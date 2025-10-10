बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' ने थिएटर्स में खूब सुर्खियों बटोरी. फिल्म के गानों ने खासकर दर्शकों का दिल जीता. 29 अगस्त को बड़े पर्दे पर आई 'परम सुंदरी' अब ओटीटी पर रिलीज हो गई है. लेकिन दर्शकों को 'परम सुंदरी' को घर बैठे देखने के लिए थिएटर की टिकट से भी महंगी रकम चुकानी होगी.

'परम सुंदरी' थिएट्रिकल रन के 6 हफ्तों बाद अब ओटीटी पर आ गई है. सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. लेकिन 'परम सुंदरी' फिलहाल प्राइम वीडियो पर रेंट पर अवेलेबल हैं. इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों को 349 रुपए की पेमेंट करनी होगी.

ओटीटी पर फ्री में कब आएगी 'परम सुंदरी'?

ओटीटी प्ले की रिपोर्ट की मानें तो 'परम सुंदरी' इसी महीने ओटीटी पर फ्री में अवेलेबल हो जाएगी. प्राइम वीडियो सब्सक्राइबर्स 24 अक्टूबर से फिल्म को बिना किसी रेंट चार्ज के घर बैठे प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर पाएंगे.

'परम सुंदरी' की स्टार कास्ट और बजट

मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म 'परम सुंदरी' को तुषार जलोटा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर लीड रोल में थे. इसके अलावा रेन्जी पणिक्कर, सिद्धार्थ शंकर, मनजोत सिंह, संजय कपूर और इनायत वर्मा भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 'परम सुंदरी' का बजट 40 से 50 करोड़ रुपए है.

'परम सुंदरी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'परम सुंदरी' 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म नॉर्थ के लड़के और साउथ की लड़की की लव स्टोरी दिखाती है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 51.28 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी 'परम सुंदरी' का कलेक्शन सिर्फ 84.26 करोड़ रुपए रहा था.

वर्कफ्रंट पर सिद्धार्थ मल्होत्रा के पास Vvan पाइपलाइन में है. वहीं जाह्नवी कपूर राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' और विक्की कौशल की 'तख्त' में दिखाई दे सकती हैं.