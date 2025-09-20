हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rise & Fall Review: भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने धनश्री वर्मा के साथ स्टेज पर लगाए ठुमके, आरुष को मिल गया गिफ्ट

Rise & Fall Review: रियलिटी शो राइज एंड फॉल में अब धीरे-धीरे सबके रंग दिखने लग रहे हैं. रूलर्स और वर्कर्स दोनों ही आपस में लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच आज अश्नीर ग्रोवर आए और खूब मस्ती हुई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 20 Sep 2025 02:37 PM (IST)

अश्नीर ग्रोवर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल को देखने में अब मजा आ रहा है. हर कोई शो में अपना असली रंग धीरे-धीरे दिखा रहा है. कई ग्रुप बन गए हैं तो कुछ अकेले गेम खेल रहे हैं. इन सभी के बीच जो कंटेस्टेंट फुल अटेंशन ले रहा है वो कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह हैं. पवन सिंह किसी की लड़ाई में नहीं घुसते हैं. वो सिर्फ अपने गेम से मतलब रखते हैं. उनका ये ही अंदाज फैंस को पसंद आता है.

आज के एपिसोड में अश्नीर ग्रोवर के आने के बाद रूलर्स के बीच तगड़ी लड़ाई होती नजर आई. कीकू शारदा ने अरबाज, आदित्य नारायण और धनश्री की गैंग पर कई आरोप लगाए. जिससे कई लोग सहमत नजर आए. इस बात के बाद से पेंटहाउस में लड़ाई छिड़ गई थी. आदित्य और कीकू के बीच काफी बहस हुई. वहीं नयनदीप ने 3 लाख रुपये देकर फॉल से खुद को सेव कर लिया है. अब रूलर्स और वर्कर्स के पैसों में ज्यादा फर्क नहीं बचा है. बहुत जल्द ही तखता पलट होने वाला है. वहीं दूसरी तरफ वर्कर्स और अर्जुन बिजलानी के बीच भी काफी बहसबाजी हुई.

पवन सिंह ने धनश्री वर्मा के साथ किया डांस

अश्नीर ग्रोवर ने रूलर्स से कई टास्क करवाए जिसके बाद वर्कर्स को कुछ गिफ्ट मिले. सबसे पहले आदित्य नारायण ने अपने पापा उदित नारायण के अंदाज में गाना गाया जिसके बाद वर्कर्स को खाने के लिए वड़ा पाव मिले. इसके बाद पवन सिंह ने धनश्री वर्मा के साथ अपने भोजपुरी गाने पर डांस किया. जिसके बाद आरुष को उनके डंबल मिले. पवन सिंह और धनश्री का डांस जबरदस्त था. हर किसी ने साथ में खूब एंजॉय किया.

 
 
 
 
 
A post shared by Amazon MX Player (@mxplayer)

बता दें शो में पवन सिंह धनश्री के साथ खूब फ्लर्ट करते हुए नजर आते हैं. हर एपिसोड में उनका ऐसा ही अंदाज देखने को मिलता है.

Published at : 20 Sep 2025 02:37 PM (IST)
Dhanashree Verma Pawan Singh Rise & Fall
