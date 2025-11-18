इस हफ्ते एक बार फिर ओटीटी पर साउथ की नई फिल्मों और सीरीज का धमाल मचने वाला है. दरअसल 17 से 23 नवंबर तक ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर साउथ की रोमांटिक से लेकर सस्पेंस थ्रिलर तक कई नई फिल्में और सीरीज दस्तक दे रही हैं जिन्हें आप इस वीक अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. चलिए यहां पूरी लिस्ट जान लेते हैं कौन सी साउथ मूवी या सीरीज कब और कहां रिलीज हो रही है?

बाइसन

ध्रुव विक्रम और अनुपमा परमेश्वरन स्टारर मारी सेल्वराज की फ़िल्म ‘बाइसन’ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. ये फिल्म अर्जुन पुरस्कार विजेता कबड्डी के दिग्गज मनाथी गणेशन की रियल लाइफ जर्नी से इंस्पायर एक स्पोर्ट्स एक्शन थ्रिलर है. इस फिल्म का प्रीमियर ओटीटी पर नेटफ्लिक्स पर 21 नवंबर, 2025 को तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में होगा.

नाडु सेंटर

तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा नाडु सेंटर को नारू नारायणन द्वारा निर्देशित किया गया है. इस सीरीज़ में शशिकुमार, कलैयारासन, आशा शरत, दिल्ली गणेश और कई नए कलाकार हैं. यह तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा, पीके नाम क 17 साल के बास्केटबॉल प्लेयर पर बेस्ड है जिसे कुछ आरोपों के चलते एक एलिट स्कूल से निकाल दिया जाता है. इसके बाद अब उसे एक सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, यहां वाइस प्रिंसिपल उसे उसके सबसे अनुशासनहीन छात्रों संग एक चैंपियनशिप टीम बनाने की चुनौती देते हैं. इस सीरीज का प्रीमियर 20 नवंबर, 2025 को जियो हॉटस्टार पर होगा.

शेफ मंत्रा सीजन 5

पॉपुलर तेलुगु वेब सीरीज, शेफ मंत्रा सीजन 5 के लेटेस्ट एक्साइटिंग सीजन के लिए तैयार हो जाइए. फाइनल खिताब जीतने के लिए सबसे कठिन कुलिनिरी चैलेंजेस का सामना करने वाले कंटेस्टेंट्स के एक नए बैच को देखना काफा एक्साइटिंग भरा रहने वाला है. इसे आप ओटीटी के अहा प्लेटफॉर्म पर 20 नवंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.

शेड्स ऑफ लाइफ

मलयालम की एंथोलॉजी फिल्म 'शेड्स ऑफ लाइफ' ओटीटी पर रिलीज़ के लिए पूरी तरह तैयार है. इस एंथोलॉजी फिल्म में चार शॉर्ट फिल्में पम्पुम कोइरम, वेल, कलावु और रूह शामिल हैं. नटराजन पट्टाम्बी, रशीद अहमद और जमशीर मुहम्मद द्वारा निर्देशित इस फिल्म का टॉपिक लाइफ के अलग-अलग शेड्स हैं. इसमें नियास बैकर, भास्कर अरविंद, श्रीजा दास, कार्तिक, दासन कोंगाड, रमानी मंचेरी, एसके मिनी, अश्वथी मोहनन, राजीव पिल्लथ, टेलीफोन राज, निरुपमा राजीव ने अहम रोल प्ले किया है. इसे 21 नवंबर, 2025 से मनोरमामैक्स पर देख सकते हैं.

अंतराम

अंतराम स्नेहा की कहानी है, जो अपने प्यारे दादा-दादी का घर छोड़कर अपने पिता हरेंद्रन के साथ रहने आती है।.नए घर में आने के बाद, वह अपनी सौतेली मां, अंजलि, जो एक ट्रांस महिला है से दूरी बनाए रखती है. समय के साथ, अंजलि उसे सच्चा प्यार, देखभाल और सहारा देती है, और स्नेहा भी एक ट्रांस महिला के इंटरनल और इमोशनल स्ट्रगल को समझने लगती है. पी अभिजीत निर्देशित इस मलयाली फिल्म में नेघा शाहीन, कन्नन नायर, नक्षत्र मनोज, राजीवन वेल्लूर, रेवती, विहान पीतांबर, एल्सी सुकुमारन, गिरीश पेरिनचेरी, जोमिन वी जियो, मुनीर खान, काव्या ने अहम रोल प्ले किया है. ये 15 नवंबर से मनोरमामैक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है.