हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीक्या धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल से मांगी थी 60 करोड़ की एलिमिनी? कोरियोग्राफर ने दावों पर तोड़ी चुप्पी, बताया सच

क्या धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल से मांगी थी 60 करोड़ की एलिमिनी? कोरियोग्राफर ने दावों पर तोड़ी चुप्पी, बताया सच

Dhanashree Verma On 60 Crores Alimony: राइज एंड फॉल के लेटेस्ट एपिसोड में धनश्री वर्मा ने चहल से 60 करोड़ की एलिमिनी मांगने के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है और सारा सच बताया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 25 Sep 2025 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

रियलिटी शो "राइज़ एंड फ़ॉल" में, कोरियोग्राफर और एक्ट3स धनश्री वर्मा भी नजर आ रही हैं. शो के दौरान धनश्री ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल संग अपने तलाक को लेकर कई खुलासे किए हैं. वहीं अब उन्होंने चहल से तलाक में 60 करोड़ की एलिमिनी मांगने के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है और सारा सच बताया है.

चहल से एलिमिनी मांगने के आरोपों पर धनश्री ने तोड़ी चुप्पी
"राइज़ एंड फ़ॉल" में धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल से अपने सैपरेशन को लेकर फिर बात की और खुलासा किया कि एलिमिनी की अफवाहें झूठी थीं, उन्होंने आदित्य नारायण से कहा, "आधिकारिक तौर पर, लगभग एक साल हो गया है. यह जल्दी हुआ क्योंकि यह आपसी सहमति से हुआ था, इसलिए जब लोग एलिमिनी कहते हैं, तो यह गलत ह.  सिर्फ़ इसलिए कि मैं कुछ नहीं कह रही, आप कुछ भी कहते रहेंगे? मेरे माता-पिता ने मुझे केवल उन लोगों के सामने अपनी सफाई देना सिखाया है जिनकी मुझे परवाह है. उन लोगों को समझाने में समय क्यों बर्बाद करें जो आपको जानते तक नहीं हैं?"

अब किसी को डेट नहीं करना चाहतीं धनश्री
जब उनसे उनकी शादी की अवधि के बारे में पूछा गया, तो धनश्री ने बताया, "हमारी शादी को चार साल हो गए थे, उससे पहले हमने 6-7 महीने डेट किया था," गुजारा भत्ते को लेकर आरोपों से निपटने पर, उन्होंने कहा, "आखिरकार, जब आप ऐसा होते देखते हैं तो आपको दुख होता है, इसकी जरूरत नहीं थी. इसमें से कुछ भी सच नहीं है, मुझे यह सोचकर बुरा लगा कि उसने ऐसा क्यों किया? यह ठीक है, मैं हमेशा उसका सम्मान रखूंगी, यही मेरा विश्वास है, अब, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को डेट कर सकती हूं.”

शो में धनश्री का सफर आसान नहीं रहा है, पिछले हफ़्ते, जब उनके किरदार पर सवाल उठाया गया, तो वह रो पड़ीं और कहा, "मैंने शो में कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, फिर भी मैंने कभी अपनी निजी ज़िंदगी को शो में नहीं घसीटा, मुझे बताया गया कि मैं प्रभावित हो रही हूं, लेकिन यह सच नहीं है. मुझे यह माहौल पसंद नहीं है."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amazon MX Player (@mxplayer)

धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल की चार साल की शादी टूटी थी
युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने 2020 में एक ग्रैंड शादी की थी  जिसमें कई क्रिकेट दिग्गज शामिल हुए थे.  हालाँकि, शादी के चार साल बाद, उनका रिश्ता पब्लिक स्क्रूटनी में आ गया, और फिर इनका तलाक खूब सुर्खियों में रहा.इस जोड़े ने फरवरी 2024 में तलाक के लिए अर्जी दी, और इस साल की शुरुआत में उनका लीगली डिवोर्स हो गया था. तलाक के बाद जहां धनश्री को ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, वहीं चहल कथित तौर पर कंटेंट क्रिएटर आरजे महवश को डेट कर रहे हैं.

 

और पढ़ें
Published at : 25 Sep 2025 02:38 PM (IST)
Tags :
Dhanashree Verma Yuzvendra Chahal Rise And Fall
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
Advertisement

वीडियोज

8th Pay Commission का Jackpot किन Sectors में लगेगा पैसा?| Paisa Live
Social Media Unrest: Gandhinagar के Bhiyal में Navratri पर हिंसा, 50 उपद्रवी हिरासत में
UP International Trade Show: PM Modi ने किया उद्घाटन, 5000 करोड़ के व्यापार की उम्मीद
PAK खिलाड़ियों की भड़काऊ हरकतों पर BCCI सख्त, ICC से शिकायत | Breaking
Repo Rate में कटौती संभव! दिवाली से पहले आएगी राहत| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
मूवी रिव्यू
They call him OG Review: पवन कल्याण के स्टाइल और स्वैग से भरी फिल्म, छा गए इमरान हाशमी
दे कॉल हिम ओजी रिव्यू: पवन कल्याण के स्टाइल और स्वैग से भरी फिल्म, छा गए इमरान हाशमी
शिक्षा
राष्ट्रपति के साथ साए की तरह रहते हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, जानिए इस पोस्ट पर कितनी मिलती है सैलरी
राष्ट्रपति के साथ साए की तरह रहते हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, जानिए इस पोस्ट पर कितनी मिलती है सैलरी
हेल्थ
Food to Eat During Navratri Fast: कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा या साबूदाना...नवरात्रि के व्रत में सेहत के लिए सबसे अच्छा कौन?
कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा या साबूदाना...नवरात्रि के व्रत में सेहत के लिए सबसे अच्छा कौन?
ट्रेंडिंग
पिकनिक के रंग में बंदरों का आतंक, सामान उठाकर भागे, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
पिकनिक के रंग में बंदरों का आतंक, सामान उठाकर भागे, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget