो दवा बेचने की चुनौतियों के बीच सफलता हासिल करता है. यह फिल्म 19 दिसंबर 2025 से जी हॉटस्टर पर स्ट्रीम होगी.