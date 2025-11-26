'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस सीरीज के चार सीजन काफी पसंद किए गए थे और पांचवें सीजन को लेकर भी एक्साइटमेंट पीक पर है. इन सबके बीच बता दें कि 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' इस बार तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. चलिए यहां जानते हैं इसका कौन सा पार्ट कब और कहां रिलीज होगा. साथ ही इसके तीन भागों में रिलीज किए जाने की वजह भी जानते हैं.

'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' का कौन सा पार्ट कब होगा रिलीज?

स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5' की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 27 नवंबर को 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 वॉल्यूम 1' नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगा, उसके बाद 25 दिसंबर को वॉल्यूम 2 ​​और 31 दिसंबर को इसका फिनाले रिलीज़ होगा, एक ओर, जहां दर्शक वॉल्यूम 1 के लिए बेहद एक्साइटेड त हैं, वहीं दूसरी ओर, वे इस बात पर भी हैरान हैं कि यह सीरीज़ तीन भागों में क्यों रिलीज़ हो रही है. को-प्रोड्यूसर रॉस डफ़र के अनुसार, निर्माताओं ने निर्माण के शुरुआती दौर में ही लास्ट सीज़न को अलग-अलग भागों में बांटने का फ़ैसला किया था. उन्होंने आगे कहा कि ऐसा ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया था.

'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' तीन भागों में क्यों रिलीज़ हो रही है?

एसएफएक्स मैगज़ीन से बात करते हुए, डफ़र ने महामारी के कारण हुई देरी को सीज़न चार जैसे पिछले स्पिलिट का कारण बताया. हालांकि, इस बार, चीज़ें अलग थीं, पहले से ही योजना बनाई गई थी. उन्होंने कहा, "सीज़न चार में, हमें पता नहीं था कि यह दो भागों में डिवाइड होने वाला है." और फिर उन्होंने यह भी कहा कि इसमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की कोई गलती नहीं थी..

लेकिन इस बार, हमें पता था कि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं ये रियल में टू हाव्स है. पहला भाग वास्तव में अपनी एक अलग मेगा-फिल्म है. इसका अपना क्लाइमेक्स है."

स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में

2016 में पहली बार रिलीज़ हुई 'स्ट्रेंजर थिंग्स' कुछ ही समय में एक ग्लोबल सेंसेशन बन गई थी. 2016 में पहला सीज़न रिलीज़ होने के बाद, सीज़न 2 2017 में आया और अगले चैप्टर ने 2019 में ओटीटी पर अपनी शुरुआत की. 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 4' 2022 में दो भागों में रिलीज़ किया गया, और अब साइंस-फिक्शन का आखिरी चैप्टर आ रहा है.