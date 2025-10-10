हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीParam Sundari On OTT: ओटीटी पर आ गई है 'परम सुंदरी', पर थिएटर की टिकट से भी महंगा पड़ेगा घर बैठे देखना

Param Sundari On OTT: ओटीटी पर आ गई है 'परम सुंदरी', पर थिएटर की टिकट से भी महंगा पड़ेगा घर बैठे देखना

Param Sundari On OTT: 'परम सुंदरी' थिएट्रिकल रन के बाद अब ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है. लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म को देखने के लिए दर्शकों को पैसे चुकाने होंगे.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 10 Oct 2025 03:44 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' ने थिएटर्स में खूब सुर्खियों बटोरी. फिल्म के गानों ने खासकर दर्शकों का दिल जीता. 29 अगस्त को बड़े पर्दे पर आई 'परम सुंदरी' अब ओटीटी पर रिलीज हो गई है. लेकिन दर्शकों को 'परम सुंदरी' को घर बैठे देखने के लिए थिएटर की टिकट से भी महंगी रकम चुकानी होगी.

'परम सुंदरी' थिएट्रिकल रन के 6 हफ्तों बाद अब ओटीटी पर आ गई है. सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. लेकिन 'परम सुंदरी' फिलहाल प्राइम वीडियो पर रेंट पर अवेलेबल हैं. इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों को 349 रुपए की पेमेंट करनी होगी.

ओटीटी पर फ्री में कब आएगी 'परम सुंदरी'?
ओटीटी प्ले की रिपोर्ट की मानें तो 'परम सुंदरी' इसी महीने ओटीटी पर फ्री में अवेलेबल हो जाएगी. प्राइम वीडियो सब्सक्राइबर्स 24 अक्टूबर से फिल्म को बिना किसी रेंट चार्ज के घर बैठे प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर पाएंगे.

'परम सुंदरी' की स्टार कास्ट और बजट
मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म 'परम सुंदरी' को तुषार जलोटा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर लीड रोल में थे. इसके अलावा रेन्जी पणिक्कर, सिद्धार्थ शंकर, मनजोत सिंह, संजय कपूर और इनायत वर्मा भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 'परम सुंदरी' का बजट 40 से 50 करोड़ रुपए है. 

'परम सुंदरी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'परम सुंदरी' 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म नॉर्थ के लड़के और साउथ की लड़की की लव स्टोरी दिखाती है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 51.28 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी 'परम सुंदरी' का कलेक्शन सिर्फ 84.26 करोड़ रुपए रहा था.

वर्कफ्रंट पर सिद्धार्थ मल्होत्रा के पास Vvan पाइपलाइन में है. वहीं जाह्नवी कपूर राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' और विक्की कौशल की 'तख्त' में दिखाई दे सकती हैं.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 10 Oct 2025 03:29 PM (IST)
Sidharth Malhotra Janhvi Kapoor Prime Video Param Sundari
