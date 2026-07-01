रवि किशन ने अचानक छोड़ा रियलिटी शो 'द अलायंस', सामने आई ये बड़ी वजह

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'मेरी ड्यूटी का कॉल आया है...', रवि किशन ने अचानक छोड़ा रियलिटी शो 'द अलायंस', बेटी रीवा के छलके आंसू

'मेरी ड्यूटी का कॉल आया है...', रवि किशन ने अचानक छोड़ा रियलिटी शो 'द अलायंस', बेटी रीवा के छलके आंसू

Ravi Kishan Exit From The Alliance: एक्टर और पॉलिटिशियन रवि किशन ने अचानक रियलिटी शो 'द अलायंस' छोड़ दिया है. इसके पीछे की बड़ी वजह भी सामने आ गई है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 01 Jul 2026 06:14 PM (IST)
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अमेजन प्राइम वीडियो का पॉपुलर रियलिटी शो 'द अलायंस' इन दिनों दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है. शो को कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं. इसमें टीवी, बॉलीवुड और सोशल मीडिया की कई चर्चित हस्तियां बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं. टास्क, रणनीति, दोस्ती और धोखे से भरपूर इस शो में हर दिन नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से यह लगातार चर्चा में बना हुआ है. 

रवि किशन ने अचानक कहा शो को अलविदा
इसी बीच शो से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है. दरअसल, जाने-माने एक्टर और पॉलिटिशियन रवि किशन ने इस शो बीच में ही अलविदा कह दिया है. हालांकि, उनका सफर एलिमिनेशन की वजह से खत्म नहीं हुआ, बल्कि सांसद होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए उन्हें शो से बाहर होना पड़ा.

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रवि किशन ने क्यों छोड़ा शो?
रवि किशन ने अपनी बेटी रीवा किशन के साथ 'द अलायंस' में हिस्सा लिया था, लेकिन पिता के अचानक शो छोड़ने से रीवा इमोशनल हो गईं और फूट-फूटकर रोने लगीं. बता दें कि शो से रवि किशन के जाने की अनाउंसमेंट छठे एपिसोड में उस वक्त हुई, जब सिस्टम ने एक मैसेज दिया, जिसमें लिखा था, "रवि जी, ड्यूटी कॉल्स! सिस्टम को मैसेज आया है. आपको तुरंत आपकी देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है. इसलिए, आपको इसी वक्त हेडक्वार्टर को अलविदा बोलना होगा.'

मेरे आंसू किसी ने नहीं देखे हैं...
इस ऐलान को सुनकर सभी कंटेस्टेंट हैरान रह गए, जिसके बाद रवि ने घर से बाहर निकलने से पहले एक इमोशनल फेयरवेल स्पीच दी. उन्होंने कहा, 'आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज़्ज़त दी. रीवा को पता है आज तक मेरे आंसू किसी ने नहीं देखे हैं. मैंने अपनी ड्यूटी निभाई. मैं इस शो में जिस मकसद से आया था, उसे पूरा कर लिया है. अब मेरी ड्यूटी का कॉल आ गया है. जिन्होंने मुझे वोट दिया है, मैं वापस गोरखपुर जा रहा हूं. वहीं रहता हूं मैं.' इस दौरान सभी कंटेस्टेंट इमोशनल हो गए. 

कुणाल खेमू हुए इमोशनल
रवि किशन के शो छोड़ने से सिर्फ कंटेस्टेंट्स ही नहीं, बल्कि होस्ट कुणाल खेमू भी भावुक नजर आए. उन्होंने कहा, 'हम रवि भैया को बहुत मिस करेंगे. उनकी एनर्जी ही अलग है. जब मैं पहले दिन उनसे मिला और उनकी बातें सुनीं, तो ऐसा लगा जैसे वो मुझे एक अलग ही दुनिया में ले गए हों.' वहीं, रवि किशन की बेटी रीवा किशन अपने आंसू नहीं रोक पाईं. भावुक होते हुए उन्होंने कहा, 'उनकी बहुत याद आएगी... सब कुछ अधूरा सा लग रहा है. वो मेरी ताकत हैं.'

'द अलायंस का बादशाह' 
बता दें कि 'द अलायंस' से बाहर आने के बाद रवि किशन पहली बार मुंबई में एक पब्लिक इवेंट में नजर आए. 30 जून को आयोजित इस कार्यक्रम में पैपराजी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. फोटोग्राफर्स ने उन्हें 'द अलायंस का बादशाह' कहकर पुकारा, जिसे सुनकर रवि किशन मुस्कुरा उठे. उन्होंने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया, पैपराजी का शुक्रिया अदा किया और उनसे बातचीत करने के बाद इवेंट से रवाना हो गए.

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Published at : 01 Jul 2026 06:14 PM (IST)
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