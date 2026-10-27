समय रैना आज के दौर के सबसे बेहतरीन कॉमेडियन में गिने जाते हैं. अपने शो के विवादों में आने के बाद सुर्खियों में आए समय रैना इन दिनों अपने कॉमेडी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन की कमान संभाल रहे हैं. उनके इस शो पर अलग-अलग कंटेस्टेंट हिस्सा लेते हैं और हर एपिसोड में कुछ प्रमुख हस्तियां समय के साथ पैनल में बैठी हुई नजर आती हैं. आइए जानते हैं कि समय के शो की एक एपिसोड से कितने करोड़ तक कमाई हो जाती है?

एक एपिसोड से 8 करोड़ तक कमाई

मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया की चर्चा के अनुसार समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' एक एपिसोड का रेवेन्यू 4 करोड़ रुपये से 8 करोड़ रुपये तक जनरेट करता है. हालांकि इसमें समय रैना की निजी कमाई कितनी शामिल रहती है इस बात की जानकारी मौजूद नहीं है. समय ने भी शो से होने वाली अपनी कमाई को लेकर कभी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है और न ही शो की फाइनेंशियल कंडीशन शेयर की है.

किस तरह से होती है कमाई?

अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर समय रैना का शो इतनी भारी भरकम इनकम कैसे जनरेट कर लेता है? तो जवाब ये है कि 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' की कमाई का जरिया स्ट्रीमिंग, स्पॉन्सरशिप, विज्ञापन और टिकटों की बिक्री है. हर एपिसोड में दो या तीन ब्रांड शामिल होते हैं. इनमे प्रमुख रूप से फ्लिपकार्ट मिनट, अवतार और स्निच शामिल हैं. अनुमान के मुताबिक एक ब्रांड डील से अधिकतम कमाई 2 करोड़ रुपये तक हो जाती है.

विज्ञापन से 50 लाख तक कमाई

नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाले शो की कमाई का एक बड़ा जरिया विज्ञापन और यूट्यूब विज्ञापन भी है. नेटफ्लिक्स के अलावा ये समय के यूट्यूब चैनल पर भी दिखाया जाता है. रिपोर्ट्स की माने तो 10 से 50 लाख रुपये तक हर एपिसोड में विज्ञापन के जरिए कमाए जाते हैं. ये आंकड़ा उस एपिसोड को मिले व्यूज पर भी डिपेंड करता है.

सभी टिकट बिकने पर 3.5 लाख तक अर्निंग

वेन्यू, और बैठने की जगह के आधार पर शो की टिकटों की कीमत अलग-अलग है. आम तौर पर टिकटों की कीमत 1000 रुपये से 7000 हजार के बीच होती है. हर सेशन में 100 सीटें अवेलेबल होती है और स्टूडियो रिकॉर्डिंग में एक सीट की कीमत 3,500 रुपये है. अगर सभी सीटें भर जाती हैं तो इसी से साढ़े तीन लाख तक की अर्निंग हो जाती है.