मृणाल ठाकुर और अदिवी शेष की फिल्म 'डकैत' 10 अप्रैल को रिलीज हुई है. फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

दूसरे दिन 'डकैत' का कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन 7 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म को 28.5 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली है. फिल्म 3,734 शोज पर रिलीज हुई है. फिल्म दो भाषा में रिलीज हुई है. दूसरे दिन हिंदी में फिल्म ने 1.4 करोड़ और तेलुगू में फिल्म ने 5.6 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन के आंकड़े ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म ने दूसरे दिन 7 करोड़ की कमाई कर ली है तो फिल्म का टोटल कलेक्शन 13.55 करोड़ हो गया है.

दुनियाभर में किया इतना कलेक्शन

बता दें कि फिल्म ने दिन 6.55 करोड़ का कलेक्शन किया है. पहले दिन फिल्म 3800 शोज पर रिलीज हुई. फिल्म को ओवरसीज मार्केट में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 9 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. फिल्म का दुनियाभर में टोटल ग्रॉस 24.81 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म की बात करें तो इसे शैनील देव ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अदिवी शेष, मृणाल ठाकुर और अनुराग कश्यप जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं. ये एक एक्शन-रोमांटिक ड्रामा है. फिल्म पहले 19 मार्च में रिलीज होने वाली थी. लेकिन 'धुरंधर 2' के चलते फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था. अब 10 अप्रैल को फिल्म रिलीज हो गई है. इस फिल्म में मृणाल और अदिवी की लव स्टोरी दिखा गई.

Thank you so much Big Bro. The #Dacoit Team is SO excited after reading your review but it’s extra special to me and truly means a LOT. Nijangaa Heart is full ❤️‍🔥 @NameisNani https://t.co/iWLIqdPhgM — Adivi Sesh (@AdiviSesh) April 10, 2026



नानी की डकैत की तारीफ

डकैत को पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं. सुपरस्टार नानी ने भी फिल्म की तारीफ की. उन्होंने लिखा, 'सच ब्लॉकबस्टर. डकैत क्या फिल्म है. फिल्म के थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को मिस मत कीजिए. अदिवी शानदार हैं और ये इनकी अबतक की बेस्ट है. सभी बहुत शनदार हैं. राइटिंग-स्क्रीनप्ले डिपार्टमेंट सब बेहतरीन. मृणाल ठाकुर आपने इस रोल को कितनी खूबसूरती से किया है.' उनके रिव्यू पर अदिवी ने रिएक्ट भी किया. उन्होंने लिखा- थैंक्यू बड़े भई. डकैत टीम बहुत एक्साइटेड हैं आपके रिव्यू को पढ़कर. ये मेरे लिए एक्स्ट्रा स्पेशल है.