Stranger Things 5 Finale Episode: स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का फिनाले एपिसोड ‘द राइटसाइड अप’ नए साल 2026 पर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया. भारी ट्रैफिक के चलते नेटफ्लिक्स क्रैश हो गया.
नेटफ्लिक्स की सुपरहिट वेब सीरीज ‘स्ट्रेंजर थिंग्स 5’ एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. नए साल 2026 के खास मौके पर सीरीज का मोस्ट अवेटेड 8वां और आखिरी एपिसोड ‘द राइटसाइड अप’ रिलीज किया गया. इसे देखने के लिए दुनियाभर के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.
हालांकि, जैसे ही फिनाले एपिसोड स्ट्रीम हुआ दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. इससे नेटफ्लिक्स क्रैश हो गया.इसकी तकनीकी समस्या ने दर्शकों को निराश कर दिया.
एक मिनट की गड़बड़ी से परेशान हुए फैंस
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह तकनीकी गड़बड़ी करीब एक मिनट तक रही. इस दौरान कई यूजर्स को स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया. इसमें लिखा था, 'कुछ गड़बड़ हो गई. माफ करें' हमें आपके अनुरोध में समस्या आ रही है. आपको होम पेज पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा'.
As expected @NetflixIndia @netflix has crashed #StrangerThings #StrangerThings5 pic.twitter.com/x87nLPbX38— Prayag Khandelwal (@ThePrayagK) December 26, 2025
नेटफ्लिक्स ने मांगी माफी
हालांकि कुछ देर बाद रीफ्रेश करने पर समस्या ठीक हो गई लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर दर्शकों का गुस्सा साफ नजर आने लगा. कई फैंस ने नाराजगी जाहिर की, तो कुछ लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में लेते हुए मीम्स शेयर करने शुरू कर दिए. देखते ही देखते यह मामला ट्रेंड करने लगा. हालात को संभालने के लिए सीरीज के निर्माताओं और नेटफ्लिक्स को दर्शकों से माफी मांगनी पड़ी.
This is the last stranger things trailer. ever. 🥹❤️— Netflix India (@NetflixIndia) December 30, 2025
Watch Stranger Things 5: The Finale, out 1 January at 6:30 AM IST, only on Netflix. pic.twitter.com/kt92HqX5Ci
पहले भी हो चुका है नेटफ्लिक्स क्रैश
आपको याद दिला दें कि नेटफ्लिक्स क्रैश होना पहली बार नहीं है. इससे पहले जुलाई 2022 में ‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ के चौथे सीजन के आखिरी एपिसोड के दौरान भी इसी तरह की तकनीकी समस्या सामने आई थी. बावजूद इसके, सीरीज के फिनाले को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और ‘स्ट्रेंजर थिंग्स 5’ ने एक यादगार अंत के साथ इतिहास रच दिया.
