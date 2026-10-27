बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'गजब रात' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये फिल्म 23 अक्टूबर, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर से भरपूर इस फिल्म का निर्देशन रितेश शाह ने किया है, जबकि नीरज पांडे और मनोज बाजपेयी इसके प्रोड्यूसर हैं. अगर आपको 'गजब रात' पसंद आई है, तो ओटीटी पर मनोज बाजपेयी की ये 5 धांसू क्राइम थ्रिलर फिल्में और सीरीज जरूर देखनी चाहिए.

'द फैमिली मैन'

मनोज बाजपेयी की पॉपुलर वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' को दर्शकों ने काफी पसंद किया. इसमें उन्होंने श्रीकांत तिवारी का किरदार निभाया है, जो एक तरफ देश की सुरक्षा के लिए खुफिया मिशन पर काम करता है, तो दूसरी तरफ अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी संभालता है.

सीरीज में जबरदस्त ट्विस्ट और सस्पेंस देखने को मिलता है. इसके अब तक तीन सीजन रिलीज हो चुके हैं. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. IMDb पर इस सीरीज को 8.6 रेटिंग मिली है.

'सिर्फ एक बंदा काफी है'

मनोज बाजपेयी की फिल्म 'सिर्फ एक बंदा काफी है' एक कोर्टरूम क्राइम ड्रामा है, जिसमें वो वकील पीसी सोलंकी की किरदार निभाया है. फिल्म की कहानी एक ऐसे वकील के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक नाबालिग के यौन शोषण के आरोपी प्रभावशाली और ढोंगी धर्मगुरु के खिलाफ केस लड़ता है और पीड़िता को इंसाफ दिलाने की कोशिश करता है.

इस दौरान उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. फिल्म में मनोज बाजपेयी की दमदार एक्टिंग और कोर्टरूम में होने वाली बहस कहानी को दिलचस्प बनाती है. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं. IMDb पर फिल्म को 8.0 की रेटिंग मिली है.

'साइलेंस: कैन यू हियर इट?'

मनोज बाजपेयी की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'साइलेंस: कैन यू हियर इट?' सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री से भरपूर है. फिल्म में वो एसीपी अविनाश वर्मा के किरदार में नजर आए, जिन्हें एक हाई-प्रोफाइल मर्डर केस की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है.

जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं और मामला लगातार उलझता जाता है. अगर आपको मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस से भरपूर कहानियां पसंद हैं, तो ये फिल्म आपकी वॉचलिस्ट में शामिल हो सकती है. इसे आप ZEE5 पर देख सकते हैं. IMDb पर फिल्म को 6.6 की रेटिंग मिली है.

'किलर सूप'

मनोज बाजपेयी की क्राइम थ्रिलर सीरीज 'किलर सूप' में सस्पेंस के साथ डार्क कॉमेडी भी देखने को मिलती है. इसकी कहानी स्वाति शेट्टी नाम की एक महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पति की जगह अपने प्रेमी को लाने के लिए एक खतरनाक साजिश रचती है.

मनोज बाजपेयी ने इस सीरीज में दोहरी भूमिका निभाई है. सीरीज में कोंकणा सेन शर्मा भी अहम भूमिका में हैं. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. IMDb पर 'किलर सूप' को 6.3 की रेटिंग मिली है.

'डिस्पैच'

मनोज बाजपेयी की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'डिस्पैच' में क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया और उसके पीछे छिपे खतरनाक राज देखने को मिलते हैं. फिल्म में वो जॉय बाग के किरदार में हैं, जो एक क्राइम जर्नलिस्ट है. एक बड़ी खबर की तह तक जाने के दौरान वह ऐसे मामलों में उलझ जाता है, जहां सच सामने लाना उसके लिए जोखिम भरा हो जाता है.

फिल्म में अपराध, खोजी पत्रकारिता और साजिशों की कहानी दिखाई गई है. अगर आपको क्राइम और इन्वेस्टिगेशन पर आधारित फिल्में पसंद हैं, तो इसे देख सकते हैं. 'डिस्पैच' ZEE5 पर उपलब्ध है. IMDb पर फिल्म को 4.4 की रेटिंग मिली है.