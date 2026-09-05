रवि किशन ने 'मिर्जापुर' में लूटी लाइमलाइट, कालीन भैया-गुड्डू सब पर भारी बड़े 'बबुआ'

'मेरा नाम बब्बन यादव है, लेकिन लोग प्यार से और इज्जत से मुझे बबुआ कहते हैं…'

फिल्म में रवि किशन की यही एंट्री लाइन उनके कैरेक्टर की दमदार झलक दे देती है. ‘मिर्जापुर: द मूवी’ में बब्बन यादव उर्फ बबुआ के कैरेक्टर में भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन ने ऐसी धाक जमाई है कि कालीन भैया और गुड्डू पंडित जैसे पहले से पॉपुलर किरदारों के बीच भी उनकी मौजूदगी अलग नजर आती है.

पर्दे पर उनका अंदाज, कॉन्फिडेंस और डायलॉग डिलीवरी देखते ही बनती है.

ये कहना गलत नहीं होगा कि रवि किशन का टाइम इतना अच्छा चल रहा है कि आजकल वो जिस रोल में भीआते हैं चर्चा उन्हीं की होती है.

बब्बन यादव सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है. उसके किरदार में एक अलग तरह की परत दिखाई देती है. वह महिलाओं का सम्मान करता है, प्यार को लेकर बेहद इमोशनल है और उसके अपने उसूल हैं. यही चीज उसे ‘मिर्जापुर’ के बाकी गैंगस्टर्स से अलग बनाती है.





रवि किशन ने इस किरदार को जिस कॉन्फिडेंस के साथ निभाया है, वह पर्दे पर साफ नजर आता है.

उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक, बब्बन यादव के किरदार में एक अलग ही दबदबा दिखाई देता है.

खासकर उनके फाइटिंग सीन्स जबरदस्त हैं और जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं, सीन अपने आप उनके नाम हो जाता है.





दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की कहानी को एक नई दिशा देने में भी बब्बन यादव का किरदार बेहद अहम है. यानी रवि किशन सिर्फ एक नए चेहरे के तौर पर फिल्म में शामिल नहीं किए गए हैं, बल्कि कहानी के सेंटर में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है.

पंकज त्रिपाठी का कालीन भैया का किरदार ‘मिर्जापुर’ की पहचान बन चुका है. ऐसे में इन किरदारों के बीच अपनी जगह बनाना किसी भी नए किरदार के लिए बड़ी चुनौती थी.

लेकिन रवि किशन इस चुनौती में पूरी तरह सफल नजर आते हैं.

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बब्बन यादव के किरदार में उनका अंदाज, तेवर और एक्टिंग फिल्म की बड़ी खासियत बनकर सामने आती है। लंबे समय बाद रवि किशन को उस स्तर की चर्चा मिलती दिखाई देती है, जिसके वह हकदार हैं.

ट्रेलर रिलीज के बाद भी रवि किशन की चर्चा हुई थी लेकिन फिल्म देखने के बाद तो उनका भौकाल और टाइट हो गया है.

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पिछले कुछ समय से अपने इंटरव्यू और मीम्स को लेकर भी रवि किशन लगातार चर्चा में रहे हैं, लेकिन ‘मिर्जापुर: द मूवी’ में उन्होंने साबित कर दिया है कि जब बात एक्टिंग की आती है, तो बबुआ सच में भारी पड़ सकता है. और इसमें दो राय नहीं को सच में वो ऑडियंस को पगला दिए हैं.

आपको बता दें कि इस फिल्म को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है.

मिर्जापुर फिल्म रिव्यू

एबीपी न्यूज़ ने मिर्जापुर को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए अपने रिव्यू में लिखा है, 'मिर्जापुर द मूवी भौकाल मचाने आई है… और भौकाल मचा देगी. वॉयलेंस है, दमदार किरदार हैं, बढ़िया कहानी है और सबसे बड़ी बात-मास ऑडियंस को पसंद आने वाला पूरा मसाला है. अगर आपको मिर्जापुर की दुनिया पसंद है, तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी.'