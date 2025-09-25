रियलिटी शो "राइज़ एंड फ़ॉल" में, कोरियोग्राफर और एक्ट3स धनश्री वर्मा भी नजर आ रही हैं. शो के दौरान धनश्री ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल संग अपने तलाक को लेकर कई खुलासे किए हैं. वहीं अब उन्होंने चहल से तलाक में 60 करोड़ की एलिमिनी मांगने के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है और सारा सच बताया है.

चहल से एलिमिनी मांगने के आरोपों पर धनश्री ने तोड़ी चुप्पी

"राइज़ एंड फ़ॉल" में धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल से अपने सैपरेशन को लेकर फिर बात की और खुलासा किया कि एलिमिनी की अफवाहें झूठी थीं, उन्होंने आदित्य नारायण से कहा, "आधिकारिक तौर पर, लगभग एक साल हो गया है. यह जल्दी हुआ क्योंकि यह आपसी सहमति से हुआ था, इसलिए जब लोग एलिमिनी कहते हैं, तो यह गलत ह. सिर्फ़ इसलिए कि मैं कुछ नहीं कह रही, आप कुछ भी कहते रहेंगे? मेरे माता-पिता ने मुझे केवल उन लोगों के सामने अपनी सफाई देना सिखाया है जिनकी मुझे परवाह है. उन लोगों को समझाने में समय क्यों बर्बाद करें जो आपको जानते तक नहीं हैं?"

अब किसी को डेट नहीं करना चाहतीं धनश्री

जब उनसे उनकी शादी की अवधि के बारे में पूछा गया, तो धनश्री ने बताया, "हमारी शादी को चार साल हो गए थे, उससे पहले हमने 6-7 महीने डेट किया था," गुजारा भत्ते को लेकर आरोपों से निपटने पर, उन्होंने कहा, "आखिरकार, जब आप ऐसा होते देखते हैं तो आपको दुख होता है, इसकी जरूरत नहीं थी. इसमें से कुछ भी सच नहीं है, मुझे यह सोचकर बुरा लगा कि उसने ऐसा क्यों किया? यह ठीक है, मैं हमेशा उसका सम्मान रखूंगी, यही मेरा विश्वास है, अब, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को डेट कर सकती हूं.”

शो में धनश्री का सफर आसान नहीं रहा है, पिछले हफ़्ते, जब उनके किरदार पर सवाल उठाया गया, तो वह रो पड़ीं और कहा, "मैंने शो में कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, फिर भी मैंने कभी अपनी निजी ज़िंदगी को शो में नहीं घसीटा, मुझे बताया गया कि मैं प्रभावित हो रही हूं, लेकिन यह सच नहीं है. मुझे यह माहौल पसंद नहीं है."

View this post on Instagram A post shared by Amazon MX Player (@mxplayer)

धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल की चार साल की शादी टूटी थी

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने 2020 में एक ग्रैंड शादी की थी जिसमें कई क्रिकेट दिग्गज शामिल हुए थे. हालाँकि, शादी के चार साल बाद, उनका रिश्ता पब्लिक स्क्रूटनी में आ गया, और फिर इनका तलाक खूब सुर्खियों में रहा.इस जोड़े ने फरवरी 2024 में तलाक के लिए अर्जी दी, और इस साल की शुरुआत में उनका लीगली डिवोर्स हो गया था. तलाक के बाद जहां धनश्री को ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, वहीं चहल कथित तौर पर कंटेंट क्रिएटर आरजे महवश को डेट कर रहे हैं.