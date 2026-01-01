हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीStranger Things 5: 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' के फिनाले ने मचाया तहलका, आखिरी एपिसोड आते ही नेटफ्लिक्स हुआ क्रैश

Stranger Things 5: 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' के फिनाले ने मचाया तहलका, आखिरी एपिसोड आते ही नेटफ्लिक्स हुआ क्रैश

Stranger Things 5 Finale Episode: स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का फिनाले एपिसोड ‘द राइटसाइड अप’ नए साल 2026 पर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया. भारी ट्रैफिक के चलते नेटफ्लिक्स क्रैश हो गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Jan 2026 07:56 PM (IST)
Preferred Sources

नेटफ्लिक्स की सुपरहिट वेब सीरीज ‘स्ट्रेंजर थिंग्स 5’ एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. नए साल 2026 के खास मौके पर सीरीज का मोस्ट अवेटेड 8वां और आखिरी एपिसोड ‘द राइटसाइड अप’ रिलीज किया गया. इसे देखने के लिए दुनियाभर के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. 

हालांकि, जैसे ही फिनाले एपिसोड स्ट्रीम हुआ दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. इससे नेटफ्लिक्स क्रैश हो गया.इसकी तकनीकी समस्या ने दर्शकों को निराश कर दिया.

एक मिनट की गड़बड़ी से परेशान हुए फैंस
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह तकनीकी गड़बड़ी करीब एक मिनट तक रही. इस दौरान कई यूजर्स को स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया. इसमें लिखा था, 'कुछ गड़बड़ हो गई. माफ करें' हमें आपके अनुरोध में समस्या आ रही है. आपको होम पेज पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा'.

 

 

नेटफ्लिक्स ने मांगी माफी
हालांकि कुछ देर बाद रीफ्रेश करने पर समस्या ठीक हो गई लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर दर्शकों का गुस्सा साफ नजर आने लगा. कई फैंस ने नाराजगी जाहिर की, तो कुछ लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में लेते हुए मीम्स शेयर करने शुरू कर दिए. देखते ही देखते यह मामला ट्रेंड करने लगा. हालात को संभालने के लिए सीरीज के निर्माताओं और नेटफ्लिक्स को दर्शकों से माफी मांगनी पड़ी.

 

 

पहले भी हो चुका है नेटफ्लिक्स क्रैश  
आपको याद दिला दें कि नेटफ्लिक्स क्रैश होना पहली बार नहीं है. इससे पहले जुलाई 2022 में ‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ के चौथे सीजन के आखिरी एपिसोड के दौरान भी इसी तरह की तकनीकी समस्या सामने आई थी. बावजूद इसके, सीरीज के फिनाले को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और ‘स्ट्रेंजर थिंग्स 5’ ने एक यादगार अंत के साथ इतिहास रच दिया.

और पढ़ें
Published at : 01 Jan 2026 07:56 PM (IST)
Tags :
Netflix Stranger Things 5
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में एक और हिंदू को जिंदा जलाने की कोशिश, पहले मारा चाकू और फिर पेट्रोल डालकर लगा दी आग
बांग्लादेश में एक और हिंदू को जिंदा जलाने की कोशिश, पहले मारा चाकू और फिर पेट्रोल डालकर लगाई आग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान
'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान
क्रिकेट
रोहित-कोहली के संन्यास के बाद खत्म हो जाएगा ODI क्रिकेट... अश्विन ने दिया इसे जिंदा रखने का सुझाव
रोहित-कोहली के संन्यास के बाद खत्म हो जाएगा ODI क्रिकेट... अश्विन ने दिया इसे जिंदा रखने का सुझाव
बॉलीवुड
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने खोली रजत बेदी की किस्मत, 'डॉन 3' में इस एक्टर को कर सकते हैं रिप्लेस!
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने खोली रजत बेदी की किस्मत, 'डॉन 3' में इस एक्टर को कर सकते हैं रिप्लेस!
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal: KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा...मच गया हंगामा | Shahrukh Khan | Chitra Tripathi
Indore में दूषित पानी से 13 जान जाने की बात पर केंद्रीय मंत्री Kailash Vijayvargiya की 'ना'!
New Upcoming Show 2026:🔥TV पर नया धमाका! नए साल में Entertainment का मीटर बढ़ाने आ रहे है ये नए शोज
2025 की सबसे बड़ी Controversies, जिन्होंने हिला दिया पूरा Bollywood, Ranveer Allahbadia के Controversy से Deepika की Demand तक
Ikkis Review: वीर Arun Khetarpal की कहानी, Jaideep Ahlawat का दमदार अभिनय और Dharamendra Ji आखिरी Film
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में एक और हिंदू को जिंदा जलाने की कोशिश, पहले मारा चाकू और फिर पेट्रोल डालकर लगा दी आग
बांग्लादेश में एक और हिंदू को जिंदा जलाने की कोशिश, पहले मारा चाकू और फिर पेट्रोल डालकर लगाई आग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान
'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान
क्रिकेट
रोहित-कोहली के संन्यास के बाद खत्म हो जाएगा ODI क्रिकेट... अश्विन ने दिया इसे जिंदा रखने का सुझाव
रोहित-कोहली के संन्यास के बाद खत्म हो जाएगा ODI क्रिकेट... अश्विन ने दिया इसे जिंदा रखने का सुझाव
बॉलीवुड
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने खोली रजत बेदी की किस्मत, 'डॉन 3' में इस एक्टर को कर सकते हैं रिप्लेस!
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने खोली रजत बेदी की किस्मत, 'डॉन 3' में इस एक्टर को कर सकते हैं रिप्लेस!
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
जनरल नॉलेज
Myanmar Debt: म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
हेल्थ
कब्ज से परेशान किन लोगों पर नहीं होता जुलाब का भी असर? डॉक्टर से जानें इसकी वजह
कब्ज से परेशान किन लोगों पर नहीं होता जुलाब का भी असर? डॉक्टर से जानें इसकी वजह
शिक्षा
दिल्ली, यूपी और पड़ोसी राज्यों में स्कूल कब तक बंद, जानें पूरी लिस्ट
दिल्ली, यूपी और पड़ोसी राज्यों में स्कूल कब तक बंद, जानें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget