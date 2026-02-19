एक साथ प्रेग्नेंट थीं यूट्यूबर की दो पत्नियां, खुशियों के बीच आई बुरी खबर, नहीं रहा एक बेबी

यूट्यूबर अरमान मलिक दो शादियों की वजह से खबरों में आए थे. उनकी पहली पत्नी का नाम पायल और दूसरी का नाम कृतिका है. अरमान की दोनों पत्नियां एक साथ प्रेग्नेंट हुई थी. उस वक्त अरमान और उनकी फैमिली ने काफी ट्रोलिंग झेली थी. उन्हीं की तरह यूट्यूबर सनी राजपूत भी ने भी दो शादियां की हैं. सनी की भी दोनों पत्नियां एक साथ प्रेग्नेंट हुईं. सनी की एक पत्नी का नाम रूप और एक का नाम मानसी है.

सनी राजपूत की पत्नी का हुआ अबॉर्शन

सनी ने सोशल मीडिया पर पत्नियों की प्रेग्नेंसी की खबर डाली थी. इसके बाद उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया. अब सनी के घर में दुख के बादल छा गए हैं. सनी की एक पत्नी का बच्चा नहीं रहा.

उनकी पत्नी मानसी को अबॉर्शन करवाना पड़ा है. मानसी और रूप अल्ट्रासाउंड करवाने गई थीं. वहां डॉक्टर ने मानसी को बताया कि उनके बच्चे की हार्टबीट सुनाई नहीं दे रही है. तो अबॉर्शन करना पड़ेगा. जब मानस को अबॉर्शन के बारे में पता चला तो उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

मानसी का रो-रोकर बुरा हाल

सनी ने इंस्टाग्राम पर भी कई वीडियोज डाले हैं. जिनमें मानसी का रो-रोकर बुरा हाल है. एक वीडियो में वो हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई दिख रही हैं. उनका अबॉर्शन हुआ तो रूप उनका ख्याल रख रही हैं. वहीं सनी भी उन्हें समझाते दिख रहे हैं. मानसी बहुत रोती दिखीं. सनी ने दोनों पत्नियों के वीडियो शेयर करते हुए लिखा- सबसे बुरा समय एक मां के लिए.

View this post on Instagram A post shared by Sunny Rajput (@sunnyrajput.13)

बता दें कि सनी ने एक महीने पहले दोनों पत्नियों की प्रेग्नेंसी का वीडियो शेयर किया था. दोनों पत्नियां काफी खुश नजर आई थीं. रूप और मानसी में ही रहती हैं और एक-दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं. सनी राजपूत यूट्यूब पर व्लॉगिंग करते हैं. उनके यूट्यूबर पर 87.7K सब्सक्राइबर हैं. वो इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव रहते हैं.