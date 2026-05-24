हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'सिर्फ सपने नहीं दिखाता...', मायानगरी मुंबई को लेकर बोलीं श्रेया पिलगांवकर, ओटीटी ने बनाया करियर

'सिर्फ सपने नहीं दिखाता...', मायानगरी मुंबई को लेकर बोलीं श्रेया पिलगांवकर, ओटीटी ने बनाया करियर

Shriya Pilgaonkar: यूनेस्को फिल्म इवेंट में श्रेया पिलगांवकर ने मुंबई को सपनों को पूरा करने वाली जगह बताया और आगे बताया कि ओटीटी, अच्छे कंटेंट और नए प्रोजेक्ट्स को लेकर मैं बहुत खुश हुं.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 24 May 2026 07:42 PM (IST)
Preferred Sources

श्रेया पिलगांवकर ने हाल ही में अपने एक बयान में आज के समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म और अच्छे कंटेंट की अहमियत पर जोर दिया, जिससे बदलते सिनेमा का नया रूप सामने आता है. इस दौरान उन्होंने अपने करियर के बदलते सफर, इंस्पिरेशन और निजी अनुभवों को लेकर भी कुछ अहम बातें साझा की. उनके मुताबिक, ये दौर कलाकारों के लिए कई नए मौके लेकर आया है, जो उनकी सोच और काम करने के तरीके को भी बदल रहा है. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

मुंबई के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (एनजीएमए) में आयोजित यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फिल्म इवेंट में एक्ट्रेस श्रेया पिलगांवकर ने फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई शहर और अपने करियर को लेकर बात की. इस दौरान उन्होंने मराठी और हिंदी सिनेमा के बदलते दौर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते असर और कलाकारों को मिल रहे नए मौकों पर अपनी राय रखी. श्रेया ने कहा कि मुंबई उनके लिए सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक इमोशन है, जिसने लाखों लोगों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला दिया है.

ये भी पढे़ें: ट्रेडिशनल और साड़ी के बाद तान्या मित्तल पर चढ़ा वेस्टर्न का खुमार, फ्लॉन्ट किया स्टाइलिश लुक

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mirzapur (@yehhaimirzapur)

मुंबई ने कई कलाकारों को पहचान दी

आईएएनएस से बातचीत में श्रेया पिलगांवकर ने कहा, 'मुंबई मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है. एनजीएमए जैसे खास मंच पर मुंबई को यूनेस्को सिटी ऑफ फिल्म के रूप में सेलिब्रेट करना मेरे लिए बेहद गर्व की बात है. लोग अक्सर मुंबई को सपनों की नगरी कहते हैं, लेकिन ये शहर सिर्फ सपने दिखाता ही नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने की ताकत भी देता है. इस शहर ने अनगिनत कलाकारों को अपनी पहचान बनाने का मौका दिया है.'

माता-पिता से मिलती है इंस्पिरेशन

श्रेया ने अपने पिता का जिक्र करते हुए कहा, 'मेरे पिता पिछले 60 साल से सिनेमा से जुड़े हुए हैं और उन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में काफी काम किया है. मैं अपने माता-पिता से लगातार इंस्पिरेशन लेती रहती हुं. लोग अक्सर सोचते हैं कि कलाकारों का करियर कुछ वर्षों तक ही चलता है, लेकिन मेरे माता-पिता आज भी पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं. यही वजह है कि मैं भी जिंदगीभर एक्टिंग और कला से जुड़े रहना चाहती हूं.'


सिर्फ सपने नहीं दिखाता...', मायानगरी मुंबई को लेकर बोलीं श्रेया पिलगांवकर, ओटीटी ने बनाया करियर

ओटीटी पर बोलीं श्रेया पिलगांवकर

श्रेया पिलगांवकर ने आगे ओटीटी को लेकर कहा, 'सिर्फ फिल्मों को देखना ही जरूरी नहीं है, बल्कि थिएटर और स्टेज आर्टिस्ट्स को भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है. आज ओटीटी और वेब सीरीज के आने के बाद कलाकारों के लिए नए रास्ते खुले हैं. पहले जहां कलाकारों के पास सीमित मौके होते थे. वहीं अब अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स की वजह से उन्हें अपनी कला दिखाने के ज्यादा मौके मिल रहे हैं. पिछले कुछ साल में मैंने खुद भी ओटीटी पर ज्यादा फोकस किया है और वहां दर्शकों से मुझे काफी प्यार मिला है.'

कहानियों के बीच बीता बचपन

अपने फिल्मी बैकग्राउंड को लेकर भी श्रेया ने अलग नजरिया पेश किया. उन्होंने कहा, 'मैं फिल्मी बैकग्राउंड जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहतीं, क्योंकि मैं कहानियों के बीच पली-बढ़ी हूं. बचपन से ही घर में सिनेमा का माहौल था और यही वजह है कि मुझे कहानियों और एक्टिंग से गहरा लगाव हो गया. मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां कला और सिनेमा पहले से मौजूद था.'

क्यों अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करना जरूरी?

सोशल मीडिया और दर्शकों की सोच पर भी श्रेया ने अपनी राय रखी. उन्होंने कहा, 'आजकल सोशल मीडिया पर अक्सर नकारात्मक चीजों की ज्यादा चर्चा होती है, जबकि लोगों को उन कलाकारों और कहानियों के बारे में भी बात करनी चाहिए जिन्हें वे पसंद करते हैं. अगर दर्शक अच्छी कहानियों और अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करेंगे, तभी और बेहतर फिल्में और सीरीज बनेंगी.'

