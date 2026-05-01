ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है साउथ की हॉरर-कॉमेडी 'राकासा', तेलुगु सहित चार लैंग्वेज में देखें

साल 2026 में रिलीज हुई साउथ फिल्म 'राकासा' को लेकर काफी बना हुआ है. दर्शक इसकी ओटीटी रिलीज का बेस्ब्री से इंतजार कर रहे थे. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है. फिल्म को चार लैंग्वेज में देख सकते हैं. आइए जानते हैं ये ओटीटी पर कहां स्ट्रीम हो रही है.

ओटीटी पर चार लैंग्वेज में स्ट्रीम हो रही है साउथ की हॉरर-कॉमेडी

संगीत सोभन और नयन सारिका की फिल्म 'राकासा' को थिएटर में ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिलने के बाद ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया है. ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म 1 मई से नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है. तेलुगु में रिलीज हुई इस फिल्म का ओटीटी वर्जन तमिल, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, जिससे अलग-अलग एरिया के दर्शक भी इसे आसानी से देख सकते हैं. नेटफ्लिक्स खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर ये जानकारी दी है.

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फिल्म की कहानी?

इस फिल्म की कहानी एक पुराने 'ब्रह्म राक्षस' और एक गांव के रहस्यमयी श्राप के इर्द-गिर्द घूमती है. गांव में एक ऐसा श्राप है जिसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है. फिल्म में सस्पेंस और कॉमेडी का मेल देखने को मिलेगा. अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है.

फिल्म में संगीत सोभन और नयन सारिका के अलावा, वेन्नेला किशोर, गेटअप श्रीनु, ब्रह्माजी और तनिकेला भरणी जैसे कलाकार नजर आए हैं. फिल्म को निहारिका कोनिडेला ने प्रोड्यूस किया है और मनासा शर्मा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म का म्यूजिक अनुदीप देव ने तैयार किया है.

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