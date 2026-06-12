'ग्राम चिकित्सालय 2' का ट्रेलर आउट, जानें- कब और कहां देख सकेंगे सीरीज

बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर अमोल पराशर की वेब सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय' को काफी पसंद किया गया था. ये कॉमेडी ड्रामा सीरीज 9 मई 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी. 'ग्राम चिकित्सालय' के सक्सेस के बाद से ही दर्शक इसके दूसरे सीजन का मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हो चुकी है. दरअसल, मेकर्स ने 'ग्राम चिकित्सालय' के दूसरे सीजन का ट्रेलर जारी कर दिया है.

निरहुआ की एंट्री ने कहानी को बनाया और मजेदार

अमोल पराशर एक बार फिर डॉक्टर डॉ. प्रभात के रोल में लौट रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि दूसरे सीजन में भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ की मजेदार एंट्री हुई है. ट्रेलर में अमोल भठकंडी के हेल्थ सेंटर को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. वो एक आदर्श पीएचसी का खिताब हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में कई रोड़े हैं.

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कैसा है 'ग्राम चिकित्सालय 2' का ट्रेलर?

'ग्राम चिकित्सालय 2' के ट्रेलर में डॉ. प्रभात (अमोल पाराशर) के उस मिशन की झलक दिखाई गई है, जिसमें वो भठकंडी के एक बदहाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को फिर से पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जब उन्हें इस बात का भरोसा हो जाता है कि अब गांव वाले उनके साथ हैं, तभी नई-नई चुनौतियां उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं. डॉ. प्रभात को लगता है कि अगर उनके अस्पताल को 'आदर्श पीएचसी' का खिताब मिल जाए, तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ जाता है कि कामयाबी सिर्फ डॉक्टरी की डिग्री और अच्छा अस्पताल चलाने से नहीं मिलती है.

अमोल पराशर ने जताई खुशी

इस सीरीज में डॉ. प्रभात का किरदार निभाने वाले अमोल पराशर ने कहा, 'इस नए चैप्टर में भठकंडी में मेरे किरदार का सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ता है, जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा. उसे थोड़ी-बहुत कामयाबी तो मिली है, पर उसके सामने नई-नई मुसीबतें भी आकर खड़ी हो गई हैं. मुझे इस सीरीज़ की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें गांव के अस्पतालों की असली और गंभीर दिक्कतों को बखूबी पर्दे पर उतारा गया है.'

कब और कहां रिलीज होगी सीरीज?

'ग्राम चिकित्सालय 2' में 'पंचायत' एक्टर अशोक पाठक और दुर्गेश भी नजर आएंगे. आकाश मखीजा, आनंदेश्वर द्विवेदी, विनय पाठक, आकांक्षा रंजन कपूर और गरिमा विक्रांत सिंह जैसे कलाकार भी इस सीरीज का हिस्सा हैं. ये सीरीज 23 जून को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है.

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