ये भी पढे़ें: वीकेंड पर घर बैठे हो रहे बोर, तो जियो हॉटस्टार पर देख डालिए 5 ट्रेंडिंग फिल्में और सीरीज

सिर्फ सपने नहीं दिखाता...', मायानगरी मुंबई को लेकर बोलीं श्रेया पिलगांवकर, ओटीटी ने बनाया करियर

इन प्रोजेक्ट्स में आएंगी नजर

वर्कफ्रंट की बात करें तो श्रेया पिलगांवकर आने वाले महीनों में दो बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं. उन्होंने बताया कि चर्चित वेब सीरीज 'मिर्जापुर' पर आधारित फिल्म अब थिएटर में आने वाली है, जिसे लेकर वो बहुत एक्साइटेड हैं. इसके अलावा वो डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म 'हैवान' में भी दिखाई देंगी. श्रेया ने कहा कि आने वाला समय उनके लिए काफी खास होने वाला है और वह नए प्रोजेक्ट्स को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं.

और पढ़ें
Published at : 24 May 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
Shriya Pilgaonkar UNESCO Film Event
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'सिर्फ सपने नहीं दिखाता...', मायानगरी मुंबई को लेकर बोलीं श्रेया पिलगांवकर, ओटीटी ने बनाया करियर
'सिर्फ सपने नहीं दिखाता...', मायानगरी मुंबई को लेकर बोलीं श्रेया पिलगांवकर, ओटीटी ने बनाया करियर
ओटीटी
Kara OTT Release: 'कारा' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे धनुष की ये फिल्म
'कारा' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे धनुष की ये फिल्म
ओटीटी
Jio Hotstar Trendings: वीकेंड पर घर बैठे हो रहे बोर, तो जियो हॉटस्टार पर देख डालिए 5 ट्रेंडिंग फिल्में और सीरीज
बिंज वॉच: वीकेंड पर घर बैठे हो रहे बोर, तो जियो हॉटस्टार पर देख डालिए 5 ट्रेंडिंग फिल्में और सीरीज
ओटीटी
Dhurandhar Uncut X Review: सेम रनटाइम, सेम स्टोरी, 'धुरंधर' का अनकट वर्जन देख क्या बोल रही पब्लिक?
Dhurandhar Uncut X Review: सेम रनटाइम, सेम स्टोरी, 'धुरंधर' का अनकट वर्जन देख क्या बोल रही पब्लिक?
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Dev-Vasudha का रोमांटिक डांस, Anniversary जश्न में झूमा Chauhan परिवार
Bollywood news: कान्स 2026 में ऐश्वर्या के लुक पर छिड़ी सोशल मीडिया पर जंग!
Twisha Sharma Case Update: पोस्टमार्टम से खुलेगी ट्विशा डेथ मिस्ट्री? | MP | Breaking
India-America Relations: 'सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर बात हुई'- S. Jaishankar | Marco Rubio
Honda City का नया Facelift आ गया! Hybrid और नए Look के साथ | #honda #hondacity #newupdate #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu Politics: DMK और कांग्रेस गठबंधन में बड़ी दरार! उदयनिधि स्टालिन बोले- 'कांग्रेस ने किया विश्वासघात, अब कभी नहीं...'
DMK और कांग्रेस गठबंधन में बड़ी दरार! उदयनिधि स्टालिन बोले- 'कांग्रेस ने किया विश्वासघात, अब कभी नहीं...'
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: पेंशन दिलाने के लिए 90 साल की सास को पीठ पर लादकर कई किलोमीटर पैदल चली बहू, वीडियो वायरल
छत्तीसगढ़: पेंशन दिलाने के लिए 90 साल की सास को पीठ पर लादकर कई किलोमीटर पैदल चली बहू, वीडियो वायरल
क्रिकेट
कोलकाता ने जीता टॉस, चुनी गेंदबाजी, 73 गेंद में चेज करना होगा टारगेट; प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव
कोलकाता ने जीता टॉस, चुनी गेंदबाजी, 73 गेंद में चेज करना होगा टारगेट; प्लेइंग इलेवन में बदलाव
बॉलीवुड
842% प्रॉफिट कमाने वाली 33 साल पुरानी फिल्म, जिसे आमिर खान ने कहा था 'वल्गर', बंदर बना था हीरो!
842% प्रॉफिट कमाने वाली 33 साल पुरानी फिल्म, जिसे आमिर खान ने कहा था 'वल्गर', बंदर बना था हीरो!
विश्व
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
इंडिया
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे और एकनाथ शिंदे समेत 12 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें पूरी लिस्ट
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, एकनाथ शिंदे समेत 12 MPs को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें लिस्ट
शिक्षा
Best Skills for Students Before College : कॉलेज शुरू होने से पहले ही स्टूडेंट्स को सीख लेनी चाहिए ये स्किल्स, नौकरी में मिलता है डबल पैकेज
कॉलेज शुरू होने से पहले ही स्टूडेंट्स को सीख लेनी चाहिए ये स्किल्स, नौकरी में मिलता है डबल पैकेज
ऑटो
अगर बैरियर फ्री टोल सिस्टम को दिया झांसा तो भरना होगा डबल जुर्माना, साथ ही हो जाएंगे ब्लैकलिस्ट
अगर बैरियर फ्री टोल सिस्टम को दिया झांसा तो भरना होगा डबल जुर्माना, साथ ही हो जाएंगे ब्लैकलिस्ट
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget