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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरवि किशन ने 'मिर्जापुर' में लूटी लाइमलाइट, कालीन भैया-गुड्डू सब पर भारी बड़े 'बबुआ'

रवि किशन ने 'मिर्जापुर' में लूटी लाइमलाइट, कालीन भैया-गुड्डू सब पर भारी बड़े 'बबुआ'

फिल्म 'मिर्जापुर' में भोजुपरी सुपरस्टार रवि किशन ने गर्दा उड़ा दिया है. पहले से पॉपुलर कैरेक्टर्स के बीच उन्होंने अपनी दमदार जगह बनाई है.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 05 Sep 2026 10:43 AM (IST)
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'मेरा नाम बब्बन यादव है, लेकिन लोग प्यार से और इज्जत से मुझे बबुआ कहते हैं…'

फिल्म में रवि किशन की यही एंट्री लाइन उनके कैरेक्टर की दमदार झलक दे देती है. ‘मिर्जापुर: द मूवी’ में बब्बन यादव उर्फ बबुआ के कैरेक्टर में भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन ने ऐसी धाक जमाई है कि कालीन भैया और गुड्डू पंडित जैसे पहले से पॉपुलर किरदारों के बीच भी उनकी मौजूदगी अलग नजर आती है. 

पर्दे पर उनका अंदाज, कॉन्फिडेंस और डायलॉग डिलीवरी देखते ही बनती है.

ये कहना गलत नहीं होगा कि रवि किशन का टाइम इतना अच्छा चल रहा है कि आजकल वो जिस रोल में भीआते हैं चर्चा उन्हीं की होती है.

बब्बन यादव सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है. उसके किरदार में एक अलग तरह की परत दिखाई देती है. वह महिलाओं का सम्मान करता है, प्यार को लेकर बेहद इमोशनल है और उसके अपने उसूल हैं. यही चीज उसे ‘मिर्जापुर’ के बाकी गैंगस्टर्स से अलग बनाती है.


रवि किशन ने 'मिर्जापुर' में लूटी लाइमलाइट, कालीन भैया-गुड्डू सब पर भारी बड़े 'बबुआ

रवि किशन ने इस किरदार को जिस कॉन्फिडेंस के साथ निभाया है, वह पर्दे पर साफ नजर आता है. 

उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक, बब्बन यादव के किरदार में एक अलग ही दबदबा दिखाई देता है. 

खासकर उनके फाइटिंग सीन्स जबरदस्त हैं और जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं, सीन अपने आप उनके नाम हो जाता है.


रवि किशन ने 'मिर्जापुर' में लूटी लाइमलाइट, कालीन भैया-गुड्डू सब पर भारी बड़े 'बबुआ

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की कहानी को एक नई दिशा देने में भी बब्बन यादव का किरदार बेहद अहम है. यानी रवि किशन सिर्फ एक नए चेहरे के तौर पर फिल्म में शामिल नहीं किए गए हैं, बल्कि कहानी के सेंटर में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है.

पंकज त्रिपाठी का कालीन भैया का किरदार ‘मिर्जापुर’ की पहचान बन चुका है. ऐसे में इन किरदारों के बीच अपनी जगह बनाना किसी भी नए किरदार के लिए बड़ी चुनौती थी.

रवि किशन ने 'मिर्जापुर' में लूटी लाइमलाइट, कालीन भैया-गुड्डू सब पर भारी बड़े 'बबुआ

लेकिन रवि किशन इस चुनौती में पूरी तरह सफल नजर आते हैं.

यह भी पढ़ें- 'मिर्जापुर द मूवी' का पार्ट 2 आने वाला है, पोस्ट क्रेडिट में मेकर्स ने दिए कई हिंट

 बब्बन यादव के किरदार में उनका अंदाज, तेवर और एक्टिंग फिल्म की बड़ी खासियत बनकर सामने आती है। लंबे समय बाद रवि किशन को उस स्तर की चर्चा मिलती दिखाई देती है, जिसके वह हकदार हैं.

ट्रेलर रिलीज के बाद भी रवि किशन की चर्चा हुई थी लेकिन फिल्म देखने के बाद तो उनका भौकाल और टाइट हो गया है.

 

 
 
 
 
 
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पिछले कुछ समय से अपने इंटरव्यू और मीम्स को लेकर भी रवि किशन लगातार चर्चा में रहे हैं, लेकिन ‘मिर्जापुर: द मूवी’ में उन्होंने साबित कर दिया है कि जब बात एक्टिंग की आती है, तो बबुआ सच में भारी पड़ सकता है. और इसमें दो राय नहीं को सच में वो ऑडियंस को पगला दिए हैं.

आपको बता दें कि इस फिल्म को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है.

मिर्जापुर फिल्म रिव्यू

एबीपी न्यूज़ ने मिर्जापुर को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए अपने रिव्यू में लिखा है, 'मिर्जापुर द मूवी भौकाल मचाने आई है… और भौकाल मचा देगी. वॉयलेंस है, दमदार किरदार हैं, बढ़िया कहानी है और सबसे बड़ी बात-मास ऑडियंस को पसंद आने वाला पूरा मसाला है. अगर आपको मिर्जापुर की दुनिया पसंद है, तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी.'

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 05 Sep 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
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