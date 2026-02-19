हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीएक साथ प्रेग्नेंट थीं यूट्यूबर की दो पत्नियां, खुशियों के बीच आई बुरी खबर, नहीं रहा एक बेबी

एक साथ प्रेग्नेंट थीं यूट्यूबर की दो पत्नियां, खुशियों के बीच आई बुरी खबर, नहीं रहा एक बेबी

यूट्यूबर सनी राजपूत अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से खबरों में रहते हैं. उन्होंने दो शादियां की हैं. उनकी एक पत्नी का नाम रूप और दूसरी का नाम मानसी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Feb 2026 05:19 PM (IST)
Preferred Sources

यूट्यूबर अरमान मलिक दो शादियों की वजह से खबरों में आए थे. उनकी पहली पत्नी का नाम पायल और दूसरी का नाम कृतिका है. अरमान की दोनों पत्नियां एक साथ प्रेग्नेंट हुई थी. उस वक्त अरमान और उनकी फैमिली ने काफी ट्रोलिंग झेली थी. उन्हीं की तरह यूट्यूबर सनी राजपूत भी ने भी दो शादियां की हैं. सनी की भी दोनों पत्नियां एक साथ प्रेग्नेंट हुईं. सनी की एक पत्नी का नाम रूप और एक का नाम मानसी है. 

सनी राजपूत की पत्नी का हुआ अबॉर्शन

सनी ने सोशल मीडिया पर पत्नियों की प्रेग्नेंसी की खबर डाली थी. इसके बाद उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया. अब सनी के घर में दुख के बादल छा गए हैं. सनी की एक पत्नी का बच्चा नहीं रहा.

उनकी पत्नी मानसी को अबॉर्शन करवाना पड़ा है. मानसी और रूप अल्ट्रासाउंड करवाने गई थीं. वहां डॉक्टर ने मानसी को बताया कि उनके बच्चे की हार्टबीट सुनाई नहीं दे रही है. तो अबॉर्शन करना पड़ेगा. जब मानस को अबॉर्शन के बारे में पता चला तो उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया. 

मानसी का रो-रोकर बुरा हाल

सनी ने इंस्टाग्राम पर भी कई वीडियोज डाले हैं. जिनमें मानसी का रो-रोकर बुरा हाल है. एक वीडियो में वो हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई दिख रही हैं. उनका अबॉर्शन हुआ तो रूप उनका ख्याल रख रही हैं. वहीं सनी भी उन्हें समझाते दिख रहे हैं. मानसी बहुत रोती दिखीं. सनी ने दोनों पत्नियों के वीडियो शेयर करते हुए लिखा- सबसे बुरा समय एक मां के लिए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Rajput (@sunnyrajput.13)

बता दें कि सनी ने एक महीने पहले दोनों पत्नियों की प्रेग्नेंसी का वीडियो शेयर किया था. दोनों पत्नियां काफी खुश नजर आई थीं. रूप और मानसी में ही रहती हैं और एक-दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं. सनी राजपूत यूट्यूब पर व्लॉगिंग करते हैं. उनके यूट्यूबर पर 87.7K सब्सक्राइबर हैं. वो इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव रहते हैं.

और पढ़ें
Published at : 19 Feb 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
Sunny Rajput Mansi Rajput Roop
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
एक साथ प्रेग्नेंट थीं यूट्यूबर की दो पत्नियां, खुशियों के बीच आई बुरी खबर, नहीं रहा एक बेबी
एक साथ प्रेग्नेंट थीं यूट्यूबर की दो पत्नियां, खुशियों के बीच आई बुरी खबर, नहीं रहा एक बेबी
ओटीटी
The Great Indian Kapil Show 4 में हंसी का धमाका! जैकी श्रॉफ की कॉपी कर छाए कृष्णा, माधुरी दीक्षित का दिलचस्प खुलासा
कपिल के शो में हंसी का धमाका! जैकी श्रॉफ की कॉपी कर छाए कृष्णा, माधुरी ने खोले पुराने राज
ओटीटी
Friday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर धुआंधार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'केनेडी' से 'लकी द सुपरस्टार' तक इतना कुछ
इस फ्राइडे ओटीटी पर धुआंधार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'केनेडी' से 'लकी द सुपरस्टार' तक
ओटीटी
Assi Review: अंदर तक हिला डालने वाली फिल्म, ऐसी फिल्में समाज और सिनेमा की आत्मा को जिंदा रखती हैं
अस्सी रिव्यू: अंदर तक हिला डालने वाली फिल्म, ऐसी फिल्में समाज और सिनेमा की आत्मा को जिंदा रखती हैं
Advertisement

वीडियोज

ASSI : Movie Review एक ऐसी फिल्म जो हिला देगी, सोचने पर मजबूर करेगी |Taapsee Pannu | Anubhav Sinha
Tum se Tum Tak: 👄Anu के दुल्हन Look ने ढाये ग़ज़ब, Aryavardhan का है इंतज़ार #sbs
Bollywood News: विदेशी दामाद का देसी स्वैग, निक जोनास ने फिर जीता भारतीयों का दिल
UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
बिहार
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
इंडिया
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
क्रिकेट
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
शिक्षा
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget