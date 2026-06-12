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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा मेरा नाम...' फिल्म 'काला हिरण' की रिलीज रुकवाने Salman Khan पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट

'फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा मेरा नाम...' फिल्म 'काला हिरण' की रिलीज रुकवाने Salman Khan पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट

सलमान खान ने 'काला हिरण: बैटल फॉर लीगेसी' की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. चलिए पूरा मामला जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 12 Jun 2026 03:43 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने 'काला हिरण: बैटल फॉर लीगेसी' की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उनका आरोप है कि ये फिल्म उनके 1998 के काले हिरण शिकार मामले पर आधारित है. कोर्ट इस मामले में अंतरिम रोक लगाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करेगा. 

प्रोमो रिलीज होते ही दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे सलमान खान
दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में सलमान खान ने दावा किया है कि फिल्म के निर्माताओं ने उनके जैसे दिखने वाले कलाकार का इस्तेमाल किया है. फिल्म के प्रोमो में एक ऐसा शख्स दिखाया गया है, जो उनकी तरह लगता है और उसने सलमान के जैसा ब्रेसलेट भी पहना हुआ है. सलमान खान याचिका के मुताबिक, मेकर्स अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए बिना परमिशन के सलमान खान के नाम और उनकी इमेज का सहारा ले रहे हैं, जो उनके पब्लिसिटी और पर्सनालिटी राइट्स का सीधा उल्लंघन है.

अदालती कार्यवाही पर पड़ सकता है असर
सलमान खान ने अपनी याचिका में कहा है कि फिल्म की रिलीज उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही को प्रभावित कर सकती है और उनकी पब्लिक इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है. यही वजह है कि उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन, प्रमोशन, रिलीज और स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की है. 

मेकर्स को लीगल नोटिस भेज चुके हैं सलमान खान
बता दें प्रोड्यूसर अमित जानी ने कुछ दिन पहले फिल्म 'काला हिरन' का ऐलान किया था. ये फिल्म सुपरस्टार सलमान खान के काला हिरान शिकार मामले पर आधारित है. फिल्म के पहले पोस्टर में सलमान हाथ में बंदूक ताने नजर आए. इसके बाद सलमान खान ने 'काला हिरण' के मेकर्स को भेजा नोटिस है. उन्होंने फिल्म के प्रोडक्शन और प्रमोशन को रोकने की मांग की गई. हालांकि, अमित जानी ने साफ कहा कि वो इस नोटिस का जवाब नहीं देंगे. उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो सलमान खान का नोटिस फाड़ते हुए दिखाई दिए.

अब मेकर्स ने 'काला हिरण' का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है, जिसमें एक ऐसा शख्स दिखाया गया है, जो भाईजान की तरह लगता है और उसने सलमान खान के जैसा ब्रेसलेट भी पहना हुआ है. प्रोमो रिलीज होते ही सलमान खान ने अब हाईकोट हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले की सुनवाई आज (12 जून) होगी.

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Published at : 12 Jun 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Kala Hiran
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