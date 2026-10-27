अमेजन प्राइम वीडियो के पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. शो में इन दिनों जबरदस्त ट्विस्ट, टर्न और ड्रामा देखने को मिल रहा है. हर दिन बदलते गेम और नई रणनीतियों के चलते कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है. वहीं, गेम में बने रहने के लिए खिलाड़ी नए-नए दांव खेल रहे हैं.

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 32 में दर्शकों को खूब ड्रामा देखने को मिला. शो में इन दिनों कंटेस्टेंट्स के परिवार के सदस्य आ रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं. फैमिली मेंबर्स की एंट्री से शो का माहौल भी इमोशनल हो रहा है. आइए जानते हैं कि लेटेस्ट एपिसोड में क्या-क्या खास देखने को मिला.

स्वरा भास्कर ने फहाद अहमद को लगया गले

'राइज एंड फॉल 2' में इमोशनल मोड़ तब आया, जब शो में स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद की एंट्री हुई. अपने पति को सामने देखकर एक्ट्रेस खुद को रोक नहीं पाईं और तुरंत उन्हें गले लगा लिया.

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इस दौरान स्वरा फूट-फूटकर रोने लगीं. पति को देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और शो का माहौल भावुक हो गया. फहाद से मिलकर स्वरा काफी इमोशनल नजर आईं. दोनों का ये पल देखकर शो में मौजूद कंटेस्टेंट्स भी इमोशनल हो गए.

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बेटी की आवाज सुनकर रो पड़ीं स्वरा भास्कर

फहाद अहमद स्वरा भास्कर के लिए कुछ खास सरप्राइज लेकर आए. वह अपनी पत्नी की पसंदीदा मिठाई भी साथ लाए थे. इसके अलावा, उन्होंने स्वरा को उनकी बेटी राबिया के हाथों लिखा एक लेटर दिया. बेटी का लेटर देखकर स्वरा भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. इसके बाद स्वरा को अपनी बेटी की आवाज सुनने का मौका भी मिला, जिसे सुनकर वो और भी इमोशनल हो गईं.

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शहजाद पूनावाला पर भड़कीं श्रेया कालरा

शो में ड्रामा उस वक्त बढ़ गया, जब ऋषभ जायसवाल की गर्लफ्रेंड और 'लॉक अप 2' की विनर श्रेया कालरा की शहजाद पूनावाला से बहस हो गई. दोनों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. श्रेया ने शहजाद के सामने अपनी बात रखनी चाही, लेकिन शहजाद ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया और करारा जवाब दिया.

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श्रेया के साथ इस तरह की बहस होते देख ऋषभ जायसवाल भड़क उठे. उन्होंने शहजाद पूनावाला को नेशनल टेलीविजन पर धमकी तक दे डाली. दोनों के बीच बढ़ती बहस ने शो का माहौल गरमा दिया.