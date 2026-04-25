तैराकी से लेकर कथक तक, श्रिया पिलगांवकर के टैलेंट के आगे फेल हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस
Shriya Pilgaonkar Birthday: सचिन पिलगांवकर और सुप्रिया पिलगांवकर की बेटी श्रिया पिलगांवकर 25 अप्रैल को अपना 37वां बर्थडे मना रही हैं. आइए उनके फिल्मी करियर और अचीवमेंट्स पर एक नजर डालते हैं.
सचिन पिलगांवकर और सुप्रिया पिलगांवकर की राह पर चलते हुए उनकी बेटी श्रिया पिलगांवकर ने भी एक्टिंग में ही अपना करियर बनाया, लेकिन उन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री पर अलग पहचान बनाई है. श्रिया ने कई एड्स, फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है. वो बहुत होनहार हैं. एक्टिंग के अलावा उनके अंदर टैलेंड का खजाना है. श्रिया पिलगांवकर 37 साल की हो गई हैं. आइए इस मौके पर उनके फिल्मी करियर और अचीवमेंट्स पर एक नजर डालते हैं.
बचपन में स्पोर्ट्स में काफी अच्छी थीं श्रिया पिलगांवकर
श्रिया का जन्म 25 अप्रैल, 1989 को मुंबई में हुआ था. वो सचिन पिलगांवकर और सुप्रिया पिलगांवकर की इकलौती बेटी हैं. इंडिया टुडे के अनुसार, श्रिया बचपन में पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छी थीं. वो तैराक (स्विमर) भी रह चुकीं हैं. स्कूल के समय में स्विमिंग में उन्होंने कई मेडल्स अपने नाम किए थे. श्रिया ने मुंबई के कॉलेज से सोशियोलॉजी (समाजशास्त्र) में ग्रेजुएशन किया और वो कथक करने में भी माहिर हैं. इसके अलावा उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग में डिप्लोमा भी किया है.
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जापानी भाषा में है अच्छी पकड़
बता दें कि श्रिया बहुत टैलेंटेड हैं. इस मामले में उनके सामने बॉलीवुड की कई बड़ी एक्टेसेस भी फीकी पड़ जाती हैं. हिंदी, अंग्रेजी और मराठी के साथ-साथ उनकी जापानी भाषा पर भी अच्छी पकड़ है. ई-टाइम्स के अनुसार, श्रिया ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो जापानी भाषा की ट्रांसलेटर बनना चाहती थीं.
शाहरुख खान के साथ काम चुकी हैं श्रिया पिलगांवकर
जब श्रिया पांच साल की थीं, उस समय वो टीवी शो 'तू तू मैं मैं' में दिखी थीं. इस सीरियल में उनके माता-पिता लीड रोल में थे. ये टीवी शो साल 1994 में आया था. श्रिया ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2013 में आई मराठी फिल्म 'एकुलती एक' से की थी. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया. उनकी पहली हिंदी फिल्म 'फैन' है, जो साल 2016 में रिलीज हुई थी. मनीष शर्मा के निर्देशक में बनी इस फिल्म के हीरो शाहरुख खान हैं.
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इन फिल्मों और सीरीज में नजर आईं श्रिया पिलगांवकर
'फैन' के बाद श्रिया को 'जय माता दी' (2017), 'हाउस अरेस्ट' (2019) और 'भंगड़ा पा ले' (2020) जैसी फिल्मों में देखा गया. हालांकि, उन्हें पहचान वेब सीरीज 'मिर्ज़ापुर' (2018) से मिली. इसमें उन्होंने स्वीटी गुप्ता का किरदार निभाया था. श्रिया अब तक 'क्रैकडाउन', 'द गोन गेम', 'गिल्टी माइंड्स' और 'द ब्रोकन न्यूज़' जैसी वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं.
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