नेटफ्लिक्स की सुपरहिट वेब सीरीज ‘स्ट्रेंजर थिंग्स 5’ एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. नए साल 2026 के खास मौके पर सीरीज का मोस्ट अवेटेड 8वां और आखिरी एपिसोड ‘द राइटसाइड अप’ रिलीज किया गया. इसे देखने के लिए दुनियाभर के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

हालांकि, जैसे ही फिनाले एपिसोड स्ट्रीम हुआ दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. इससे नेटफ्लिक्स क्रैश हो गया.इसकी तकनीकी समस्या ने दर्शकों को निराश कर दिया.

एक मिनट की गड़बड़ी से परेशान हुए फैंस

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह तकनीकी गड़बड़ी करीब एक मिनट तक रही. इस दौरान कई यूजर्स को स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया. इसमें लिखा था, 'कुछ गड़बड़ हो गई. माफ करें' हमें आपके अनुरोध में समस्या आ रही है. आपको होम पेज पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा'.

नेटफ्लिक्स ने मांगी माफी

हालांकि कुछ देर बाद रीफ्रेश करने पर समस्या ठीक हो गई लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर दर्शकों का गुस्सा साफ नजर आने लगा. कई फैंस ने नाराजगी जाहिर की, तो कुछ लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में लेते हुए मीम्स शेयर करने शुरू कर दिए. देखते ही देखते यह मामला ट्रेंड करने लगा. हालात को संभालने के लिए सीरीज के निर्माताओं और नेटफ्लिक्स को दर्शकों से माफी मांगनी पड़ी.

⁠This is the last stranger things trailer. ever. 🥹❤️



Watch Stranger Things 5: The Finale, out 1 January at 6:30 AM IST, only on Netflix. pic.twitter.com/kt92HqX5Ci — Netflix India (@NetflixIndia) December 30, 2025

पहले भी हो चुका है नेटफ्लिक्स क्रैश

आपको याद दिला दें कि नेटफ्लिक्स क्रैश होना पहली बार नहीं है. इससे पहले जुलाई 2022 में ‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ के चौथे सीजन के आखिरी एपिसोड के दौरान भी इसी तरह की तकनीकी समस्या सामने आई थी. बावजूद इसके, सीरीज के फिनाले को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और ‘स्ट्रेंजर थिंग्स 5’ ने एक यादगार अंत के साथ इतिहास रच दिया.