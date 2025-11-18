हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीSouth OTT Release: इस हफ्ते ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का तड़का लगाएंगी साउथ की ये धांसू फिल्में-सीरीज, चेक कर लें पूरी लिस्ट

South OTT Release: इस हफ्ते ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का तड़का लगाएंगी साउथ की ये धांसू फिल्में-सीरीज, चेक कर लें पूरी लिस्ट

South OTT Release 17 To 23 November: इस हफ्ते भी साउथ की कई नई फिल्में और सीरीज ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने आ रही हैं. इनमें बाइसन से लेकर नाडु सेंटर तक शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 18 Nov 2025 09:35 AM (IST)
Preferred Sources

इस हफ्ते एक बार फिर ओटीटी पर साउथ की नई फिल्मों और सीरीज का धमाल मचने वाला है. दरअसल 17 से 23 नवंबर तक ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर साउथ की रोमांटिक से लेकर सस्पेंस थ्रिलर तक कई नई फिल्में और सीरीज दस्तक दे रही हैं जिन्हें आप इस वीक अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. चलिए यहां पूरी लिस्ट जान लेते हैं कौन सी साउथ मूवी या सीरीज कब और कहां रिलीज हो रही है?

बाइसन
ध्रुव विक्रम और अनुपमा परमेश्वरन स्टारर मारी सेल्वराज की फ़िल्म ‘बाइसन’ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. ये फिल्म अर्जुन पुरस्कार विजेता कबड्डी के दिग्गज मनाथी गणेशन की रियल लाइफ जर्नी से इंस्पायर एक स्पोर्ट्स एक्शन थ्रिलर है. इस फिल्म का प्रीमियर ओटीटी पर नेटफ्लिक्स पर 21 नवंबर, 2025 को तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में होगा.

नाडु सेंटर
तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा नाडु सेंटर को नारू नारायणन द्वारा निर्देशित किया गया है. इस सीरीज़ में शशिकुमार, कलैयारासन, आशा शरत, दिल्ली गणेश और कई नए कलाकार हैं. यह तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा, पीके नाम क 17 साल के बास्केटबॉल प्लेयर पर बेस्ड है जिसे कुछ आरोपों के चलते एक एलिट स्कूल से निकाल दिया जाता है. इसके बाद अब उसे एक सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, यहां वाइस प्रिंसिपल उसे उसके सबसे अनुशासनहीन छात्रों संग एक चैंपियनशिप टीम बनाने की चुनौती देते हैं. इस सीरीज का प्रीमियर 20 नवंबर, 2025 को जियो हॉटस्टार पर होगा.

शेफ मंत्रा सीजन 5
पॉपुलर तेलुगु वेब सीरीज, शेफ मंत्रा सीजन 5 के लेटेस्ट एक्साइटिंग सीजन के लिए तैयार हो जाइए. फाइनल खिताब जीतने के लिए सबसे कठिन कुलिनिरी चैलेंजेस का सामना करने वाले कंटेस्टेंट्स के एक नए बैच को देखना काफा एक्साइटिंग भरा रहने वाला है. इसे आप ओटीटी के अहा प्लेटफॉर्म पर 20 नवंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.

शेड्स ऑफ लाइफ
मलयालम की एंथोलॉजी फिल्म 'शेड्स ऑफ लाइफ' ओटीटी पर रिलीज़ के लिए पूरी तरह तैयार है. इस एंथोलॉजी फिल्म में चार शॉर्ट फिल्में पम्पुम कोइरम, वेल, कलावु और रूह शामिल हैं. नटराजन पट्टाम्बी, रशीद अहमद और जमशीर मुहम्मद द्वारा निर्देशित इस फिल्म का टॉपिक लाइफ के अलग-अलग शेड्स हैं. इसमें नियास बैकर, भास्कर अरविंद, श्रीजा दास, कार्तिक, दासन कोंगाड, रमानी मंचेरी, एसके मिनी, अश्वथी मोहनन, राजीव पिल्लथ, टेलीफोन राज, निरुपमा राजीव ने अहम रोल प्ले किया है. इसे 21 नवंबर, 2025 से मनोरमामैक्स पर देख सकते हैं.

अंतराम
अंतराम स्नेहा की कहानी है, जो अपने प्यारे दादा-दादी का घर छोड़कर अपने पिता हरेंद्रन के साथ रहने आती है।.नए घर में आने के बाद, वह अपनी सौतेली मां, अंजलि, जो एक ट्रांस महिला है से दूरी बनाए रखती है. समय के साथ, अंजलि उसे सच्चा प्यार, देखभाल और सहारा देती है, और स्नेहा भी एक ट्रांस महिला के इंटरनल और इमोशनल स्ट्रगल को समझने लगती है. पी अभिजीत निर्देशित इस मलयाली फिल्म में नेघा शाहीन, कन्नन नायर, नक्षत्र मनोज, राजीवन वेल्लूर, रेवती, विहान पीतांबर, एल्सी सुकुमारन, गिरीश पेरिनचेरी, जोमिन वी जियो, मुनीर खान, काव्या ने अहम रोल प्ले किया है. ये 15 नवंबर से मनोरमामैक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है.  

 

और पढ़ें
Published at : 18 Nov 2025 09:35 AM (IST)
Tags :
Bison Kaalamaadan Nadu Center
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
राजस्थान
जैसलमेर में भारत-पाक बॉर्डर पर पकड़ा गया संदिग्ध युवक, BSF ने हिरासत में लेकर शुरू की जांच
जैसलमेर में भारत-पाक बॉर्डर पर पकड़ा गया संदिग्ध युवक, BSF ने हिरासत में लेकर शुरू की जांच
विश्व
Trump On H1-B: 'उन्होंने पैसा लूटा, अब सब वापस...', H1-B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
'उन्होंने पैसा लूटा, अब सब वापस...', H1-B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
Advertisement

वीडियोज

खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Sandeep Chaudhary: 'INDIA' गठबंधन में बवाल...वजूद पर ही सवाल! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
राजस्थान
जैसलमेर में भारत-पाक बॉर्डर पर पकड़ा गया संदिग्ध युवक, BSF ने हिरासत में लेकर शुरू की जांच
जैसलमेर में भारत-पाक बॉर्डर पर पकड़ा गया संदिग्ध युवक, BSF ने हिरासत में लेकर शुरू की जांच
विश्व
Trump On H1-B: 'उन्होंने पैसा लूटा, अब सब वापस...', H1-B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
'उन्होंने पैसा लूटा, अब सब वापस...', H1-B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
बॉलीवुड
सलमान खान संग पूरे परिवार ने मनाया सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनीवर्सरी का जश्न, सोनाक्षी सिन्हा समेत तमाम सितारों ने की शिरकत, देखें तस्वीरें
सलमान खान संग पूरे परिवार ने मनाया सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनीवर्सरी का जश्न, देखें तस्वीरें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
शपथ ग्रहण से पहले राज्यपाल इस्तीफा दे दें, फिर कैसे होगा सरकार का गठन? जानें
शपथ ग्रहण से पहले राज्यपाल इस्तीफा दे दें, फिर कैसे होगा सरकार का गठन? जानें
ट्रेंडिंग
टशन दिखाना पड़ा भारी! तेज रफ्तार से स्टंट कर रहे रीलपुत्रों का हुआ भयानक एक्सीडेंट- डरा रहा वीडियो
टशन दिखाना पड़ा भारी! तेज रफ्तार से स्टंट कर रहे रीलपुत्रों का हुआ भयानक एक्सीडेंट- डरा रहा वीडियो
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget