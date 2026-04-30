कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' को दर्शक काफी पसंद करते हैं. वर्ल्ड लाफ्टर डे के मौके पर इस शो का एक स्पेशल एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला है. इस एपिसोड में समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया नजर आएंगे. वहीं, कपिल शर्मा शो को होस्ट करने वाले हैं. 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के बाद ये पहला मौका होगा, जब समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया साथ नजर आएंगे.

मेकर्स ने जारी किया टीजर

मेकर्स ने शो का टीजर रिलीज कर दिया है, जिसमें समय रैना कहते हैं, 'फ्रेंड्स, मैं आखिरकार अपने फेवरेट शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में आ रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं बताया गया कि मेरा साथ कौन गेस्ट होगा. उन्होंने कहा कि अभी बताएंगे, 3, 2, 1.' इसके बाद एंट्री होती है रणवीर इलाहाबादिया की और उन्हें देखते ही समय रैना कहते हैं, 'नो वे, ब्रो!'

World Laughter Day pe laughter ka double dose 🥳 Samay Raina x Ranveer Allahbadia in Mastiverse 🔥 pic.twitter.com/mMfQOCI3jH — Netflix India (@NetflixIndia) April 30, 2026

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कब और कहां देख पाएंगे ये एपिसोड?

बता दें कि 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के एक स्पेशल एपिसोड के साथ वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाएगा. इसके होस्ट कपिल शर्मा अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसाएंगे. ये एपिसोड 2 मई, 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. इसमें सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा भी एक न्यूज डिबेट वाला एक्ट करेंगे.

'इंडियाज गॉट लेटेंट' को लेकर क्या है विवाद?

समय रैना बीते साल तब विवादों में आए, जब उनके यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में अश्लील और अपमानजनक कंटेंट को लेकर खूब शोर मचा था. विवाद इतना बढ़ गया कि समय रैना को अपने यूट्यूब चैनल से 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के सभी एपिसोड हटाने पड़े थे. हालांकि, ये विवाद शो में मेहमान बनकर आए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के कारण हुआ. दरअसल, उन्‍होंने शो में एक कंटेस्‍टेंट के माता-पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी.

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बीतों दिनों समय रैना ने अपने नए स्पेशल 'समय रैना-स्टिल अलाइव' के साथ दमदार वापसी की. इस शो में उन्होंने रणवीर इलाहाबादिया समेत मुकेश खन्ना, सुनील पाल और बी प्राक को जमकर रोस्ट किया था.