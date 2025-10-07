हर वीक की तरह इस हफ़्ते भी आपके फेवरेट स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर साउथ की कई फ़िल्मों और शोज़ की एक नई लाइनअप आ रही है. ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से लेकर माइथोलॉजिकल ड्रामा तक आपके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है. इन्हें आप घर बैठे इस फेस्टिव सीजन में एंजॉय कर सकते हैं. चलिए यहां जानते हैं 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच साउथ की कौन सी नई फिल्म या सीरीज ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है.

मिराई

'हनुमान' के बाद, तेजा सज्जा ने एक और पौराणिक एक्शन फिल्म 'मिराई' से दर्शकों को इम्प्रैस किया. इस फिल्म को दर्शकों से सराहना और प्यार मिला. फिल्म को इसके वीएफएक्स, ज़बरदस्त एक्शन और माइथोलॉजिकल थीम के लिए सराहा गया. एक्शन से भरपूर यह फिल्म अब डिजिटल डेब्यू करन जा रही है. बता दें कि ये सुपरहीरो फिल्म 10 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी. इसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम में देखा जा सकता है. हालाँकि, इसका हिंदी वर्जन जल्द ही रिलीज़ नहीं होगा.



रेम्बो

अरुलनिथि की मच अवेटेज फिल्म 'रैम्बो' ने अपने ट्रेलर रिलीज़ के साथ ही फैंसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. मुथैया द्वारा निर्देशित बॉक्सिंग पर आधारित इस फिल्म का ट्रेलर एक्शन सीन, भावनात्मक पलों और रोमांटिक दृश्यों का मिश्रण है. 'रैम्बो' सिनेमाघरों में रिलीज़ नहीं होगी क्योंकि इसकी सीधी ओटीटी रिलीज़ की अनाउंसमेंट की गई हैं. ये फिल्म 10 अक्टूबर को सीधे ओटीटी के प्लेटफॉर्न सन एनएक्सटी पर रिलीज़ होगी.

'गांधी कन्नड़'

'गांधी कन्नड़' 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. शेरिफ द्वारा निर्देशित इस फिल्म में बालाजी शक्तिवेल सहित कई कलाकार थे.इस फिल्म को क्रिटिक्स से ठंडा रिस्पॉन्सम मिला था. वहीं अब, ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगी. सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के एक महीने बाद, 'गांधी कन्नड़' अब प्राइम वीडियो पर 10 अक्टूबर से स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी.

यशोदा

ये फ्रेश तेलुगु वेब सीरीज़ दर्शकों को एक अनोखी और रोमांचक दुनिया से रूबरू कराती है. यशोदा एक ऐसी नायिका की कहानी है जो खुद को रहस्यों के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा पाती है जो उसकी पहचान और आस्था को चुनौती देते हैं. ये सीरीज ओटीटी के प्लेटफॉर्म ईटीवी विन पर 6 अक्टूबर को रिलीज हुई है.