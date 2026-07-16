आजम की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर के नोटिस के बाद भड़के अखिलेश, कर दी RSS का दफ्तर गिराने की मांग!

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर के नोटिस के बाद भड़के अखिलेश यादव, कर दी RSS का दफ्तर गिराने की मांग!

आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर के नोटिस के बाद भड़के अखिलेश यादव, कर दी RSS का दफ्तर गिराने की मांग!

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर बुलडोजर एक्शन के आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 16 Jul 2026 03:35 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के नोटिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बिना नाम लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी टिप्पणी की है.

यूपी के पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि बीजेपी को शिक्षा में भी साम्प्रदायिकता नज़र आती है. शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलनेवाली नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं.

कन्नौज सांसद ने लिखा कि बीजेपी अपने अनरजिस्टर्ड संगी-साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढहाएगी? जब संगी-साथी ही अपंजीकृत है, तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज़ होंगे? निंदनीय!

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फखरुल हसन चांद ने पूछे तीखे सवाल

इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भी सरकार को घेरा. एक्स पर चांद ने लिखा कि उत्तरप्रदेश के विश्वविद्यालय, लखनऊ वि वि, इलाहबाद विवि, बरारस विवि, अलीगढ विवि, लखनऊ का KGMU, आदि किस विश्वविद्यालय का नक्शा पास है भाजपा सरकार बताये !!

क्या है जौहर यूनिवर्सिटी का मामला?

सपा नेता ने लिखा कि आज़म खान का नाम जुड़ते ही सारे नियम कानून याद आ जाते है, क्यूंकि चुनाव नज़दीक है !! अन्याय करने वाली सरकार जाने वाली है , सच्चे दिन आने वाले है!! राजतिलक की करो तैयारी अखिलेश यादव आने वाले है !!

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बता दें 15 जुलाई को रामपुर विकास प्राधिकरण ने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माणों को अवैध बताते हुए उन्हें ध्वस्त करने का नोटिस दिया है. जौहर यूनिवर्सिटी को इस संदर्भ में 15 दिन का मौका दिया है.  समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा ने कहा कि हमें 15 दिन का समय दिया गया है.

Published at : 16 Jul 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
Rampur News Akhilesh Yadav Up News Up Politics AZam Khan
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