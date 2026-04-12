साउथ के जाने-माने एक्टर पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म से मेकर्स के साथ-साथ दर्शकों को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये मुंह के बल गिरी. फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब आखिरकार 'उस्ताद भगत सिंह' ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. चलिए जानते हैं ये फिल्म किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां रिलीज होगी?

'उस्ताद भगत सिंह' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

'उस्ताद भगत सिंह' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और ये अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. मेकर्स ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को फिल्म के डिजिटल राइटर्स बेच दिए हैं. ये फिल्म 16 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी. इस फिल्म को हिंदी, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और तमिल भाषा में देख सकेंगे.

मेकर्स ने किया ऐलान

नेटफ्लिक्स ने ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म करते हुए लिखा, 'नाम भगत है, लेकिन क्रांति ही उसकी पहचान है. 'उस्ताद भगत सिंह' 16 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में देखें.'

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'उस्ताद भगत सिंह' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?

बता दें कि इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड लेवल पर 96.36 करोड़ रुपए का कुल कलेक्शन किया था. वहीं फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए था. ये फिल्म अपना बजट तक नहीं निकाल पाई. 'उस्ताद भगत सिंह' का निर्देशन हरीश शंकर ने किया है. इस फिल्म में श्रीलीला, राशि खन्ना और आर पार्थिबन जैसे एक्टर्स भी नजर आए.

'उस्ताद भगत सिंह' की कहानी जान लीजिए

'उस्ताद भगत सिंह' की कहानी की बात करें तो फिल्म पवन कल्याण ने ऐसे पुलिसवाले का रोल प्ले किया है, जो बहाजुर और साहसी है और हमेशा गलत के खिलाफ खड़ा रहता है. फिल्म में एक्शन और इमोशनंस दोनों है. अभिनेता फिल्म में 54 साल की उम्र में भी धमाकेदार एक्शन करते दिखे हैं.