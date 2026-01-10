'मिर्जापुर द फिल्म’ में मौत को मात देकर लौटेगा ये किरदार, श्रिया पिलगांवकर ने किया खुलासा

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर इलाके में अपराध, सत्ता और बदले की राजनीति पर बनी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज मिर्जापुर के सीजन वन और सीजन टू को लोगों ने खूब पसंद किया था. अब इसी वेब सीरीज पर एक फिल्म भी बन रही है जो जल्द ही रिलीज होने वाली है.

फिल्म का नाम और बड़ी वापसी

इस फिल्म का नाम रखा गया है ‘मिर्जापुर द फिल्म’. खास बात ये है कि फिल्म में एक ऐसा अहम किरदार फिर से नजर आएगा जिसकी मौत वेब सीरीज के पहले सीजन में मुन्ना भैया (दिव्येंदु शर्मा) की गोली से हो गई थी.

श्रिया पिलगांवकर का बड़ा खुलासा

इस बात की जानकारी एक्ट्रेस श्रिया पिलगांवकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दी है. श्रिया ने मिर्जापुर के सीजन वन में स्वीटी गुप्ता का रोल निभाया था. कहानी में स्वीटी की हत्या उसके ही शादी के फंक्शन के दौरान मुन्ना भैया कर देता है जबकि वो उस समय गर्भवती होती है. फिलहाल ‘मिर्जापुर द फिल्म’ की शूटिंग चल रही है.

इंस्टाग्राम पोस्ट से बढ़ा उत्साह

श्रिया ने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर की हैं. पहली तस्वीर फिल्म के क्लैपबोर्ड की है और दूसरी में अली फजल, श्वेता त्रिपाठी, दिव्येंदु, पंकज त्रिपाठी, रसिका दुगल और बाकी कलाकारों के साथ एक ग्रुप फोटो दिखाई दे रहा है. तस्वीरों के साथ श्रिया ने कैप्शन लिखा, '8 साल बाद… अंदाजा लगाओ कौन मौत के मुंह से वापस आ गया है. मिर्जापुर फिल्म. फिलहाल शूटिंग चल रही है. जल्द मिलेंगे.' गौरतलब है कि मिर्जापुर का पहला सीजन साल 2018 में रिलीज हुआ था.

View this post on Instagram A post shared by Shriya Pilgaonkar (@shriya.pilgaonkar)

फैंस के सवाल और विक्रांत मैसी की चर्चा

श्रिया के इस पोस्ट के बाद फैंस काफी एक्साइटेड नजर आए. कई लोगों ने कमेंट कर पूछा कि क्या फिल्म में विक्रांत मैसी भी नजर आएंगे. बता दें कि सीजन वन में विक्रांत मैसी का किरदार भी मुन्ना भैया के हाथों मारा गया था.

सीजन वन के कलाकार

मिर्जापुर के पहले सीजन में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, विक्रांत मैसी, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर, रसिका दुग्गल, हर्षिता गौर और कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकारों ने अहम रोल निभाए थे.

सीजन टू में हुए बदलाव

दूसरे सीजन में विक्रांत मैसी और श्रिया पिलगांवकर को छोड़कर बाकी मुख्य कलाकार नजर आए थे. इसके साथ ही नए कलाकारों की एंट्री भी हुई थी जिनमें विजय वर्मा, ईशा तलवार, लिलिपुट, अंजुम शर्मा, प्रियांशु पैन्युली, अनंगशा बिस्वास और नेहा सरगम शामिल थे.

श्रिया की आने वाली फिल्म

श्रिया पिलगांवकर जल्द ही डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म ‘हैवान’ में नजर आएंगी. इस फिल्म की शूटिंग इसी साल अगस्त में शुरू हुई थी. खास बात ये है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान 18 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. इससे पहले दोनों ने फिल्म ‘टशन’ में साथ काम किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी.

श्रिया का अब तक का करियर

श्रिया पिलगांवकर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2013 में मराठी फिल्म ‘एकुलती एक’ से की थी. इस फिल्म के लिए उन्हें महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार में बेस्ट न्यूकमर का अवॉर्ड भी मिला था. हिंदी फिल्मों में उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म ‘फैन’ से कदम रखा. इसके बाद ‘गिल्टी माइंड्स’, ‘द ब्रोकन न्यूज’ और ‘ताजा खबर’ जैसी वेब सीरीज से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. इसके अलावा उन्होंने ‘गिल्टी माइंड्स’ और फिल्म ‘इश्क-ए-नादान’ में भी काम किया है.